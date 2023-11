Annalisa, incredibile esordio al Forum

“Essere qui significa tantissimo, era da tanti anni che sognavo di farci un concerto. Sono molto felice dopo una lunga attesa, spero di aver accontentato chi era presente questa sera, ed è bello condividere tutto ciò con le persone che sono state con me da sempre”: era sinceramente commossa Annalisa al termine del suo concerto al Forum di Assago, il primo nel famoso palazzetto. Uno show tutto sold out che l’ha definitivamente consacrata come grand pop star.