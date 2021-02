Anna Tatangelo, D’Alessio innamorato. “Una fan 26 anni più giovane”

editato in: da

Dopo l’addio ad Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio avrebbe trovato un nuovo amore. Secondo alcune indiscrezioni il cantante si sarebbe innamorato di una fan di 26 anni più giovane. Lei si chiama Denise, è biondissima e ha una grande passione per la musica del cantante partenopeo. Non fa parte del mondo dello spettacolo e, come ha rivelato Il Mattino, avrebbe iniziato una convivenza con Gigi a Napoli.

D’Alessio avrebbe già presentato la compagna ai figli. Come è noto l’artista è stato sposato in passato con Carmela Barbato da cui ha avuto Claudio, Ilaria e Luca, in seguito è stato legato per oltre dieci anni ad Anna Tatangelo che gli ha regalato il piccolo Andrea. La nuova coppia sarebbe stata avvistata anche ad Amorilandia, la villa dell’Olgiata in cui Gigi ha vissuto per molto tempo con la Tatangelo.

Il primo incontro fra Denise e D’Alessio sarebbe avvenuto a Capri, nel corso di una vacanza. Lei si sarebbe presentata al cantante rivelando di essere una sua grande fan e da quel momento sarebbe nata un’amicizia, divenuta poi amore. Una love story, quella fra Anna e Gigi, nata dietro le quinte di un tour e segnata spesso dai gossip. Qualche anno fa i cantanti avevano superato una crisi profonda, separandosi e tornando insieme più innamorati che mai. Entrambi avevano parlato di possibili nozze, ma di fatto il sogno del matrimonio non si è mai avverato.

Dopo la fine del legame, la Tatangelo ha scelto di dedicarsi alla carriera, mentre Gigi avrebbe trovato un nuovo amore. “Siamo rimasti in ottimi rapporti – aveva raccontato qualche tempo fa Anna a proposito di D’Alessio -. È un pilastro importante della mia vita e lo rimarrà sempre. E’ il padre di mio figlio. Abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto: io ci sarò sempre per lui e lui ci sarà sempre per me. È giusto che sia così. Ci siamo dati tanto negli anni, questo non si può dimenticare. Anzi questo va detto e riconosciuto. Entrambi stiamo facendo cose diverse e siamo felici di questo. È bello sapere che l’altro lavora ed è felice di quello che fa e che le nuove avventure musicali lo fanno stare bene. È un sentimento reciproco”.