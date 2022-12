Tutto sulle doppie nozze di Brigitta, la figlia di Loredana Lecciso. Cosa ne pensa Al Bano

Manca pochissimo alle nozze di Brigitta, la figlia che Loredana Lecciso ha avuto da una relazione precedente con Fabio Cazzato, imprenditore televisivo. Il matrimonio sarà doppio: prima con una cerimonia che si terrà a fine dicembre e poi con un’altra nel 2023. Un bellissimo legame con le figlie di Al Bano (oltre che con Jasmine e Albano jr), Brigitta è stata anche la damigella d’onore delle nozze di Cristel Carrisi.

Brigitta Cazzato, cosa sappiamo delle nozze della figlia di Loredana Lecciso

A gennaio 2022 è arrivata la proposta: magica, su una barca circondati dagli amici. Brigitta Cazzato aveva condiviso alcune immagini e video sul suo profilo Instagram per fermare quei momenti meravigliosi e importanti e poterli rivedere. Il futuro marito Yan si era inginocchiato e le aveva fatto la proposta a cui lei, naturalmente, ha risposto sì. Una sorpresa speciale, che hanno suggellato con un bellissimo abbraccio, pubblicato sulla bacheca Instagram da Brigitta, accompagnato da parole che mostrano la profondità del sentimento che li lega: “My everything”, “Il mio tutto”.

Dopo la romantica proposta ora è giunto il momento di celebrare il matrimonio, come riporta il settimanale Nuovo, infatti, la coppia convolerà a nozze a fine dicembre a Lecce. Il rito sarà civile.

Poi nel 2023 è prevista una grande festa in Kenya che, a quanto pare, durerà diversi giorni e che vedrà invitati i fratelli: Jasmine Carrisi e Al Bano jr, figli di mamma Loredana Lecciso e di Al Bano. Non mancheranno neppure Cristel e Romina che hanno un bel rapporto con Brigitta. Alla prima aveva fatto anche da damigella d’onore per le sue nozze, tutte e tre inoltre si sarebbero conosciute da giovani.

Brigitta Cazzato, cosa ha detto delle nozze Al Bano

Le nozze di Brigitta Cazzato, dunque, saranno doppie. E se per le prime non si dovrà attendere molto, per il matrimonio in Kenya, invece, si dovrà aspettare ancora un po’.

Per la coppia si tratta di un luogo speciale: è lì che vivono dal momento che il futuro genero di Loredana Lecciso gestisce un hotel e un locale. Sul suo profilo Instagram che, a differenza di quello della fidanzata è privato, descrive così il suo lavoro nella biografia: “Ci occupiamo di emozioni e costruiamo imprese nel lato eccitante e selvaggio del mondo”. Ed è sempre lì che lui le ha fatto la romantica proposta di nozze quasi un anno fa.

E Albano cosa ne pensa? A raccontarlo è stata proprio Brigitta sulle pagine di Nuovo: “Lui non è un grande amante del Kenya, ma sarà con noi – ha detto riferendosi ad Albano – Quando gli ho presentato Yan a Cellino era entusiasta, una reazione che mi ha stupito perché Al Bano non è uno che si sbilancia spesso. Per me è stato davvero importante vedere come hanno accolto il mio fidanzato. Lui piace proprio a tutti”.

Quindi nessun dubbio: anche il cantante di Cellino San Marco sarà presente alle nozze di Brigitta.

Chi è Brigitta Cazzato

Brigitta Cazzato è nata dalla relazione che Loredana Lecciso ha vissuto con l’imprenditore televisivo Fabio Cazzato. I due sono stati sposati dal 1993 al 1996. Lunghi capelli castani, sguardo intenso e profondo, Brigitta è una bellissima donna affascinante e impegnata. A quanto pare lavora per un marchio di abbigliamento progettato e prodotto eticamente in Kenya, supportando le comunità locali, come riporta la biografia dell’azienda.