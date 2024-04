Fedez in viaggio verso Miami con Leone e Vittoria, per il rapper è la prima vacanza da papà single

Prime vacanze da separati per Chiara Ferragni e Fedez. Pasqua l’influencer l’ha trascorsa, alla moda come sempre, nella caldissima Dubai, in compagnia della mamma e della sorella Valentina e, naturalmente, con i figli Leone e Vittoria. Fedez, nel frattempo, stava a scampagnare con gli amici sulle Alpi francesi. Adesso, però, è pronto a un nuovo viaggio in compagnia dei suoi piccoli.

Fedez, la prima vacanza con Leone e Vittoria

“Finalmente parto con i miei bimbi, non vedevo l’ora” ha fatto sapere Fedez sul proprio profilo Instagram, con uno dei soliti selfie – sempre più frequenti ultimamente – che mettono ben in vista gli addominali scolpiti. A seguire, una foto di Leone e Vittoria – rigorosamente ripresi di spalle (forse per via di una lotta interna con la mamma) – in aeroporto, con tanto di zainetti e valigie, in compagnia del nonno Franco Lucia.

Niente volti dei piccoli, ma un reportage completo del trasferimento aereo: il rapper ha mostrato le corse al gate, “da Rozzangeles a Miami”; gli affettuosi battibecchi con il nonno, “mia madre già pieno”; la pausa disegni in attesa del volo, “finalmente con voi”; fino alla vista fuori dal finestrino e al riposino in aereo tra le braccia del papà. Scatti teneri e spontanei, che mostrano il rapper nelle nuove vesti di papà single. La separazione da Chiara Ferragni, ormai, sembra ufficiale.

Nuovi spostamenti per Leone e Vittoria, che dopo essere stati nei resort di Dubai con mamma Chiara, nonna Marina Di Guardo e zia Valentina (in compagnia dell’immancabile fidanzatino Matteo Napoletano), tornano a recarsi dall’altra parte del mondo, stavolta in compagnia dell’altro ramo della famiglia ormai divisa. L’ultima volta che i Ferragnez sono stati visti tutti e 4 assieme è stato in occasione del compleanno dei 3 anni della piccola Vittoria. Occasione felice, ma rovinata da una lite finale tra i genitori, che continuano a scontarsi con i bambini a far da scudo e pretesto.

La nuova vita da single di Fedez

Il viaggio con il padre e i figli è uno dei primi passi del rapper recentemente tornato sugli schermi con LOL verso una nuova vita da single. Nuova vita che avrà come cornice una nuova casa, lasciata definitivamente il grande attico a City Life in cui si era trasferito con Chiara Ferragni poco prima dello scorso Natale.

Fonte: IPA

Dopo una breve tappa nel suo vecchio loft in affitto, il rapper si è ormai stabilito in un grandissimo (si parla di circa 400 metri quadrati) appartamento nella prestigiosa zona di Piazza Castello, in pieno centro a Milano. Sul suo profilo Instagram, arrivano le prime immagini della nuova dimora “ancora un po’ vuota, però dai, più o meno…”

Più o meno si delinea già lo stile di Fedez, minimale, giovanissimo e giocoso. Al centro dell’ampio salone un grande e comodo divano, un piccolo tavolino in stile pop e un intero angolo sala giochi. Con una piccola perla: un flipper dei Ghostbuster il cui valore dovrebbe aggirarsi attorno ai 10mila euro. Un gioco da grandi ma che non potrà non piacere anche ai suoi bambini.