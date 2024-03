Risate, musica e true crime tra le serie tv in programma per aprile 2024: scopriamo quali non possiamo proprio perderci

Con l’arrivo della primavera si risveglia anche il mondo delle serie tv. Tra risate, thriller e storie dal gusto più bibliografico, aprile ci regala tante nuovi racconti a puntate tutti da gustare. Ecco le serie tv da non perdere ad aprile 2024.

Le serie tv imperdibili in uscita ad aprile 2024

“Lol: chi ride è fuori” 1 aprile

Per la quarta volta consecutiva Fedez, questa volta accompagnato da Frank Matano e Lillo, è pronto a riaprire le porte del teatro di Lol, con dieci nuovi divertentissimi comici. Come sempre, l’obiettivo dei concorrenti è di resistere per sei ore all’interno della competizione senza ridere, ma cercando di far sganasciare i propri rivali. Grande novità di questa stagione, un concorrente scelto da Lol Talent Show e la possibilità che Fedez non sia solo giudice e controllore della gara. Una stagione che ha già tutte le carte in regola per essere un successo di comicità. Le prime puntate saranno disponibili su Prime Video a partire dal primo aprile, per poi pubblicare le ultime l’otto aprile.

“Anthracite”, 10 aprile

Per tutti gli amanti del crime, ad aprile Netflix pubblica Anthtacite, una miniserie francese thriller di 6 episodi che si propone di raccontare la storia di un omicidio che riaccende i riflettori su un suicidio di massa avvenuto nel 1994, 30 anni prima dell’anno in cui è ambientata la storia.

Lo strano omicidio di una donna porta a indagare su Jaro Gatsi, un giovane criminale che, per riprendere in mano la propria vita, arriva sulle montagne e viene immediatamente indagato per l’omicidio. Per provare di non essere l’assassino, il ragazzo viene aiutato da Ida, una ragazza che sta cercando il padre scomparso. Una storia che aprirà le porte anche al loro passato, in cui dovranno cercare le risposte per tentare di risolvere il caso. Una serie da vedere tutta d’un fiato su Netflix a partire dal 10 aprile 2024.

“Fallout”, 11 aprile

Prime Video ad aprile fa un bel regalo ai gamer di tutta Italia con Fallout, la serie tv basata sull’iconico videogioco. Composta da 8 episodi, la serie sarà disponibile sulla piattaforma dall’ 11 aprile 2024.

Fallout è ambientata 200 anni dopo l’apocalisse: gli abitanti dei rifugi anti-atomici devono tornare nel paesaggio irradiato che i loro antenati si erano lasciati alle spalle scoprendo un universo incredibilmente complesso, bizzarro e violento che li aspetta. Una serie che, come spiegato dai suoi creatori, riprendere le ambientazioni del videogioco ma racconta una storia nuova. Geneva Robertson-Dworet ha raccontato: “La serie non è basata su un gioco in particolare. Sì, è ambientata nel mondo di Fallout, ma è una storia completamente nuova basata su venticinque anni di creatività e progettazione. Abbiamo pensato che la cosa migliore da fare fosse andare avanti, anziché riproporre storie già note, anche perché nel corso degli anni la direzione del franchise è cambiata, passando di mano in mano”.

Protagonista assoluta è Lucy, interpretata da Ella Purnell, insieme a Aaron Moten che sarà volto di Maximus, un giovane soldato che nasconde il suo tragico passato. Oltre a loro, anche Kyle MacLachlan (conosciutissimo per Twin Peaks interpreterà Hank), Mike Doyle, Matt Berry, Moisés Arias, Johnny Pemberton e molti altri.

“Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story”, 26 aprile

Sulla scia delle docuseries che raccontano la storia dei grandi personaggi musicali, Disney+ arriva il 26 aprile con Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story, che ha l’obiettivo di ripercorrere passo dopo passo la storia di una delle band rock più amate del mondo. Dalle origini al successo sui palchi più grandi e importanti del mondo, per la prima volta e in modo inedito, Jon Bon Jovi ha deciso di aprire le porte al suo privato, regalando agli spettatori una serie di aneddoti riguardanti i momenti più importanti e difficili della sua carriera.

“Asunta”, 26 aprile

Altro regalo true crime da parte di Netflix, che il 26 aprile pubblica Asunta: un racconto romanzato di una storia vera avvenuta in Spagna nel 2013 quando Asunta Basterra, una ragazza di origine cinese, viene trovata morta poco prima del suo tredicesimo compleanno. Le analisi scoprono un’asfissia e 27 piccole di Lorazepam nel suo stomaco: un avvenimento che fa partire un’indagine per omicidio. Un caso notissimo in Spagna, che Netflix ha voluto raccontare in una sola, unica, stagione.