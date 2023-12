La storia di Brenda Lodigiani, comica in ascesa con un’infanzia trascorsa in un campo rom

Fonte: IPA Brenda Lodigiani, comica di origini rom

Le donne non fanno ridere, specie se sono carine. È uno dei pregiudizi più radicati del mondo dello spettacolo, ma per fortuna ci sono professioniste come Paola Cortellesi e Virginia Raffaele a sfatare ogni preconcetto. E da oggi, alla lista delle comiche tanto spassose quanto affascinanti, si aggiunge anche Brende Lodigiani, che sta facendo impazzire gli italiani con i suoi sketch a Mai dire gol.

Brenda Lodigiani, nuova scoperta della comicità italiana

Nata nel 1987 a Sant’Angelo Lodigiano, nella provincia lombarda di Lodi, Brenda Lodigiani ha un passato da ballerina. Sulle punte già da bambina, è tutt’oggi un’insegnante di danza. Ma nel frattempo si è fatta strada anche in televisione, iniziando dalla conduzione di programmi per bambini su Disney Channel e passando poi al cinema e in radio.

L’esordio sul grande schermo arriva nel 2014 con il film Un fidanzato per mia moglie. Quattro anni dopo, Lodigiani si avvia definitivamente alla carriera di comica, collaborando con la Gialappa’s Band negli show Mai dire talk e Quelli che il calcio. Nel 2023, prende parte a Lol, il programma comico di Prime Video condotto da Fedez.

Ma è proprio nell’ultimo anno, grazie alle dissacranti imitazioni di Orietta Berti prima e di Annalisa nelle scorse settimane a Mai dire gol che la popolarità della comica è esplosa, diventando virale sul web e in televisione. E siamo sicuri che questo è solo l’inizio.

Il matrimonio con Federico

Brenda Lodigiani non condivide con i fan la propria vita privata, ed è difficile trovare scatti privati sul suo profilo Instagram. Sappiamo però che la comica è da anni in una felice relazione con Federico Teoldi, noto fotografo milanese. La coppia ha avuto due bambini: Olivia e Tobia, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2020.

L’infanzia al campo rom

Lodigiani ha recentemente pubblicato un romanzo dal titolo Accendi il mio fuoco, roadbook che narra della storia d’amore tra una donna di origini sinti e il marito italiano. Si tratta di un testo autobiografico perché, come ha confidato la stessa autrice, anche Brenda è di origini rom da parte di madre.

La madre, ha raccontato Lodigiani al Corriere della Sera, ha scoperto delle sue origini già adolescente: “Mia nonna, che viveva nelle carovane, l’aveva abbandonata, affidandola a una famiglia di Gagi (persone non nomadi). Nel tempo e con mille fatiche, ha poi riallacciato i rapporti”. E anche la figlia ha preso parte alla vita da sinti: “Ho potuto godere della parte più bella e spensierata di questa cosa: per me era una meraviglia andare nel campo, dove c’erano tanti bambini, ogni giorno un’avventura, sempre in un posto differente. Lì potevo fare quello che volevo”.

Sulla popolazione rom pregiudizi e discriminazioni non mancano, ma Lodigiani ha sempre accolto con orgoglio le proprie origini: “Per me non sono mai state un peso o un tabù, ma ho tenuto sempre un secondo binario in cui correva questa altra vita. Mia mamma, bellissima, è una morettona con occhi verdi meravigliosi. Io sono bionda, chiara… e da bambina volevo essere quella roba lì: per essere credibile volevo mettermi gonne lunghe a fiori… gonne che tutt’ora ho nel mio armadio, ma alla fine non metto mai”.