Una forza che deriva dall’amore che hanno ricevuto fin da quando sono nate: Francesca è la sorella di Annalisa Minetti e come lei soffre di retinite pigmentosa, una patologia ereditaria che le ha portate a essere non vedenti. Nonostante la malattia, scoperta da una e poi dall’altra, non si sono arrese e hanno inseguito il sogno di poter vivere una vita normale. Oggi sono mamme entrambe e hanno realizzato tutto quello che desideravano fin da bambine. Sono autonome e fanno tantissime cose, nonostante la loro condizione le vincoli ad avere un aiuto costante e non poter vedere i volti dei loro figli.

Chi è Francesca Minetti

Della sorella di Annalisa Minetti, cantante, atleta e laureata in Scienze Motorie, si sa pochissimo se non che ha un lavoro bellissimo ed è mamma di due bambini che la amano molto. Si sostengono a vicenda da quando sono nate e quando Francesca ha scoperto di essere affetta dalla stessa patologia della vincitrice del Festival di Sanremo è stata sostenuta da lei e dalla famiglia che ha provato un grande dolore nel saperla condannata a perdere la vista, con il primo peggioramento riscontrato negli anni dell’adolescenza.

A spiegarle della sua condizione fisica era stata proprio lei, dopo aver scoperto l’esito dell’esame che ha determinato che anche sua sorella avrebbe perso la vista. Oggi si dice molto orgogliosa del suo percorso e di quello che ha realizzato nonostante gli ostacoli che la vita le ha messo di fronte ma che cerca di superare con forza. Ed è diventata un’abitudine della quale non possono fare a meno.

Lei però vive serena e conosce perfettamente i suoi limiti che di giorno in giorno supera con il supporto della sua volontà ferrea. Oggi, sono affiatatissime nonostante la grande differenza d’età che le divide e che ha portato Annalisa a trattarla più come una figlia che come una sorella. Il maggiore dei suoi figli, Fabio, ha un rapporto bellissimo con lei e ama trascorrere le vacanze tutti insieme.

La speranza di tornare a vedere

Nel corso della puntata di Verissimo del 28 aprile, Annalisa Minetti ha parlato di una nuova speranza per la sua patologia che si basa su una tecnologia all’avanguardia che potrebbe restituirle la vista: “Ho sentito il mio dottore e mi ha avvertita che presto mi darà una buona notizia. Stanno studiano un microchip subretinico che mi porterà di nuovo a vedere”.

Si tratterebbe di una soluzione risolutiva anche per sua sorella che ha conosciuto suo marito quando ha iniziato a perdere la vista. Lui non si era accorto della sua condizione e l’ha amata per quella che era, entrando in contatto con la sua anima che è quella di cui si è innamorato davvero. A sostenerle sempre c’è il loro papà, che ha vissuto un momento di difficoltà fisica legata alla salute del suo cuore. Si è però ripreso bene ed è tornato a essere il grande punto di riferimento della sua famiglia, dopo che ha cresciuto 3 dei 4 figli con una disabilità grave.