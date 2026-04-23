Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più: la prima foto insieme

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Alessia Marcuzzi

Finalmente allo scoperto: dopo mesi di indiscrezioni e foto rubate, Alessia Marcuzzi e Tiago Schietti non si nascondono più. La conduttrice ha infatti condiviso sui social il primo scatto in compagnia dell’imprenditore, con cui si sta concedendo una romantica vacanza in Brasile.

Alessia Marcuzzi, la prima foto sui social con Tiago

L’amore torna a sorridere ad Alessia Marcuzzi: a quattro anni dalla separazione con Paolo Calabresi Marconi, la conduttrice ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore brasiliano Tiago Schietti. A confermare la relazione, è la stessa showgirl con uno scatto sui social: la prima immagine della coppia, postata dal 4oenne e ricondivisa tra le stories di Alessia, li ritrae felici ed innamorati nella spiaggia di Praia do Sancho.

Marcuzzi si trova infatti in Brasile, Paese d’origine del nuovo compagno, per una romantica vacanza. Tuttavia, tra immagini di tramonti mozzafiato, natura selvaggia e spiagge sconfinate, Alessia ha scelto di postarne uno anche insieme al suo misterioso accompagnatore, che fino ad oggi aveva cercato di tenere nascosto. Che la scelta di ufficiliazzare la relazione sia indice di progetti di coppia importanti?

Chi è Tiago Schietti, il fidanzato di Alessia Marcuzzi

Tiago Schietti, 40 anni, è un imprenditore originario di San Paolo, in Brasile, e lavora come Direttore Esecutivo nella società Supernova Capital Gestão de Recursos. Il suo nome non è nuovo alla cronaca rosa: l’uomo è stato infatti spsato con l’ereditiera Kika Laffranchi, da cui ha avuto nel 2023 il figlio Giuseppe. Le nozze tra i due, celebrate nel 2019, fecero molto discutere per i 1200 invitati e il budget milionario previsto per la cerimonia: circa 5 milioni di dollari.

La scintilla con Alessia Marcuzzi, secondo i ben informati, sarebbe scattata tre mesi fa durante una vacanza della conduttrice in Brasile. Da allora, l’imprenditore avrebbe raggiunto spesso il Belpaese proprio per incontrare la sua dolce metà: nella suggestiva Venezia, i due si sono concessi una fuga romantica raccontata sui social da Alessia, che ha tuttavia preferito non condividere il volto del suo accompagnatore.

Gli amori di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi, volto molto amato del piccolo schermo, si è spesso trovata al centro della cronaca rosa per la sua vita sentimentale. La sua prima relazione celebre, quella con il calciatore Simone Inzaghi, risale agli anni 2000: proprio dall’amore con lo sportivo è nato, nel 2011, il suo primogenito Tommaso. Dall’amore con Francesco Facchinetti è invece nata nel 2010 la secondogenita della showgirl, Mia: tuttavia, dopo diversi anni insieme, il cantante e la showgirl si sono detti addio in modo pacifico.

Dopo alcune relazioni con l’attore Pietro Sermonti e il calciatore Claudio Cudicini, nel 2014 Marcuzzi è convolata a nozze con l’imprenditore Paolo Calabresi. Un amore maturo e importante, che è tuttavia arrivato ad un epilogo nel 2022, quando i due hanno annunciato il divorzio di comune accordo. Oggi, a distanza di oltre tre anni, Alessia sembra finalmente aver ritrovato la felicità accanto all’imprenditore brasiliano Tiago Schietti, conosciuto durante una vacanza in Sud America.

Per il momento i due si godono la frequentazione a distanza concedendosi numerose trasferte intercontinentali: che il bel 40enne decida presto di stabilirsi in Italia per amore?