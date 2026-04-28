Taylor Swift, il look dal romanticismo retrò tra righe e tocchi di colore

A cena a Manhattan in compagnia di amici e familiari Taylor Swift ha sfoderato uno dei suoi look Old Money da manuale, in versione primaverile ma con qualche dettaglio a sorpresa

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Taylor Swift a New York

C’è una luce diversa a Manhattan quando Taylor Swift decide di trasformare il quartiere, precisamente il West Village, nel suo personale set cinematografico: qualche sera fa la cantautrice statunitense ha messo da parte i lustrini da scena per abbracciare un’estetica romantica, che sa di brezza marina e pomeriggi negli Hamptons, dimostrando come il vero segreto del glamour risieda in realtà nel perfetto gioco di contrasti. Ma scopriamo il suo look nei dettagli.

Taylor Swift, il romanticismo che non ti aspetti: righe vintage e accenti pop per un look Old Money impeccabile

La cena presso il rinomato ristorante San Vicente di New York sembra confermare il desiderio di Taylor Swift di godersi una vita più tranquilla, quest’anno, dopo le fatiche — da record — degli ultimi tempi. In compagnia del padre Scott e da una cerchia ristretta di amici, quelli di sempre, tra cui il produttore Jack Antonoff, tra una chiacchiera e l’altra la cantante è apparsa finalmente rilassata e felice. E senza ombra di dubbio stilosa come al solito.

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Per tutta la serata il grande protagonista è stato un delizioso abito midi di Staud: parliamo di un modello arioso a righe verticali, bianche e celesti, dotato di spalline piuttosto sottili e scollo quadrato, dalla gonna a ruota, capace di evocare un’estetica sicuramente romantica ma riletta in chiave urbana.

La scelta del tessuto leggero abbinato ad un taglio sartoriale non può che confermare, ancora una volta, la predilezione della cantautrice per uno stile pulito, dalle forti vibrazioni Old Money, al di fuori dal palco.

Spezzavano il rigore della stampa di tendenza un paio di sandali in pelle con tacco largo firmati Christian Louboutin, anch’essi dalla silhouette tutto sommato minimale, scelti in rosso mattone.

A completare il tutto con un altro tocco di colore inatteso, poi, si vede anche una strepitosa mini Lady Dior: l’iconica It Bag della casa di moda francese oscillava dalla mano della star in una vibrante tonalità di giallo canarino, un accento solare che richiama quell’energia caratteristica della primavera newyorkese e che si sposa perfettamente all’allegra palette attualmente in vigore.

Dulcis in fundo, l’aura retrò della mise era ulteriormente potenziata dall’immancabile combo rossetto rosso e eyeliner grafico, da sempre parte fondamentale del signature look dell’artista.

Taylor Swift e Travis Kelce, i primi dettagli sulle nozze da sogno

Insomma, alle nozze con Travis Kelce manca ancora qualche mese, eppure Taylor Swift sembra ver già scelto il suo “qualcosa di blu”. Non sappiamo ancora se la coppia agirà nell’ombra come Zendaya e Tom Holland, il cui matrimonio segreto è però ancora sulla bocca di tutti, oppure se concederà ai fan ciò che desiderano: il racconto di una favola a tutti gli effetti, moderna ma perfetta.

In attesa di scoprirlo, la caccia ai dettagli più succulenti della cerimonia è già iniziata: al momento le sole cose certe sembrano essere l’anno — i due si sposeranno di certo nel corso del 2026 — ed il luogo. Stando a quanto si vocifera sarà in estate, una fonte vicina ai diretti interessati avrebbe detto il 3 luglio, ma nulla è ancora ufficiale. Per quanto riguarda la location, invece, è stata scelta la Grande Mela. Già lo sappiamo: sarà un successo. L’ennesimo.