Taylor Swift, il messaggio da Loredana Bertè: “Sei bellissima è mia”

Fonte: Getty Images Loredana Bertè e Taylor Swift

Le due date milanesi dell’Eras Tour di Taylor Swift sono state sicuramente uno degli eventi più chiacchierati e seguiti di quest’anno. Emozione, code ed euforia per chi ha potuto viverlo dal vivo, video virali visti sui social per chi non ha potuto invece essere presente: tra i tanti momenti degni di nota, sicuramente quello in cui la seguitissima cantante americana si è interrotta ed emozionata nell’ascoltare il coro dei fan che le hanno dedicato Sei bellissima. Un momento diventato virale e che non è passato inosservato nemmeno a Loredana Bertè, che ha voluto lanciare un appello.

Loredana Bertè, il messaggio a Taylor Swift

Fan o no, questa estate è letteralmente impossibile non aver sentito parlare di Taylor Swift e del suo Eras Tour, un evento internazionale che ha portato la cantante in giro per il Mondo e che ha fatto impazzire i suoi Swifties. Il tour ha fatto tappa anche in Italia: il 13 e il 14 luglio, infatti, Taylor ha animato lo Stadio San Siro ripercorrendo la sua discografia e regalando ai fan, in coda già da giorni per poter vedere la loro eroina, uno spettacolo senza precedenti. Migliaia di persone hanno cantato, ballato e pianto insieme, condividendo un’esperienza che resterà nei loro cuori per sempre.

Tra i moltissimi momenti degni di nota immortalati e condivisi sui social, uno è diventato subito virale: la grande emozione di Taylor Swift mentre la folla di spettatori l’ha omaggiata intonando all’unisono Sei Bellissima, l’iconico brano di Loredana Bertè. Questo gesto ha dimostrato ancora una volta l’amore e la devozione dei fan italiani, capaci di sorprendere anche un’artista di fama mondiale come Taylor.

Una dedica che non è nuova per i cantanti. I fan più accaniti hanno infatti utilizzato spesso il testo del brano per omaggiare artisti e artiste durante i loro concerti: ne sanno qualcosa i Coldplay, Harry Styles e moltissimi altri. La canzone di Bertè ha così attraversato generazioni e confini, diventando un simbolo di bellezza e ammirazione che supera le barriere linguistiche.

Questa volta, però, la questione non è passata inosservata a Loredana Bertè, autrice di Sei bellissima, che ha voluto mandare un messaggio a Taylor e ai suoi fan. In un intervento al Tg1 ha infatti dichiarato: “Mi sono arrivati centinaia di video di chiunque che cantavano Sei bellissima a Taylor Swift. Fate sapere che Sei bellissima è una canzone mia, che tutti lo sappiano, anche Taylor Swift”.

La storia di “Sei bellissima”

Considerata la potenza emotiva e il successo ottenuto negli anni, non è difficile capire perché Loredana Bertè sia così legata alla sua Sei bellissima. Diventata una delle canzoni più celebri della cantautrice, Sei bellissima è uscita nel 1975 ed è stata scritta da Claudio Daiano e Gian Pietro Felisatti. Un pezzo che racconta di un amore e di un’adorazione che risuona nelle nostre orecchie fin dalla sua genesi e che è stato motivo di qualche incomprensione tra Loredana e sua sorella Mia Martini: pare infatti che la Martini fosse convinta che la canzone fosse perfetta per lei. Tuttavia, Loredana riuscì a portarla al successo grazie al suo timbro e alla sua interpretazione inconfondibile.

È proprio grazie a Loredana Bertè che Sei bellissima è, ancora oggi, un inno ormai universale che riecheggia spesso durante i concerti: la sua melodia coinvolgente e il testo toccante hanno fatto sì che diventasse una delle canzoni più amate della musica italiana. Ancora oggi, a distanza di quasi 50 anni, questa canzone continua a essere cantata e apprezzata sia dai vecchi fan sia dalle nuove generazioni.