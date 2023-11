Fonte: IPA Elodie e Annalisa

Chi è la regina del pop italiano? Con i tanti tormentoni inanellati negli ultimi anni, c’è chi prende le parti di Annalisa. Altri, invece, non penserebbero mai di “tradire” Elodie. Ciò non vuol dire che in tantissimi siano fan di entrambe, sia chiaro. Sul web però la discussione è reale, tanto da spingere Brenda Lodigiani a giocarci in una puntata di Gialappa’s Show. Da inizio trasmissione imita la cantante di Bellissima e Ragazza sola, per citarne appena due ben note, per poi tirare in ballo anche l’altra celebre ex di Amici.

L’imitazione di Annalisa

Ci ha impiegato davvero poco l’imitazione di Annalisa proposta da Brenda Lodigiani a divenire virale. Il tema è caldo e l’amore per la cantante è enorme. Se poi alla ricetta si aggiunge un po’ di pepe, in questo caso tradotto in un “attacco” a Elodie, il gioco è fatto.

Il personaggio che la comica propone ha fatto leva nell’ultima puntata di Gialappa’s Show su un tema reale online: chi è la regina del pop italiano? Questa domanda se l’è posta a suon di musica, smentendo punto dopo punto la teoria secondo la quale sarebbe l’altra ex di Amici di Maria De Filippi a detenere corona e trono.

I motivi? Presto spiegati. Chi è la prima in classifica? Quante lauree ha Elodie? “Elodie ma che presa, anche oggi l’ho stesa. Non ti sei mai ripresa. Non mi fare l’offesa”. Una scenetta che, insieme alle altre, ha strappato più di un sorriso anche alla diretta interessata. Parliamo di Annalisa, sia chiaro. Ignota la reazione di Elodie.

Annalisa ed Elodie: la verità

Intervenuta ai microfoni di RDS, Annalisa si è ritrovata a parlare anche dell’imitazione che Brenda Lodigiani fa di lei. Impossibile non tirarla in ballo, visto che i suoi fan l’hanno resa virale. Le due si contendono il primato in classifica per il genere pop, è vero, ma per il resto non c’è alcun fondamento alle ipotesi di una sorta di odio tra loro due.

Non cavalca, dunque, il dissing scherzoso, e nessuno si sarebbe aspettato altro del resto. Si sente però lusingata dal fatto che qualcuno abbia voluto imitarla: “Quando vedo che mi imitano, si scatena in me un certo stupore”. Una reazione genuina, da chi in un certo qual modo stenta ancora a credere d’aver raggiunto uno status di questo tipo. Anche chi non ascolta la sua musica, l’ha di certo sentita per caso in radio e, in qualche modo, sa chi è.

“Avevo visto la prima puntata e mai mi sarei aspettata l’imitazione. Credevo accadesse una sola volta e invece è un personaggio stabile”. A questo punto, cogliendo la palla al balzo, lo speaker Claudio Guerini ha dato voce ai tantissimi fan da casa. Le ha chiesto se ci fosse qualcosa di vero, magari a caccia di uno scoop.

Nulla di tutto questo. Senza esitare, Annalisa spiega che con Elodie il rapporto è ottimo. L’imitazione, per quanto divertente, non corrisponde minimamente al vero. L’artista crede fortemente nella solidarietà femminile nel mondo della musica, considerando il fatto che le artiste che giungono in vetta siano così poche.