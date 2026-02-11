Tensioni fra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi: “Colpa di Stefano de Martino”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Si torna a parlare in questi giorni di presunte tensioni fra Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi. Le due conduttrici, secondo quanto riporta il settimanale Chi, avrebbero da tempo rotto i rapporti a causa di Stefano De Martino. Così tanto che Belen si rifiuterebbe di partecipare alle trasmissioni in cui è presente anche la Marcuzzi.

Tensioni con Belen Rodriguez: Alessia Marcuzzi sparisce da Che tempo che fa

La riprova arriva dopo la sua ospitata a Che tempo che fa dove Belen Rodriguez è stata intervistata per parlare di OnlyFun, il programma comico che conduce su Nove. A molti non è sfuggita, nel corso della trasmissione, l’assenza di Alessia Marcuzzi che ormai da tempo prende parte al blocco finale che riunisce tutti gli ospiti.

Al tavolo di Fabio Fazio si sarebbero dovute sedere, dunque, sia Belen Rodriguez che Alessia Marcuzzi, ma la showgirl argentina avrebbe richiesto espressamente di non incontrare la collega. “Questa sera rimango con voi, dopo resto anche al tavolo e sono molto felice”, ha annunciato Belen nel corso della chiacchierata con il conduttore.

“Questo stesso blocco da settimane ospita anche Alessia Marcuzzi – si legge sul settimanale -. Si è notato come quest’ultima, pur non avendo un contratto fisso per tutte le puntate, fosse assente proprio nella puntata in cui al tavolo c’era la collega”. L’ipotesi è che sia stata proprio Belen Rodriguez a imporre l’assenza della collega con cui, ormai da tempo, non ci sarebbe un buon rapporto.

Perché Belen e Alessia Marcuzzi hanno litigato

La presunta lite fra Alessia Marcuzzi e Belen Rodriguez risalirebbe al 2020 e dietro ci sarebbe proprio Stefano De Martino. All’epoca la showgirl argentina era ancora legata al conduttore di Affari Tuoi, ma la coppia era in crisi. Proprio in quelle settimane così difficili per Belen, Dagospia rilanciò il gossip secondo cui De Martino avrebbe tradito la Rodriguez con Alessia Marcuzzi con cui all’epoca presentava l’Isola dei Famosi.

Poco dopo la stessa Belen confermò in parte quanto accaduto, commentando con un deciso “Confermo”, un post che circolava sui social e riportava la vicenda del tradimento.

All’epoca De Martino aveva smentito con fermezza l’esistenza di un flirt con Alessia Marcuzzi. “Quando finiscono le relazioni ci sono sempre due verità, ognuno ha la propria – aveva detto -. Io ho deciso di non rendere mai pubblica la mia verità perché a Belen voglio ancora tanto bene ma soprattutto perché Belén è la madre di mio figlio”.

Qualche anno dopo Belen in un’intervista a Le Iene aveva ammesso di aver litigato con Alessia Marcuzzi. “La conosco da 10 anni. Se le voglio bene? No, non direi. Non penso proprio me ne voglia nemmeno lei – aveva spiegato -. Perché dico questo? Una volta mi ha chiamata e mi ha insultata pesantemente”.

“Abbiamo fatto delle cene e ci siamo divertite tanto – aveva poi aggiunto la showgirl argentina -. Non ha bisogno di bere per sembrare ubriaca, è molto simpatica e divertente. Esteticamente è bella, ma siamo due cose diverse. Non posso dire che sia sempre stata corretta con me. C’ho anche litigato. Se ho avuto un flirt in comune con lei? Ehm, non lo so. Una parola per descriverla? Frizzante”.