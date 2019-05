Simona Ventura: critiche durissime ad Alessia Marcuzzi e l’Isola dei Famosi

editato in: da

Simona Ventura si prepara a tornare in Rai con The Voice, nel frattempo però non risparmia aspre critiche all’Isola dei Famosi e ad Alessia Marcuzzi.

L’ultima edizione dello show si è rivelata la peggiore di sempre, segnata dall’ormai celebre caso Fogli, con l’attacco di Corona in diretta tv, i gossip sul tradimento di Karin Trentini e le lacrime dell’ex cantante dei Pooh. Una scena a cui tutta Italia si è ribellata, con critiche e accuse sui social, tanto che Mediaset ha deciso di rimuovere alcuni autori, mentre la Marcuzzi ha chiesto scusa a Riccardo Fogli.

Una scelta che però non ha placato le polemiche che, nelle ultime puntate del reality, si sono concentrate soprattutto intorno alla conduttrice, accusata su Instagram di essere fredda e di non essere adatta a guidare il programma. A commentare quanto accaduto anche Simona Ventura, che nel 2016 sbarcò in Honduras come concorrente dopo un lungo periodo lontano dalla tv.

“Era l’unica maniera per rientrare a Mediaset, e lo sapevo – ha raccontato Super Simo a Vanity Fair -. Volevo solo essere una risorsa, sono stata vissuta come un pericolo. Certamente è stata una umiliazione, un agguato, dal quale però sono uscita più forte. L’Isola mi ha riavvicinata alla gente. Mi hanno amata per l’umiltà”.

Quest’anno fra i concorrenti dello show c’era Stefano Bettarini, ex marito di Simona Ventura, ma la conduttrice ha svelato di non aver seguito il programma per un semplice motivo. “Non ho visto niente, preferisco non guardare lo scempio che è stato fatto, è un dolore troppo grande – ha confessato -. L’Isola in cui io ho investito passione, sangue, lavoro, sudore è diventata un’altra cosa, declinata in stile Grande Fratello on the Beach”.

Sincera e diretta, Simona ha commentato il caso Fogli, senza risparmiare una stoccata ad Alessia Marcuzzi. “E se a Riccardo gli fosse venuto un colpo, che fine facevano tutti? – ha detto -. Io mi sarei comportata diversamente, opposta con il corpo. Condurre un programma non significa solo avere il copione e leggere un gobbo”.