Isola dei Famosi: Simona Ventura commenta l’addio di Alessia Marcuzzi

Simona Ventura commenta l’addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi e l’arrivo di una nuova conduttrice. Il nome di Super Simo è legato a doppio filo con quello dello show. Fu lei infatti a decretarne il successo grazie alla prima stagione andata in onda nel 2003 su Rai Due.

Come è noto, guidò la trasmissione per diversi anni sino all’arrivo dell’Isola dei Famosi a Mediaset nel 2015. Da allora il format è stato condotto da Alessia Marcuzzi, ma nell’ultimo periodo la showgirl è stata costretta a fare i conti con aspre critiche. Prima il canna-gate di Francesco Monte ed Eva Henger, poi il caso Fogli-Corona: l’Isola in questi anni è stata scossa da numerosi scandali.

A farne le spese Alessia Marcuzzi che, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe scelto di abbandonare la trasmissione per dedicarsi a nuovi progetti. Chi condurrà la prossima edizione dello show? Fra i nomi più probabili c’è quello di Ilary Blasi che ha lasciato il GF Vip, ma non la voglia di dedicarsi ai reality.

Nelle ultime ore però a lanciare un nuovo gossip è stato Dagospia, secondo cui la Ventura sarebbe pronta a riprendere in mano il format. “Dopo l’abbandono della Marcuzzi svelato da Dagospia, Mona Ventura già si sente la nuova conduttrice dell’Isola dei morti di fama – si legge -. Fatele sapere che il Biscione deve ricollocare Ilary la Capitana, migliore amica di Piersilvia Toffanin (dai tempi in cui erano Letterine a Passaparola) e sua collega di agenzia”.

La reazione della presentatrice non è tardata ad arrivare. “Ahahhaha che simpatici buontemponi! – ha scritto su Twitter -. Se non si fosse capito lavoro in RAI e ho altro a cui pensare. Buon lavoro a chiunque lo condurrà! È un bellissimo programma!”.

Dopo il caso Fogli, la Ventura aveva criticato pubblicamente la scelta di Alessia Marcuzzi di non opporsi alla messa in onda del video in cui Corona derideva l’ex cantante dei Pooh accusando sua moglie di tradimento. La conduttrice romana aveva replicato, in seguito le due si erano abbracciate, facendo pace, durante il toccante tributo delle Iene a Nadia Toffa.