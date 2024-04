Loredana Lecciso: “Ho detto no a L’Isola dei Famosi per Al Bano”. E saltano le nozze

La soubrette doveva tornare in Honduras dopo la chiacchierata partecipazione del 2010 ma ha preferito declinare l'invito per amore

Fonte: IPA Loredana Lecciso con Al Bano

Loredana Lecciso ha detto no a L’Isola dei Famosi. Nel cast della nuova edizione condotta da Vladimir Luxuria doveva esserci anche la soubrette pugliese che ha però preferito declinare l’invito per amore. Negli ultimi anni la Lecciso ha messo da parte il suo lavoro in televisione per dedicarsi alla famiglia e in particolare al compagno Al Bano, con il quale il rapporto è diventato ancora più profondo. Tanto che l’agognata proposta di matrimonio è arrivata ma la coppia alla fine ha accantonato l’idea.

Perché Loredana Lecciso non è andata a L’Isola dei Famosi

Ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata di sabato 14 aprile in onda su Rai Due, Loredana Lecciso ha rivelato di aver rinunciato ad un ritorno importante in tv: “Ho detto no all’Isola dei famosi per restare con Al Bano. Mi ha chiesto di sposarlo, ci abbiamo pensato, ma ognuno di noi si sente già sposato mentalmente all’altro ed è bello così”. La Lecciso è già stata una naufraga del reality show nel 2010, quando il programma era ancora guidato da Simona Ventura.

“Sarebbe stato forse il momento ideale – ha aggiunto Loredana Lecciso – ma preferisco stare vicina a mia figlia Jasmine che sta preparando a Milano il nuovo disco. A Milano vive anche mio figlio Albano junior e stare in famiglia per me in questa fase è molto importante”.

In merito alle nozze con Carrisi ha ammesso: “Ci ​​abbiamo pensato, ma stiamo insieme da oltre 23 anni e sentirci sposati mentalmente è la sensazione d’amore più intensa che possa esserci. E poi c’è anche un filo di scaramanzia, perché mai come adesso io e Al Bano stiamo serenamente insieme. Ci ritagliamo serate casalinghe a Cellino; lui cucina, suona, stiamo bene tra di noi, non ci serve molto altro”.

Ci sarebbe anche un anello speciale che è “un pegno d’amore da una vita – ha raccontato Loredana Lecciso – Quando io partivo per lavoro i bimbi, allora piccoli, Jas e Bido, mi dicevano: “Ti nascondiamo l’anello se non torniamo subito a casa”.

E poi: “Per Al Bano ho fatto vari passi indietro, ma non me ne sono mai pentita perché ho tre meravigliosi figli e sono una donna risolta e in equilibrio con me stessa. Che cosa mi manca? Forse tornare in tv con un piccolo progetto tutto mio, un sogno che spero, prima o poi, di realizzare”.

Cosa fa oggi Loredana Lecciso e perché è sparita dalla tv

Da qualche tempo Loredana Lecciso ha deciso di dedicarsi alla vita privata. Prima de L’Isola dei Famosi ha rifiutato anche la proposta arrivata dagli autori del Grande Fratello Vip. Lontano dai riflettori ha scelto di tornare a darsi da fare come giornalista.

È stata reintegrata nell’Ordine dei Giornalisti della Puglia, dove era stata radiata nel 2001 a seguito delle sue numerose partecipazioni televisive giudicate sopra le righe. Prima di conoscere Al Bano, Loredana lavorava in una piccola emittente televisiva pugliese.

Una nuova maturità che ha permesso alla donna di cambiare, in meglio, pure il rapporto con Carrisi. Dopo anni di tira e molla la coppia ha finalmente trovato la propria dimensione di pace e serenità.