Anna Tatangelo dimentica Gigi con la Guaccero. E Ilaria D’Alessio scrive su Instagram

Anna Tatangelo torna in tv con Bianca Guaccero dopo la rottura con Gigi D’Alessio e Ilaria, figlia del cantante, commenta a modo suo la notizia su Instagram. Qualche giorno fa i due cantanti hanno ufficializzato l’addio dopo oltre dieci anni d’amore e un figlio, il piccolo Andrea.

Una separazione arrivata dopo che ormai da settimane si parlava di una crisi, con la Tatangelo che aveva fatto le valigie, lasciando Amorilandia per trasferirsi nell’appartamento dei Parioli, a Roma, dove si era rifugiata già qualche tempo fa. Nel 2017 infatti la coppia aveva vissuto un periodo difficile, ma in seguito si era riappacificata. Al dito di Anna era comparso un anello di fidanzamento che faceva pensare a nozze imminenti.

Poi un lungo silenzio, il Natale separati, nessuna foto su Instagram e infine il comunicato con cui entrambi hanno annunciato la volontà di separarsi. “Io e Gigi non stiamo più insieme da un po’ – aveva raccontato ai fan la Tatangelo -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”.

L’addio dunque sarebbe avvenuto qualche mese fa, ma tenuto segreto. E mentre Gigi ha scelto la via del silenzio, Anna sembra decisa a reagire al dolore. La Tatangelo infatti è volata a Napoli per partecipare a Una storia da cantare, il programma condotto da Bianca Guaccero ed Enrico Ruggeri. Nelle Stories la cantante ha raccontato le prove per la trasmissione e una serata in pizzeria con gli amici.

Nel frattempo anche Ilaria D’Alessio ha commentato a modo suo la notizia. La figlia di Gigi, nata dal matrimonio con Carmela Barbato, è legatissima al suo famoso papà. Qualche anno fa, quando la Tatangelo aveva annunciato la rottura, Ilaria aveva difeso il padre, attaccandola sui social. Chi si aspettava un suo commento diretto alla notizia è rimasto deluso. La giovane D’Alessio però avrebbe svelato cosa pensa attraverso una canzone. Nelle Stories ha infatti postato alcun strofe del brano Suffa – (hed) p.e. che recitano: “Non preoccupatevi per me. Sono indistruttibile”.