Loredana Lecciso, la figlia Brigitta Cazzato si è sposata: nozze da sogno in Kenya

Brigitta Cazzato, la prima figlia di Loredana Lecciso, si è sposata con il suo storico fidanzato Jan: a darne la conferma è stata la stessa giovane tramite il suo account Instagram, dove ha condiviso una foto in abito bianco. Le nozze si sono svolte in Kenya, dove lo sposo gestisce un lussuoso hotel e dove Brigitta vive e lavora da qualche tempo.

Brigitta Cazzato, la figlia di Loredana Lecciso si è sposata: i dettagli delle nozze

Una grandissima gioia per Loredana Lecciso: la sua prima figlia, Brigitta, la 28enne nata dalla relazione con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato con il quale è stata sposata dal 1993 al 1996, è convolata a nozze con Jan, il suo fidanzato storico.

Le nozze si sono svolte in Kenya, in una location da sogno, ovvero il lussuoso hotel gestito dal neo sposo. Nessun annuncio in grande stile per Brigitta, che da qualche tempo mantiene un basso profilo sui social – ha un account privato su Instagram – e dove condivide pochissimi scatti della sua vita privata.

Ma un’occasione speciale come le nozze va sempre celebrata: la figlia di Loredana Lecciso ha pubblicato, mantenendo sempre una certa riservatezza, una foto in cui appare sorridente e raggiante accanto al suo Jan, con indosso l’abito da sposa (un modello aderente e con scollo profondo), che vede in primo piano una bellissima torta nuziale. A corredo dell’istantanea che immortala la coppia felice nel giorno più bello le parole “Mr and Mrs”.

Queste però non è il primo matrimonio per Brigitta e Jan: lo scorso dicembre la giovane stilista e l’imprenditore avevano già pronunciato il fatidico sì a Lecce, con un rito civile. Il 2023 però è stato l’anno della grande festa in Africa, il paese che ha visto nascere il loro amore.

La romantica proposta di matrimonio

Brigitta e Jan si sono conosciuti nel 2021 e da allora non si sono più lasciati: Cazzato, che ha studiato moda a Milano, per molti anni ha fatto la spola tra l’Italia e l’Africa, dove si è occupata anche di volontariato, recandosi spesso a Watamu, piccola città costiera del Kenya, dove i nonni paterni possiedono una casa. Questo paese poi ha visto nascere il suo brand di abbigliamento, che punta a sostenere il business delle donne in Africa.

È proprio in Kenya che la figlia di Loredana Lecciso ha conosciuto Jan, imprenditore per metà iraniano e per metà tedesco, che gestisce un hotel di lusso e un locale nel paese. La proposta di matrimonio è arrivata nel gennaio del 2022, alla presenza degli amici più cari, che hanno immortalato il momento sui social.

Una sorpresa inaspettata per Brigitta, che si è ritrovata da un momento all’altro il compagno inginocchiato davanti a lei con in mano una piccola scatola che conteneva l’anello di fidanzamento, un prezioso pegno d’amore. Il romantico momento, suggellato da un meraviglioso abbraccio tra i due, era stato condiviso su Instagram dalla giovane, accompagnato da parole tenerissime. “My everything”, “Il mio tutto”, aveva scritto la stilista.

A quella proposta dopo meno di un anno è seguita una cerimonia civile a Lecce, vicino mamma Loredana, e adesso una magnifica festa in Kenya, con gli affetti e gli amici di sempre.