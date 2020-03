Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, svelati i motivi della separazione

editato in: da

Perché Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sono lasciati? Nelle ultime ore sono emersi i motivi della separazione fra i due cantanti. Insieme da oltre dieci anni, gli artisti hanno deciso di dirsi addio, annunciando la rottura nelle Stories di Instagram con lo stesso comunicato. Dopo settimane in cui si parlava di una crisi, la prima a rompere il silenzio è stata la Tatangelo.

“Io e Gigi non stiamo più insieme da un po’ – aveva fatto sapere ai fan -. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicura che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. È per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”.

Era il 2002 quando la coppia si innamorò perdutamente, sfidando i pregiudizi e i pettegolezzi. All’epoca D’Alessio era ancora legato a Carmela Barbato, madre dei suoi tre figli: Claudio, Ilaria e Luca. Nel 2010 la Tatangelo aveva dato alla luce Andrea, ma sette anni dopo la favola si era interrotta bruscamente. Anna aveva abbandonato Amorilandia, annunciando una crisi profonda con Gigi, ma qualche mese dopo i due erano tornati insieme, più uniti che mai.

Al dito della cantante era comparso un anello di fidanzamento e in tanti attendevano le nozze. Poi la rottura definitiva, arrivata in queste ore e legata, secondo il settimanale Spy, ai desideri troppo diversi di Anna e Gigi. Fonti vicine alla coppia riferiscono che a prendere la decisione di dirsi addio sarebbe stata la Tatangelo. La cantante sognava il matrimonio con D’Alessio e un secondo figlio, ma l’artista napoletano non sarebbe stato mai d’accordo.

“Non è arrivato – aveva raccontato a Vanity Fair, Anna, parlando del matrimonio -, neanche dopo il divorzio. E per me era importante. Come un altro figlio […] Io l’avrei cercato. Ce lo chiedeva anche Andrea. Ma su una cosa così non si può navigare da soli. I remi sono due, e se si pagaia solo da una parte, la barca gira su se stessa”.

Questo li avrebbe portati ad allontanarsi sempre di più, fino alla rottura definitiva con la star di Sora tornata ai Parioli, nell’appartamento in cui si era rifugiata ai tempi della prima crisi.