Elettra Lamborghini racconta l’amore per Afrojack: “Abbiamo una regola inviolabile”

Elettra Lamborghini e Afrojack hanno condiviso il segreto del successo del loro amore

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Elettra Lamborghini e Afrojack

Nonostante il successo e la popolarità, Elettra Lamborghini e Afrojack continuano a vivere in modo molto semplice la loro quotidianità di coppia. La popstar italiana e il dj olandese stanno insieme dal 2018, ma si amano ancora come il primo il giorno. Il merito? Di alcune regole inviolabili che hanno svelato in una recente intervista.

Elettra e Afrojack, i segreti del loro amore

Elettra Lamborghini e Afrojack sono una delle coppie più solide dello show business: da quando si frequentano, i due artisti non hanno mai dato adito a pettegolezzi e presunte crisi, preferendo vivere la loro relazione lontano dai riflettori. In una recente intervista a People, tuttavia, la coppia ha eccezionalmente condiviso qualche retroscena dal matrimonio, raccontando una quotidianità fatta di cose semplici.

“Amiamo fare i puzzle. Abbiamo scoperto questa passione comune soltanto il mese scorso. Questa settimana ne abbiamo fatti due insieme. Amiamo i nostri lavori, ma quando ci ritroviamo ci piace non fare nulla, ordinare cibo, guardarci un film, ricaricarci. Fare cose normali” ha spiegato Elettra. Il segreto di un’unione che non sembra conoscere crisi? Una regola ben precisa: “Non stiamo più di 8 giorni separati” ha raccontato Lamborghini.

“All’inizio avevamo stabilito 12 giorni ma erano troppi e non funzionavano. Ogni giorno poi dobbiamo fare una videochiamata prima di addormentarci e ci dobbiamo sentire almeno 2-3 volte al giorno” ha spiegato Afrojack, aggiungendo poi: “Se non le parlo prima di dormire sono triste”.

Elettra Lamborghini e Afrojack, l’inizio di tutto

Elettra e Nick Leonardus van de Wall (questo il nome all’anagrafe del dj) stanno insieme dal 2018 e si sono sposati nel 2020. Galeotto per loro fu un set musicale: “Ci chiesero di fare insieme una canzone. Io mi sono innamorato subito di lei. E sono sicuro che anche lei si è innamorata subito di me. Da quel momento siamo diventati inseparabili”, ha raccontato Afrojack.

Otto anni dopo, l’artista olandese ama sua moglie come se fosse ancora il primo giorno: “Quando siemo insieme tutti urlano il suo nome e prendono il telefono per fare foto e chiedere un selfie. Cerco di passare quanto più tempo possibile con lei: lo scorso anno ho preso 220 voli ma stare insieme è la nostra priorità”.

Visti i frequenti impegni di lavoro, Elettra e Afrojack non risiedono in una sola città, ma fanno spesso la spola tra Miami e Milano. Negli Stati Uniti i due trascorrono la maggior parte del tempo quando non sono impegnati con concerti e tournée, concedendosi molte serata all’insegna del relax. In Italia, invece, la coppia fa sosta soprattutto in concomitanza con gli impegni professionali dell’ereditiera, che si dedica con successo alla musica e al piccolo schermo, visto che dal 2025 conduce Boss in incognito.

Afrojack, invece, essendo olandese possiede anche delle proprietà nei Paesi Bassi: proprio qui, tra la zona di Anversa e il Belgio, il dj è stato avvistato spesso in compagnia della moglie, confermando l’idea di una coppia nomade e cittadina del mondo. Non sorprende, quindi, la grande quantità di voli affrontati solo lo scorso anno dall’artista, ma, come si suol dire “Cosa non si fa per amore”.