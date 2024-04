Fedez a "LOL" deve rispettare una regola (non facile) creata per lui. Ci ha scherzato su: "Avrei chiesto più soldi”

Fonte: IPA Fedez

LOL 4 – Chi ride è fuori è tornato (così come le risate). Da conduttore a concorrente, Fedez è stato affiancato da Frank Matano e da Lillo. L’artista, oltre a essere arbitro, veste il ruolo di concorrente, ma non può sbagliare e c’è anche una regola da rispettare. Lo show, in partenza proprio oggi 1 aprile – in pieno stile “Pesce d’Aprile” – vede grandi nomi tra i concorrenti, come quelli di Diego Abatantuono e di Aurora Leone.

Fedez concorrente a LOL 4: la regola

La nuova stagione di LOL 4 – Chi ride è fuori è arrivata su Prime Video il 1 aprile: nel giorno delle risate per eccellenza, un invito a rilassarsi osservando i grandi mattatori e comici italiani che tentano di sfidarsi a colpi di gag e sketch. Oltre a un cast (super) talentuoso, spicca il nome di un concorrente che è anche conduttore e arbitro: quello di Fedez. Nonostante al momento la vita del rapper sia a dir poco tumultuosa, dopo la crisi nera con Chiara Ferragni e il trasferimento nel nuovo appartamento a Milano, si sta dedicando ai suoi lavori (ma ha messo da parte Muschio Selvaggio).

Lo show è giunto alla quarta edizione, ma questa volta Fedez veste anche il ruolo di concorrente, con una regola ad hoc per lui. “Se lo avessi saputo, avrei chiesto più soldi”, ha detto dopo la rivelazione di Frank Matano. Cosa non può fare? Rispetto agli altri, a lui è concesso solamente un tentativo, e non tre. Non può dunque ridere per più di una volta. In realtà, Fedez è diventato un concorrente “a sua insaputa”, e a dichiararlo è stata Nicole Morganti. Molte delle sue battute, però, sono state tagliate.

A raccontarlo è stato l’artista stesso in occasione della conferenza stampa dello show: “Tante delle battute che ho detto sono state tagliate, non sono piaciute, compresa la prima”. Il motivo? Ovviamente, il suo umorismo è stato giudicato un po’ extreme, quasi da black humour. “Fedez ha un umorismo cattivissimo“, ha dichiarato Maurizio Lastrico, comico del cast. Per lui vale dunque una sola regola: praticamente non può concedersi neppure uno sbaglio.

LOL 4 – Chi ride è fuori: il cast

Nella quarta edizione di LOL – Chi ride è fuori il cast è davvero stellare: figurano nomi come Giorgio Panariello, Aurora Leone, Edoardo Ferrario, Lucia Ocone, Rocco Tanica, Maurizio Lastrico, Angela Finocchiaro, Claudio Santamaria, Diego Abatantuono, Loris “Lunanzio” Fabiani e ovviamente Fedez. La messa in onda dei primi quattro episodi, intanto, è arrivata oggi 1 aprile: gli ultimi 2, invece, sono in programma per lunedì 8 aprile, sempre disponibili su Prime Video. Solamente allora sarà possibile scoprire il vincitore di questa edizione.

Al Messaggero, Abatantuono ha commentato la sua avventura nello show: “Lo so, la vita è altro. Stare con i figli e con gli amici, fare il meno possibile. Ma se mi propongono una cosa interessante, la faccio. Per fare il comico c’è una sola regola: andare a pranzo con quelli bravi, farci l’aperitivo al bar”. E su Fedez ha aggiunto: “Mi mette tristezza pensare che persone come lui e la moglie siano stati traditi da gente pagata per seguirli. Avvocati, consulenti: se hanno fatto una leggerezza, qualcuno avrebbe dovuto aiutarli ad accorgersene. Mi fa tenerezza”.