Tom Holland e Zendaya

Tra i matrimoni più attesi del 2026 c’è quello di Zendaya e Tom Holland: le due stelle della nuova scuola di Hollywood. L’attrice icona della Generazione Z ha sfoggiato un diamante al dito sul red carpet annunciando così il fidanzamento e, adesso, è proprio un nuovo anello a lasciar pensare che il fidanzamento sia finito e che sia arrivato il matrimonio. Che Zendaya e Tom si siano sposati in gran segreto? Le voci invadono il web, ma loro restano in silenzio.

Zendaya porta la “fede” al dito

Tra le attrici più acclamate del momento, con un nuovo romanticissimo film in arrivo (dove recita al fianco di Robert Pattinson), Zendaya vive con una perenne coda di paparazzi al seguito. I fotografi la immortalano mentre esce a far compre, quando pranza al ristorante o quando porta il cane a fare una passeggiata. E non mancano neppure di riempirla di scatti durante formali incontri di lavoro.

Ha fatto particolarmente scalpore la foto rubata all’attrice durante un colloquio con il produttore Josh Liberman. Quel che ha attirato l’attenzione era il nuovo gioiello della diva di Dune e Euphoria: un anello d’oro, indossato sull’anulare sinistro, lì fino a dove fino a poco tempo fa si trovava l’anello di fidanzamento. Gli indizi ci sono tutti: che si tratti di una vera fede? Che Zendaya, senza dirlo a nessuno, sia diventata una moglie? Le voci impazzano, ma lei non conferma né smentisce.

Il matrimonio privatissimo con Tom Holland

Quello tra Zendaya e Tom Holland è un amore iniziato per finta. Entrambi sul set di Spiderman nel 2017, lui nel ruolo del supereroe, lei in quello di Mary Jane Watson, hanno finito per innamorarsi davvero. La loro storia, però, è rimasta segreta per anni, soltanto nel 2021 sono usciti allo scoperto e neppur volontariamente: fu un paparazzo che li beccò a baciarsi in auto a rendere pubblica la loro relazione. Zitti zitti, i due giovani attori sono ormai assieme da quasi 10 anni e l’intenzione sembra quella di non lasciarsi più.

“Non è solo la mia persona preferita, è anche la mia persona preferita con cui lavorare”: così Zendaya parla del suo Spiderman, ed è l’unica dichiarazione d’amore reperibile. Nessuna smanceria per la coppietta, per lo meno non in pubblico. Di fronte ai microfoni, i complimenti sono puramente professionali: “Sul set, ha questa enorme presenza rassicurante che non solo mi mette a mio agio, ma anche tutti quelli con cui lavora”.

La proposta di matrimonio, descritta da amici come “romantica e non eccessiva”, è arrivata nelle vacanze di Natale 2024, mentre per le nozze pare ci sia da aspettare. Si dice che i due non abbiano neppure iniziato a pensare ai preparativi a causa della fitta agenda d’impegni cinematografici e che per la cerimonia potrebbero volerci anni. Ma seppur qualcosa si stia muovendo, data la loro proverbiale riservatezza, di certo non verrebbero a dirlo a noi. Ecco perché non stupirebbe affatto sapere che, infine, Tom e Zendaya il tempo per sposarsi lo hanno trovato, ma senza dirlo a nessuno.