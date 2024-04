Fonte: IPA "Bridgerton 3", le serie tv da non perdere a maggio 2024

Maggio si prospetta un altro mese davvero interessante per ciò che riguarda le serie tv in uscita sulle varie piattaforme di streaming. Tra nuove stagioni e miniserie esclusive, i fan del Netflix and Chill possono davvero sbizzarrirsi. Ecco le serie che, secondo noi, non potete proprio perdervi a maggio 2024.

Le serie tv da non perdere a maggio 2024

“Star Wars: Tales of the Empire”, 4 maggio

I fan delle serie animate e, più in particolare, del mondo di Star Wars, possono gioire. Il 4 maggio, iconico Star Wars Day, arriva una nuova serie su Disney+.

Tales of the Empire è una serie in sei episodi che riprende Tales of the Jedi, uscita nel 2022. Come raccontato dalla sinossi, la serie è “un viaggio nel temibile Impero Galattico attraverso gli occhi di due guerrieri che percorrono strade differenti, ambientate in epoche diverse. Dopo aver perso tutto, la giovane Morgan Elsbeth attraversa il mondo imperiale in continua espansione per seguire un percorso di vendetta, mentre l’ex Jedi Barriss Offee fa ciò che deve per sopravvivere a una galassia in rapida evoluzione. Le scelte che faranno determineranno i loro destini.”

I due personaggi non sono nuovi ai fan degli spin-off di Star Wars: Morgan Elsbeth, infatti, è un personaggio già visto in versione live-action in The Mandalorian e Ahsoka, mentre Barriss Offee è parte di Clone Wars.

Il cast che ha dato vita alla serie grazie alle loro voci originali è composto da Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn aka Fourth Sister), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grand Inquisitor) e Matthew Wood (General Grievous).

“Celebrity Hunted 4”, 6 maggio

Grande ritorno anche per Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, il real-life thriller di Prime Video arrivato alla quarta stagione. La trama è semplice: un gruppo di vip ha il compito di rimanere nell’anonimato per due settimane con limitate risorse economiche. Non devono essere catturati dagli “hunters”, analisti e investigatori professionisti, che potranno utilizzare ogni mezzo legale per scovarli.

Per questa quarta stagione, la serie ha optato per otto grandi volti del mondo dello spettacolo: l’attore Raoul Bova insieme alla moglie e attrice Rocío Muñoz Morales, Belen Rodriguez, in coppia la sorella Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani. I primi tre episodi saranno disponibili sulla piattaforma a partire dal 6 maggio, mentre le restanti 3 saranno pubblicate il 13 maggio.

“Bridgerton 3”, 16 maggio

Netflix il 16 maggio riapre le porte a Bridgerton, ormai arrivato alla sua terza stagione. Composto da 8 episodi, il nuovo capitolo si concentrerà sulla storia di Penelope e Colin.

Penelope Featherington, interpretata da Nicola Coughlan, dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton dimentica la sua cotta per lui e decide che è arrivato il momento di trovare marito. Una scelta mossa anche dalla volontà di ottenere sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown. Un obiettivo difficile, a causa della sua mancanza di autostima.

Nel frattempo, Colin torna dai suoi viaggi estivi. Un nuovo look e un’aria spavalda non lo discostano dalla tristezza dello scoprire che Penelope, l’unica ad apprezzarlo per ciò che è, ha cambiato opinione. In un tentativo di recuperare il rapporto di amicizia, Colin prova a farle da mentore per trovare marito e accrescere così la sua autostima, arrivando al punto di chiedersi se i suoi sentimenti siano solo legati a una bella amicizia.

Gli otto episodi della nuova stagione di Bridgerton saranno pubblicati in due momenti diversi: la prima metà sarà disponibile a partire dal 16 maggio, mentre per la parte finale dovremo aspettare il 13 giugno.

“Il Simpatizzante”, 20 maggio

Novità anche da parte di Sky e Now per questo maggio. Arriva Il Simpatizzante, un thriller di spionaggio basato sull’omonimo romanzo di Viet Thanh Nguyen, vincitore del Premio Pulitzer. La serie narra, con una satira interculturale, le vicissitudini di una spia comunista, metà francese e metà vietnamita, durante gli ultimi giorni della guerra del Vietnam e la sua nuova vita da rifugiato a Los Angeles. Qui scopre che il suo ruolo di spia è tutt’altro che terminato.

La serie è composta da sette episodi e vede un cast stellare: Sandra Oh, indimenticabile volto di Grey’s Anatomy, e Robert Downey Jr., che per questa produzione si destreggerà tra più di un ruolo. insieme a loro Hoa Xuande, Fred Nguyen Khan, Toan Le, Phanxine, Vy Le, Ky Duyen, Kieu Chinh, Duy Nguyen e Alan Trong.