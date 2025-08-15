Alessia Marcuzzi, sceglie di essere trendy con un bikini animalier: “Perfetta”

Alessia Marcuzzi ha seguito i trend di stagione in fatto di costumi, mostrandosi sui social con indosso un bikini animalier con base nera e disegni bianchi

IPA Bikini vip di agosto, da Aurora Ramazzotti ad Alessia Marcuzzi: le più belle

Alessia Marcuzzi si sta rilassando prima dell’inizio della stagione televisiva autunnale, che la vedrà protagonista di nuovi cambiamenti. Infatti, dopo aver chiuso il suo contratto con Mediaset per approdare alla Rai ed essere al centro, così, di nuovi progetti, i programmi della conduttrice televisiva non sono stati confermati nei prossimi palinsesti, anche se uno spazio è riuscita a ritagliarselo comunque.

La presentatrice, infatti, secondo le ultime indiscrezioni, sarà nuovamente parte della giuria di Tale e Quale Show, programma di grande successo di Rai Uno. Si tratterebbe, quindi, della seconda stagione in cui Alessia Marcuzzi sostituirebbe Loretta Goggi nell’importante ruolo.

Ma prima di dare i suoi giudizi sulle performance dei concorrenti in gara, la conduttrice televisiva ha affrontato la prova costume, vincendo a pieni voti con il suo trendy bikini animalier.

Alessia Marcuzzi, il bikini nero e bianco

La stampa animalier è un classico che non passa mai di moda e, soprattutto nei look da mare, vengono utilizzati spesso questi particolari disegni per fare in modo che il capo d’abbigliamento appaia più chic e seducente che mai. Anche nella stagione estiva 2025 l’animalier è diventato, a tutti gli effetti, uno dei trend di stagione e sia Diletta Leotta, che Federica Panicucci, tra le altre, hanno sfoggiato dei costumi che declinano questa tendenza.

Ma anche Alessia Marcuzzi, adesso, ha voluto dare la sua particolare interpretazione al must del costume animalier, condividendo su Instagram un video con indosso un bikini in questa particolare stoffa. Si trattava di un costume a due pezzi con base nera e disegni bianchi, che venivano animati da un bordino rosso, che correva lungo tutto il perimetro del bikini.

Il capo d’abbigliamento da mare aveva il classico design a triangolo, con laccetti sui fianchi e dietro il collo. La conduttrice è apparsa più bella che mai con indosso il suo costume e, nel suo video social, sguazzava felice in acqua con il suo cagnolino, per poi rilassarsi al sole.

I suoi numerosi sostenitori hanno commentato il filmato di Alessia Marcuzzi con numerose opinioni, che sottolineavano la sua bellezza senza tempo: “53 anni e le 18enni mute!”, “Come fa a essere così magra! Bellissima” e “Perfetta”.

Alessia Marcuzzi, i look da mare

Alessia Marcuzzi è entrata, a pieno titolo, nella classifica dei bikini vip più sorprendenti d’agosto ma il suo costume animalier non è l’unico ad aver lasciato il segno. La conduttrice, infatti, ha condiviso di recente un altro scatto con un costume molto semplice, che esaltava la sua bellezza naturale. Si trattava di un bikini color carne, con design sportivo e bretelle ampie, accompagnato da una camicia in tinta, lasciata aperta sul davanti.

Ma Alessia Marcuzzi, ancora una volta, ha seguito i trend di stagione, indossando, durante l’estate 2025, anche un costume due pezzi verde oliva con reggiseno a balconcino e dettagli gioiello color oro sui fianchi e tra le due coppe. Questo modello di costume è stato sfoggiato di recente anche da altre sue colleghe, come Aurora Ramazzotti, in vacanza in Grecia con la mamma Michelle Hunziker e la sua famiglia.

Anche in questo caso i commenti hanno sottolineato la bellezza della conduttrice televisiva: “A 52 anni voglio essere cosi”.