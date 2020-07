Chi è Andrea Milko Skofic, il figlio di Gina Lollobrigida

editato in: da

Andrea Milko Skofic, nato il 28 luglio 1957, è l’unico figlio dell’attrice Gina Lollobrigida, una delle donne simbolo del cinema italiano negli anni del boom economico. Andrea è il frutto dell’amore tra la diva e l’ex marito Milko Skofic, produttore sloveno che vinse il David di Donatello nel 1958 per il film Anna di Brooklyn. Skofic e la Lollobrigida sono stati sposati dal 1949 al 1971.

Tornando ad Andrea, ricordiamo che ha seguito le orme della madre ed è diventato attore. Nel 1990, si è sposato con la giornalista Maria Grazia Fantasia che, quattro anni dopo, lo ha reso padre di Dimitri Milko, unico nipote dell’amatissima Lollo. L’attrice, che nel periodo d’oro della sua carriera era considerata la rivale di Sophia Loren e di Silvana Pampanini, ha parlato diverse volte del figlio.

In occasione di un’intervista rilasciata nel 2019 nel salotto di Domenica In, ha fatto cenno ai rapporti tesi con Andrea e ha parlato di lui da piccolo. “Era così biondo da far pensare a delle corna: io bruna, mio marito moro”: queste le parole della Lollobrigida che, sempre durante la sua ospitata nello studio di Rai Uno, ha raccontato che Andrea Milko è andato a vivere con il padre da piccolo e che tra loro non c’era ancora stato un riavvicinamento.

A contribuire all’esacerbazione dei rapporti tra la Lollobrigida e il suo unico figlio ci ha pensato, negli ultimi anni, la battaglia legale tra Andrea Milko Skofic e Andrea Piazzolla, assistente della diva di Pane, Amore e Fantasia al suo fianco ormai da diversi anni. Per quanto riguarda il caso specifico dell’unico figlio dell’attrice di Subiaco, è importante sottolineare che sulla sua vita, fatta eccezione per le notizie legate alle vicende giudiziarie, si sa molto poco.

Per trovare informazioni non relative a questo ambito si può dare un’occhiata al suo profilo Instagram. Seguito da poco più di 160 persone, è caratterizzato dalla presenza di bellissimi scatti di paesaggi. Una curiosità: tra i profili che segue è presente quello del figlio Dimitri che, come si può vedere dalle foto, ha ereditato la bellezza dalla celebre nonna.