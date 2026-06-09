Incidente per Afrojack: “Fortunato a essere qui”. Le parole per Elettra Lamborghini

Il marito di Elettra Lamborghini è stato vittima di un rischioso incidente e non ha perso occasione per ringraziare la moglie per il suo supporto

IPA Elettra Lamborghini e Afrojack

Nick van de Wall, in arte Afrojack, ha condiviso un post su Instagram, raccontando un episodio che lo ha profondamente spaventato, ma anche portato a riflettere. Il celebre DJ è stato vittima di uno strano incidente, che fortunatamente si è risolto senza conseguenze, mentre si trovava all’interno della sua Bentley. E, in questo contesto di paura e gratitudine, non ha potuto fare a meno di ringraziare la moglie Elettra Lamborghini, che gli è stata accanto.

Cosa è successo ad Afrojack

L’incidente è avvenuto durante le tappe della celebre Gumball 3000, rally non competitivo e blindatissimo riservato a influencer e celebrità, che quest’anno ha visto sfilare oltre cento supercar da Miami a Città del Messico. Afrojack, noto appassionato di motori e auto di lusso, si trovava all’interno del SUV Bentley Bentayga quando quello che sembra un palo di alluminio ha letteralmente trafitto il parabrezza, penetrando nell’abitacolo.

A bordo della vettura, insieme al DJ olandese era presente Nick Fuso, alla guida. Nonostante la gravità dell’urto e il rischio altissimo corso dai due passeggeri, entrambi ne sono usciti illesi, riuscendo a ripartire poco dopo per completare la corsa fino al traguardo finale.

Le parole per la moglie Elettra Lamborghini

Subito dopo lo scampato pericolo, l’artista ha voluto tranquillizzare i suoi milioni di follower attraverso un toccante messaggio che ha condiviso sul suo profilo Instagram, insieme alle immagini di quanto accaduto subito dopo l’impatto. Le sue sono parole cariche di commozione ma anche di gratitudine. Del resto, hanno rischiato davvero tanto.

“A volte la vita mi manda un promemoria di quanto io sia fortunato a essere qui… benedetto dalla mia famiglia, dai miei amici e dal fatto stesso di respirare – si legge -. Questa è stata la cosa più spaventosa che abbia mai visto e anche per il mio amico Nick Fuso, per Frits Van De Clips la seconda cosa più spaventosa. Grazie per l’avvertimento, grazie per questa vita, andiamo a prenderci altra vita e altra musica! Grazie Nick Fuso per non aver schiantato l’auto dopo il tuo momento di arrivo, e grazie al mio team (e a Hard Rock) per averci portato ancora alla fine!”.

Il pensiero più dolce di Afrojack è andato, però, alla moglie Elettra Lamborghini che gli è rimasta costantemente vicina offrendogli tutto il suo supporto: “Anche un grande grazie a mia moglie per essere sempre stata lì per me anche nei momenti più spaventosi”.

La coppia, legata ufficialmente dal settembre del 2018, vive una delle storie d’amore più solide dello show business internazionale. Un amore coronato dal matrimonio, il 26 settembre 2020, con un meraviglioso evento celebrato nella splendida cornice di Villa Balbiano sul Lago di Como e organizzato dal wedding planner Enzo Miccio. Da allora, Afrojack e la Lamborghini sono stati inseparabili, capaci di sostenersi a vicenda sia nei traguardi professionali che nei momenti più difficili. Lei lo ha sempre definito come l’unica persona capace di renderla davvero felice, un porto sicuro in cui rifugiarsi e non perde mai occasione per dimostrare al mondo il suo amore (perfino al Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo).