Elettra Lamborghini, la decolorazione finisce male e lei si taglia i capelli da sola

La decolorazione di Elettra Lamborghini è un disastro e la cantante si taglia i capelli da sola, peggiorando la situazione.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elettra Lamborghini

Brutta disavventura per Elettra Lamborghini che su Instagram ha raccontato le conseguenze di una decolorazione finita male, fra tagli di capelli improvvisati e disperazione.

Elettra Lamborghini, la decolorazione è disastrosa e lei taglia i capelli

Seguitissima su Instagram, Elettra Lamborghini spesso condivide con i follower alcuni episodi delle sue giornate, raccontando la sua quotidianità fatta di impegni di lavoro, vacanze di lusso, l’amore per i suoi animali, ma anche situazioni tragicomiche.

In un video condiviso nelle Stories, Elettra ha raccontato di aver realizzato una decolorazione nel tentativo di cambiare look, ma avrebbe finito per rovinare i suoi capelli. “Sono completamente distrutti dalla decolorazione”, ha spiegato ai follower, decisamente disperata.

Poco dopo, nel tentativo di risolvere la situazione, la cantante e conduttrice si è tagliata i capelli da sola, usando una forbice trovata in casa e districando la chioma rovinata con un pettine rosa. “Sono in piena crisi, mi viene da piangere”, ha confessato.

Anche tagliando i capelli la situazione non è migliorata e nelle Stories di Instagram, Elettra Lamborghini ha scelto di soprannominarsi: “Barbie passione esaurimento”, mostrando le ciocche tagliate nel lavandino.

Disperata per la situazione della sua chioma, Elettra non ha però perso la sua consueta ironia e si è in qualche modo paragonata a Britney Spears che nel 2007, come ben sappiamo, ebbe un crollo emotivo, rasandosi a zero da sola i capelli.

“Quest’anno sto mettendo a dura prova i miei neuroni e la mia psicologa è in vacanza, vi ho detto tutto”, ha scherzato sempre sui social, esibendosi nei video e nelle foto successive in una sorta di karaoke, usando il rasoio elettrico come microfono e mostrandosi con una maschera all’argilla sul viso. “Rido per non piangere. Ma oggi non potevo restare a casa?”, ha confessato.

Poco dopo a risolvere la situazione ci ha pensato il parrucchiere della cantante che è accorso in suo aiuto. Nelle Stories, Elettra ha rivelato di aver fatto un altro trattamento alla chioma per risolvere il disastro provocato dalla decolorazione. “Sono venuti in mio soccorso”, ha rivelato.

Elettra Lamborghini, il futuro in Rai

L’estate di Elettra Lamborghini – scivoloni beauty permettendo – nel frattempo procede a gonfie vele fra vacanze, relax a casa e l’amore per Afrojack. L’artista, che qualche mese fa ha pubblicato il singolo Bam Bam Bambina, tornando alle origini con le sonorità latin, sarà fra i protagonisti della nuova stagione televisiva.

Dopo aver condotto insieme a Gianluca Fubelli, alias Scintilla, The Unknown – Fino all’ultimo bivio, l’adventure game di Rai 2, sarà nel cast di Tale e Quale Show con il ruolo di giudice della nuova edizione dello show di Carlo Conti.

Non solo: Elettra è anche entrata roster di Rai Pubblicità per realizzare dei progetti branded entertainment. Ciò significa che la cantante fa parte di quella lista ristretta ed elitaria di volti su cui la Rai ha deciso di puntare, proposti ai grandi marchi per realizzare delle campagne pubblicitarie che siano personalizzate. Un passo avanti importantissimo nella carriera di Elettra e la dimostrazione che l’azienda di viale Mazzini vuole puntare su di lei.