Domenica In, anticipazioni del 22 febbraio: tra gli ospiti Giusy Ferreri. Enzo Miccio inviato speciale a Sanremo

Mara Venier torna con Domenica In: nella puntata del 22 febbraio ospiti Giusy Ferreri, Bortuzzo, De André e molti altri mentre Enzo Miccio racconterà Sanremo

Torna come ogni domenica l’appuntamento del pomeriggio di Rai1 con Domenica In: a partire dalle ore 14:00 Mara Venier guida una nuova puntata dello storico programma affiancata, come ormai da tradizione, da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Nella puntata del 22 febbraio, sempre più vicina all’inizio del Festival di Sanremo 2026, arrivano negli Studi Fabrizio Frizzi di Roma cantanti e ospiti speciali, ma ci sarà anche un momento di profonda riflessione con la toccante testimonianza di Erica Didone, la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime italiane del rogo di Crans-Montana.

Domenica In, 22 febbraio: ospiti musicali Giusy Ferreri, Cristiano e Alice De André

Tra i protagonisti ci sarà Giusy Ferreri, una delle voci più originali del panorama italiano, pronta a far ascoltare al pubblico la sua meravigliosa voce sulle note del nuovo singolo dal titolo Musica Classica.

Oltre a Giusy Ferreri spazio ad altri ospiti celebri come Cristiano De André che porterà sul palco di Domenica In alcune delle canzoni più amate del repertorio di suo padre Fabrizio e presenterà al pubblico le nuove date del tour De André canta De André – Best Of Tour 2026.

Accanto a lui anche la figlia Alice De André, volto noto della scena comica italiana, che racconterà il suo spettacolo Alice non canta De André, un progetto che gioca con leggerezza sull’eredità artistica di famiglia e di cui la giovane aveva già parlato qualche giorno fa in un sentito monologo a Le Iene.

Gli altri ospiti di Domenica In del 22 febbraio

A Domenica In, nella puntata del 22 febbraio, ci saranno però anche altri ospiti e, tra loro, Manuel Bortuzzo. L’atleta paralimpico sarà protagonista di un’intensa intervista con Mara Venier per raccontare il suo difficile percorso di rinascita dopo essere stato costretto su una sedia a rotelle a causa di una sparatoria.

La notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 Manuel infatti rimase vittima di uno scambio di persona che gli ha cambiato per sempre la vita. Per rimanere in tema di storie toccanti arriverà poi in studio dalla Venier anche Erica Didone, madre di Achille Barosi, una delle giovani vittime italiane del rogo di Crans-Montana.

La signora Didone porterà la sua profonda testimonianza per ricordare il figlio e gli altri ragazzi deceduti nel tragico incendio avvenuto nel locale Le Constellation nella notte di Capodanno.

Enzo Miccio inviato speciale a Sanremo

Nella puntata di Domenica In del 22 febbraio non mancherà naturalmente un’ampia finestra dedicata proprio al Festival di Sanremo 2026. La kermesse, in partenza il prossimo 24 febbraio, sta ormai scaldando i motori e c’è grande attesa per la conduzione di Carlo Conti e Laura Pausini che verranno affiancati ogni sera da numerosi ospiti.

Per l’occasione Enzo Miccio, una delle spalle di Mara Venier in questa edizione di Domenica In, è volato nella città ligure dove, in diretta dal Teatro Ariston, vestirà i panni di inviato speciale per raccontare curiosità, retroscena e prime sensazioni a poche ore dall’inizio della nuova edizione del Festival.

Non mancherà poi durante il pomeriggio di Rai1 uno spazio dedicato all’attualità con Mara Venier affiancata da Tommaso Cerno per commentare i temi della settimana insieme alle giornaliste Candida Morvillo e Maria Corbi, mentre Antonio Caprarica interverrà in collegamento. In studio arriverà anche Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair, per presentare il nuovo numero del settimanale interamente dedicato ai cantanti in gara al Festival di Sanremo.

Infine torna anche Teo Mammucari pronto a guidare con la consueta ironia il gioco telefonico La cassaforte di Domenica In, ormai appuntamento fisso della trasmissione.