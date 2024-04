Eleonora Sesana, chi è l’assistente di Fedez

Fonte: Getty Images Fedez

La coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez ha vissuto il periodo a cavallo tra il 2023 e il 2024 sempre nell’occhio del ciclone. L’imprenditrice digitale, infatti, è stata travolta dallo scandalo derivato dalle vendite del pandoro Balocco nelle prime settimane del mese di dicembre e, in seguito, le indagini a riguardo si sono allargate tanto da coinvolgere altre operazioni commerciali dell’imprenditrice digitale e da arrivare sul banco degli inquirenti anche per il presunto reato di truffa.

La crisi lavorativa, però, si è trasformata, nei primi mesi del 2024, anche in una frattura sentimentale tra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, nel momento in cui imperversavano le prime voci di una rottura della coppia ha deciso di volare a Miami con una donna per lui molto importante. Si tratta di Eleonora Sesana, la sua assistente personale che lo segue ovunque. Nel mese successivo, dopo l’ufficializzazione della crisi matrimoniale dei Ferragnez, Fedez è volato con lei a Londra e, dopo le vacanze di Pasqua, di nuovo a Miami coi figli Leone e Vittoria e l’immancabile Eleonora Sesana.

Eleonora Sesana, la carriera dell’assistente personale di Fedez

Chiara Ferragni e Fedez a inizio 2024 hanno ufficializzato la loro crisi di coppia. In particolare, è stata l’influencer a raccontare il suo momento difficile a livello sentimentale nella trasmissione Che tempo che fa di Fabio Fazio, durante un’intervista. I due hanno cominciato a vivere separati e, anche le vacanze pasquali, Chiara Ferragni e Fedez non le hanno vissute insieme. La bionda influencer ha portato i figli a Dubai e, al loro ritorno, anche il cantante ha deciso di viaggiare con Leone e Vittoria, direzione Miami. Con Fedez e i due bambini ha viaggiato anche Eleonora Sesana.

La ragazza è l’assistente personale del cantante e, per professione, organizza tutti i suoi impegni lavorativi e personali, seguendolo in ogni viaggio. Il braccio destro di Fedez ha 33 anni e una carriera di tutto rispetto. Eleonora Sesana, infatti, si è laureata all’Università degli studi dell’Insubria nel 2012 in Scienze del turismo. In seguito, l’assistente personale ha proseguito i suoi studi nel campo del turismo presso l’Università Bicocca di Milano, dove ha conseguito la laurea specialistica, ma ancora, successivamente, Eleonora Sesana ha conseguito anche un Master sui media digitali e la comunicazione presso la 24ORE Business School.

Dopo la sua formazione, Eleonora Sesana ha cominciato a lavorare subito presso l’agenzia di comunicazione e pubbliche relazioni Natasha Slater Studio. In seguito l’assistente personale è stata assunta da Dolce & Gabbana nel ruolo di Celebrities Specialist. Infine Eleonora Sesana ha intrapreso la carriera lavorativa come assistente personale del famoso cantante.

Eleonora Sesana, la vita privata

Eleonora Sesana, anche se lavora a stretto contatto con un personaggio noto come Fedez, ed è stata, per molti anni, una presenza costante anche nella vita di Chiara Ferragni, non ha mai voluto su di sé la luce dei riflettori. La professionista, infatti, è molto riservata e nulla è noto sulla sua vita privata. Anche i canali social dell’assistente personale del cantante sono privati e consultabili, quindi, solo dalla sua cerchia di conoscenze. Eleonora Sesana è apparsa, a volte, di sfuggita, in alcune stories del rapper e in una delle puntate della serie televisiva che lo vede protagonista con la moglie. In quell’episodio, l’assistente personale faceva climbing con Chiara Ferragni presso il The Edge.