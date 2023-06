Eleonora Berlusconi, i look iconici: il completo in stile Eva Kant

Raccontare lo stile di Eleonora Berlusconi non è affatto facile. No, perché nel corso della sua vita si è mostrata con diversi abiti e completi, come nel 2022 al Giampaolo Sgura: Black And White. Un outfit di incredibile bellezza e sensualità, da togliere il fiato. Perfetto nell'insieme, a cui ha abbinato scarpe con il tacco e collana dorata. Capello mosso, make-up appena accennato, per un effetto da femme fatale.