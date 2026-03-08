Domenica In, anticipazioni dell’8 marzo: ospiti Elettra Lamborghini, Francesco Renga e Alessandro Gassmann

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

Torna anche oggi l’appuntamento del pomeriggio di Rai1 con Domenica In: a partire dalle ore 14:00 Mara Venier conduce una nuova puntata dello storico programma affiancata, come sempre, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Nella puntata dell’8 marzo arrivano negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma tanti ospiti speciali tra cui due dei protagonisti del Festival di Sanremo 2026, Elettra Lamborghini e Francesco Renga, e l’attore Alessandro Gassmann, attualmente impegnato nella nuova fiction Guerrieri in partenza il 9 marzo su Rai1.

Domenica In, 8 marzo: ospiti Elettra Lamborghini e Francesco Renga

La domenica pomeriggio della televisione italiana ha un appuntamento fisso che da anni ormai accompagna milioni di spettatori: il salotto di Domenica In. Anche oggi 8 marzo, Festa della Donna, il programma torna su Rai1 con una nuova puntata guidata dall’inconfondibile energia di Mara Venier, pronta ad accogliere in studio alcuni dei protagonisti più amati del mondo dello spettacolo.

La puntata di oggi si inserisce nella cinquantesima stagione del programma, un traguardo importante che conferma quanto il format sia diventato ormai una vera istituzione della domenica televisiva.

Tra gli ospiti più attesi c’è sicuramente Elettra Lamborghini, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Voilà. La cantante e showgirl è stata una delle figure più commentate dell’ultima edizione della kermesse musicale, grazie al suo stile esuberante e alla sua presenza scenica sempre sopra le righe.

Nel salotto di Mara Venier l’artista ripercorre l’esperienza sanremese tra emozioni, momenti divertenti e qualche episodio dietro le quinte che ha segnato la sua settimana all’Ariston.

Spazio anche ad un altro grande protagonista della musica italiana, ovvero Francesco Renga, che torna in televisione per parlare del suo percorso artistico e dei nuovi progetti musicali. Il cantante, da anni uno dei volti più amati del panorama pop italiano, condivide ricordi legati alla sua carriera e riflette sul rapporto speciale che ha costruito con il pubblico nel corso del tempo.

Gli altri ospiti di Domenica In dell’8 marzo

Il pomeriggio di Domenica In non si limita però alla musica. Tra gli ospiti arriva anche Alessandro Gassmann, pronto a raccontare il suo nuovo lavoro televisivo dal titolo Guerrieri – La regola dell’equilibrio. L’attore parla del progetto, del personaggio che interpreta e dell’esperienza sul set, offrendo uno sguardo interessante sul dietro le quinte della nuova produzione in partenza su Rai1 il 9 marzo.

Nel corso della puntata c’è spazio anche per Vanessa Scalera, attrice amatissima dal pubblico per il ruolo di Imma Tataranni. Con il suo stile diretto e ironico, l’attrice racconta il successo della serie e il legame che si è creato negli anni con i telespettatori. Il dialogo con Mara Venier diventa così uno dei momenti più spontanei e divertenti del pomeriggio, tra aneddoti di lavoro e riflessioni sulla popolarità arrivata grazie alla fiction.

Spazio anche a Rocco Papaleo che interverrà in veste di regista per presentare il suo nuovo film Il bene comune, in arrivo nelle sale dal 12 marzo, che vede nel cast Claudia Pandolfi e la stessa Vanessa Scalera.

Tra gli ospiti anche Vincenzo Ferrera, l’amatissimo Beppe, della serie cult Mare Fuori pronto a raccontare la sesta stagione disponibile con i primi sei episodi dal 4 marzo su RaiPlay.

Domenica In, l’8 marzo anche il ricordo del piccolo Domenico Caliendo

Nel corso della puntata dell’8 marzo di Domenica In è previsto anche un momento particolarmente toccante dedicato alla memoria di Domenico Caliendo, il bimbo soprannominato il piccolo guerriero, scomparso a soli due anni e mezzo dopo un delicato trapianto di cuore eseguito all’Ospedale Monaldi di Napoli. A ricordarlo in studio sarà la mamma, Patrizia Mercolino, che condividerà il suo racconto e il ricordo del figlio.

Immancabile anche lo spazio dedicato all’attualità con Mara Venier e Tommaso Cerno che ripercorreranno i principali avvenimenti della settimana insieme a Salvo Sottile, giornalista e conduttore di FarWest.

Il pomeriggio proseguirà con un momento dedicato alla moda e allo spettacolo curato come sempre da Enzo Miccio che commenterà gli outfit della 76ª edizione del Festival di Sanremo, mentre Teo Mammucari coinvolgerà il pubblico con il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In.