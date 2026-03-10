Zendaya svela le gambe, abito bianco e taglio corto alla Paris Fashion Week 2026

Mentre le voci sul suo presunto matrimonio segreto impazzano, Zendaya si è presentata a Parigi da Louis Vuitton in... bianco: tutto sul look scenografico dell'attrice, e sulle sue fantasiose interpretazioni

Due abiti bianchi, nel giro di sole poche settimane, per Zendaya: senza smentire né confermare le voci delle presunte nozze segrete con Tom Holland, e con il fare della vera diva, l’attrice si è presentata alla Paris Fashion Week 2026 in occasione della attesissima sfilata di Louis Vuitton.

Agli sguardi più maliziosi non è certo potuto passare inosservato il look scelto, bianco come la neve e corredato di vistosi anelli preziosi tra cui ne spiccava uno d’oro massiccio. Una tacita, elegante ammissione alla sua maniera della chiacchieratissima condizione di neo-moglie?

Zendaya (di nuovo) in abito bianco a Parigi: il look très chic da Louis Vuitton

Sta per calare il sipario anche su Parigi, ma non prima dei fuochi d’artificio. Ebbene, la Settimana della Moda francese sta vedendo una degna conclusione grazie a due dei suoi brand di punta: Louis Vuitton e Miu Miu. Durante la mattinata è stata la volta di Nicolas Ghesquière, che ha scelto il Cour Carrée del Musée du Louvre per presentare al mondo la propria collezione autunno-inverno 2026/27.

Sulle note di Goodbye del musicista tedesco Apparat, colonna sonora della celebre serie tv Netflix Dark, e con le verdi colline dello scenografo Jeremy Hindle sullo sfondo — omaggio alle Jura Mountains di Anchay, che è la cittadina natale di Louis Vuitton — la sfilata era un intreccio perfetto di presente e futuro.

A rubare la scena, suscitando grande stupore, sono stati cappe e capispalla dai profili imponenti, ora stondati, ora aguzzi, lavorazioni artigianali in lana colorata, ingenti dosi di patchwork, copricapi scenografici in pelle e pelliccia, orecchini pendenti e bluse, pantaloni e gonne balloon fit a mettere in primo piano le gambe.

Tra natura e avanguardia, si è visto anche il ritorno di alcune borse iconiche della maison, come l’amatissima Noé, tornate in versioni monocromatiche e ricche di inserti pensate per accontentare il desiderio di viaggiare ed esplorare. Ed è così che un vero e proprio ritorno alle origini è andato in scena, suggerendo all’umanità un futuro dove il lusso coincide con una riconnessione profonda con la materia e gli elementi.

Nel parterre stellare ad assistere a tutto questo, tra le presenze in assoluto più attese c’era Zendaya: era solo il 2 marzo quando la notizia delle nozze segrete con Tom Holland aveva scosso e insieme fatto sognare il mondo del gossip, eppure nessuno dei diretti interessati ha ancora proferito parola a riguardo. A spargere la voce è stato nientemeno che Law Roach, storico stylist dell’attrice, nel corso di un’intervista ai SAG Awards, e subito poi gli scatti fake dei neosposi hanno iniziato a circolare.

Cosa abbia realmente indossato lei per pronunciare il fatidico “sì” non ci è perciò ancora dato saperlo, ma senza dubbio la candida mise scelta per lo show di Louis Vuitton ha chetato, per un attimo, i pettegolezzi: appena sopra la vediamo posare davanti al Louvre con addosso una deliziosa camicia bianca dal colletto alto e affilato, abbinata a vaporosa gonna asimmetrica che lascia scoperte le gambe.

Spezzano la monocromia una alta cintura in pelle e delle décolleté nere a punta, mentre i gioielli Cartier (tra cui una sfavillante fede d’oro) aggiungono ancora luce. La scelta del bianco sarà casuale, oppure si tratta di una implicita conferma?

Sul nuovo bob riccio di Zendaya

Ad attirare l’attenzione, messo inizialmente in secondo da fantasiose congetture e presunti messaggi subliminali, è stato anche il nuovo taglio di Zendaya. Lo sappiamo: l’attrice ha la stoffa della vera trasformista ma, in alcuni scatti esclusivi tratti dal recente servizio fotografico con Robert Pattinson per promuovere The Drama, in uscita il prossimo 3 aprile, si era vista per la prima volta alle prese con il bixie cut.

Parliamo di un look ibrido tra caschetto e pixie, a quanto pare perfetto anche per valorizzare la texture riccia naturale del capello. Dietro al magistrale lavoro ci sarebbero le mani fatate dei The Hair Bros, e siamo tutti d’accordo che nessun palco sarebbe stato più azzeccato della Paris Fashion Week 2026 per il suo debutto.