Alessia Marcuzzi ha scelto la Grecia per le sue vacanze estive 2025. La conduttrice televisiva è apparsa più bella che mai con diversi bikini di tendenza

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

IPA Alessia Marcuzzi al mare

Alessia Marcuzzi sarà presto nuovamente protagonista della televisione italiana, visto che è stata confermata nel ruolo di giudice di Tale e Quale Show. Non è chiaro, però, se la conduttrice televisiva tornerà alla conduzione unica di uno show televisivo, come è stato da quando ha deciso di lasciare Mediaset per la Rai.

In ogni caso, la presentatrice prima di riprendere i suoi impegni lavorativi, ha deciso di passare dei giorni di vacanza in Grecia e, in particolare, sull’isola di Antiparos. Dalla splendida località di villeggiatura, Alessia Marcuzzi ha condiviso una galleria di foto e video social, in cui si è mostrata con indosso dei bikini sorprendenti.

Alessia Marcuzzi, le vacanze

Alessia Marcuzzi ha deciso di passare le sue vacanze estive in Grecia, nell’isola di Antiparos, in compagnia del suo amato cane e di alcuni amici. Tra di loro si trovava anche una conduttrice molto amata che ha, di recente, subito un grave lutto: Roberta Capua. La presentatrice è apparsa in un video social della famosa amica, in cui raccontava i suoi giorni spensierati nel paese straniero. Con le due c’era anche la stilista Claudia Scutti.

Nel video social si vede Alessia Marcuzzi passeggiare per diverse spiagge dell’isola e altri luoghi caratteristici, come la scogliera sul mare dove la conduttrice televisiva si è stesa al sole. In seguito la presentatrice ha deciso di rilassarsi nuovamente a bordo piscina, ma non sono mancanti i momenti di sport, visto che la conduttrice ha deciso di praticare il surf.

Nei diversi frame del video, Alessia Marcuzzi era ritratta anche mentre si lasciava andare a dei balli scatenati in compagnia di un suo amico, con indosso una gonnellina nera con disegni bianchi e un top senza bretelline coordinato. La conduttrice televisiva è stata protagonista anche di canti appassionati e, in un’altra parte del video, la presentatrice ha mostrato anche una sua serata in discoteca, sempre al fianco dei suoi amici.

In diversi momenti del suo filmato social, Alessia Marcuzzi si è mostrata con dei bikini sorprendenti e di tendenza, che la rendevano più bella che mai.

Alessia Marcuzzi, i bikini dell’estate 2025

Alessia Marcuzzi ha mostrato le sue giornate in Grecia con un video social, in cui è evidente quanto si sia divertita durante questo periodo di relax al fianco dei suoi amici, La conduttrice ha svelato l’amore per il paese straniero con una didascalia: “I love you Greece”. Ma nei diversi frame del filmato, ha mostrato anche degli outfit perfetti per l’estate, tra cui dei bikini.

Il primo tra tutti era il modello animalier con bordo rosso, che seguiva le tendenze di stagione e che Alessia Marcuzzi aveva già mostrato sui social nei giorni scorsi. In seguito la presentatrice ha mostrato il suo fisico perfetto con un costume due pezzi nero con design a triangolo, che esaltava le sue forme.

Ma Alessia Marcuzzi ha mostrato il suo lato divertente anche con un bikini rosa, che seguiva le ultime tendenze di stagione. La conduttrice ha scelto anche un modello seducente per l’estate 2025, visto che si trattava di un costume due pezzi a balconcino in una classica stampa animalier nei toni del marrone e del nero.