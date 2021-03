Anna Tatangelo furiosa su Instagram per le voci su Livio Cori

editato in: da

Anna Tatangelo dopo l’addio a Gigi D’Alessio: su Instagram è sempre più bella

Anna Tatangelo è su tutte le furie. A scatenare l’ira della cantante i pettegolezzi sulla sua vita privata. Dopo la separazione dall’ex compagno Gigi D’Alessio, padre di suoi figlio Andrea e con il quale ha condiviso circa dieci anni di relazione, gli appassionati di gossip hanno sempre cercato di capire quale fosse la sua situazione sentimentale. E, da un po’ di tempo, si vociferava avesse ritrovato l’amore.

Voci che, però, non sono state per niente apprezzate da Tatangelo, sempre estremamente riservata, e che sono state da lei prontamente smentite. Le parole utilizzate dalla cantante nel lungo sfogo lasciato tra le stories del suo profilo Instagram lasciano inoltre trasparire tutta la rabbia e il nervosismo per l’intromissione da parte dei giornalisti nella sua vita privata, con la diffusione di informazioni mai rilasciate da lei:

Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io. Partendo dal presupposto che Gigi ed io non stiamo insieme da più di un anno e, come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, vi tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata.

Il riferimento è chiaramente ai pettegolezzi che la vedono innamorata di Livio Cori, giovane e talentuoso rapper napoletano che ha recitato anche nella celebre serie tv Gomorra. La Tatangelo ha specificato di conoscere il suo collega da molti anni e di avere con lui un rapporto strettamente professionale. Ha, inoltre smentito il pettegolezzo che voleva che a presentarli fosse stato proprio il suo ex compagno Gigi D’Alessio:

Ci tengo a precisare che conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco.

Con veemenza, si è poi detta stanca delle intromissioni esterne che subisce da quando, giovanissima, ha iniziato la sua carriera. E se prima era troppo piccola ed impaurita per difendersi, ora non ha nessuna intenzione di lasciar correre.

Quando avrò voglia di parlare di me – ha infine concluso – lo farò io, per il resto fatevi una vita.

Insomma, Anna Tatangelo ha finalmente rotto il silenzio ed è un fiume in piena. Questo durissimo sfogo sarà l’ultimo o la cantante dovrà tornare a difendere la sua privacy?