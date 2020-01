Alessia Marcuzzi, perché ha lasciato l’Isola dei Famosi: il comunicato Mediaset

editato in: da

Ormai è ufficiale: Alessia Marcuzzi non condurrà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. A confermarlo un comunicato di Mediaset in cui vengono svelati anche i reali motivi dell’addio. Nato in Rai e sbarcato poi nell’azienda del Biscione, il reality ambientato in Honduras è stato condotto dalla presentatrice romana a partire dal 2015 sempre con grande successo.

Nelle ultime edizioni però qualcosa era cambiato a causa di numerosi scandali e problemi che avevano travolto anche la Marcuzzi. Prima il canna-gate, con Francesco Monte ed Eva Henger, che aveva messo a dura prova la pazienza di Alessia, poi il caso Corona-Fogli, con la reazione durissima del pubblico. In tanti avevano criticato Alessia, accusandola di non aver reagito prontamente di fronte alle parole durissime dell’ex della Moric contro il cantante.

Nei mesi successivi alla fine della trasmissione, la Marcuzzi non aveva nascosto di essere amareggiata, mentre di recente, ospite di Che tempo che fa, non aveva confermato la sua presenza alla guida dell’Isola dei Famosi. “Ma non lo so, se condurrò L’Isola dei Famosi – aveva svelato a Fabio Fazio – […] Credevo che sarebbe stata la mia Isola più bella, invece l’onda ci ha travolti”.

A spingere Alessia all’addio sarebbero stati anche nuovi progetti, come ha svelato Mediaset in un comunicato ufficiale. “Alessia Marcuzzi – si legge in una nota diffusa dall’azienda -, in pieno accordo con Mediaset, ha preferito rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Sono alle porte per Alessia Marcuzzi nuovi progetti su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla sua puntata settimanale delle Le Iene (in onda da febbraio su Italia 1)”.

Nel frattempo sono già partite le scommesse per scoprire chi prenderà il suo posto. In tanti puntano su Ilary Blasi dopo il successo delle prime edizioni del Grande Fratello Vip, mentre Simona Ventura ha respinto con decisione l’ipotesi di un ritorno a Mediaset per guidare L’Isola dei Famosi.