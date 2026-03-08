Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Elettra Lamborghini a Domenica In: che gaffe di Mara Venier

Elettra Lamborghini non si è ancora ripresa dopo Sanremo. Ha fatto molto parlare di sé nei giorni della kermesse, soprattutto in relazione alla privazione del sonno subita a causa delle feste organizzate.

Ospite di Mara Venier, ha raccontato la sua verità: il festival non è ancora terminato, in realtà. La sua routine è ben distante dall’essere ripristinata e a Domenica In ha parlato della sua giornata tipo ma soprattutto dell’amore della sua vita.

Elettra Lamborghini sotto stress

Se è vero che il Festival di Sanremo si è concluso, non si può dire che la fatica sia terminata. Elettra Lamborghini ha recuperato un bel po’ di sonno ma è distante dalle sue abitudini. A Mara Venier racconta di mangiare vegano, allenarsi e andare a cavallo. È la sua terapia (quasi) quotidiana, dalla quale si sta però tenendo a distanza.

Il motivo? Saltare da un programma all’altro per il bene del suo nuovo brano, Voilà, con il quale è stata in gara all’Ariston. È attualmente 16esimo nella classifica italiana e non si lamenta: “Devi spingere le canzoni oggi, non è come 20 anni fa”.

Ciò si traduce in una lunga serie di interviste, apparizioni un po’ ovunque e video con content creator. Tutto studiato per fare in modo che la sua hit resti nella mente delle persone per più tempo possibile. Un programma fitto di impegni, dunque, in attesa di poter ritrovare suo marito e i suoi bambini.

L’amore in famiglia, dai cavalli ad AfroJack

Le mancano tantissimo i suoi cavalli, con i quali è solita intrattenersi in lunghe conversazioni. Sì, Elettra Lamborghini ha serenamente svelato di confidarsi con i suoi “bambini”, anche se uno è sordo e si fa fatica a ottenere risposte. L’altro invece la comprende meglio e, dunque, le parla a suo modo in maniera più frequente.

Tutto questo di certo farà sorridere qualcuno online ma, è innegabile, la routine di Elettra è qualcosa alla quale tutti dovrebbero ambire. Di certo non è facile avere un maneggio vicino casa dopo tenere i propri animali. Non è facile averne di creature del genere da gestire, ovvio. Ciò che dovrebbe restare impresso del suo messaggio, però, è che cibo sano, allenamento e ore trascorse in natura rappresentano la base di una quotidianità felice.

Spazio poi all’amore per suo marito AfroJack, conosciuto a un festival. Era in una fase nella quale non cercava affatto l’amore. Era da poco uscita la sua canzone Pem Pem e, parole sue, voleva soltanto twerkare in giro e non pensare a nulla.

Il destino aveva però altri piani e dopo di lei si è esibito proprio AfroJack. Non sapeva chi fosse ma ne è rimasta folgorata. Un po’ di messaggi, qualche spostamento faticoso per vedersi e poi la relazione ufficializzata.

La gaffe di Mara Venier

Un amore profondo, che Elettra Lamborghini sottolinea con forza. Suo marito è una splendida persona fuori e dentro. Mara Venier non è però così convinta. Non mette in dubbio la bontà interiore ma, nel vedere una sua foto, ribadisce di non comprendere tutta la fascinazione della cantante.

“Non è che sia ‘sta meraviglia, scusami. Amore, in questa foto non è venuto bene”.

Elettra però non si lascia scalfire e ribadisce che un uomo del genere non sarebbe più in grado di trovarlo. Convinta quasi gliel’abbia mandato qualcuno: “È la dimostrazione che in una vecchia vita devo aver fatto qualcosa di davvero buono”. Mara però non demorde, a sua volta, e rincara la dose: “Tu lo vedi davvero tanto bello?”. Nessuna tensione, però, perché spegnere il sorriso della Lamborghini è una missione ardua.