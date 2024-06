Fonte: IPA Angelina Mango in concerto con bandana

Da futile accessorio relegato alle zone di ombra del guardaroba a capolista: il foulard bandeau è il vero colpo di scena di questa bella stagione. Indisturbato, ha letteralmente svettato sulle tendenze moda più in vista della primavera/estate 2024 in appena qualche mese, prendendosi la sua meritata rivincita. Il vintage che si fa ultramoderno, un’altra volta.

Impresso nella memoria e nel cuore della collettività il ricordo delle passerelle Yves Saint Laurent, che negli anni Settanta ne faceva cravattino femminile. Sulla medesima scia oggi lo vediamo introdotto come grande innovazione in molteplici collezioni disegnate pensando all’autunno/inverno 2024 2025.

Sulle modelle che le hanno rappresentate il foulard bandeau cinge il collo come una graziosa collana, esempio calzante ne è il noto choker foulard firmato Gucci che ha spiccato su tutte le uscite delle ultime sfilate. Una trovata tanto semplice quanto geniale, che dà sfoggio di tutto il denso potere creativo di tale accessorio. Un piccolo dettaglio in grado di fare la netta differenza su look minimali, elevandoli con il minimo sforzo.

Il foulard bandeau, un amore intramontabile: come si indossava ieri

Simbolo iconico delle grandi dive anni Cinquanta e Sessanta così come della moda borghese del decennio successivo, il foulard e la bandana proiettano la mente verso l’immaginario caratteristico della Dolce Vita: parte integrante del signature look di stelle del calibro di Gina Lollobrigida, Audrey Hepburn e Sophia Loren, tale piccolo triangolo di tessuto costituiva l’elemento onnipresente a cui era affidato il compito di incorniciare il viso con grazia.

I più grandi brand d’haute couture ne hanno ideati di topici, da Hermès a Dolce&Gabbana, i quali seguitano ad essere venduti ed amati senza conoscere limiti di tempo. I foulard adorni di stampe equestri del primo sono persino considerati un emblema per la Maison, così come quelli contrassegnati dai motivi verde-rosso e Flora griffati Gucci. O, ancora, i foulard tartan di Burberry, quello con catene e arabeschi per Versace ed il corrispettivo con teschi di Alexander McQueen.

Il suo punto di forza risiede nelle infinite possibilità di styling che offre, ieri come oggi: è possibile piegarlo, arrotolarlo o annodarlo per conferire persino alla più anonima delle ensemble quel twist in più, un dettaglio grintoso e vivace che rende il look indimenticabile. Talvolta si prende persino il merito di unire l’utile al dilettevole, mostrandosi un accessorio funzionale – che si tratti di acconciare i capelli o riparare a mo’ di sciarpa – o improvvisandosi vero e proprio capo d’abbigliamento, come nel caso lo si indossi come top.

In quanto al passato, invece, ricordiamo Grace Kelly la quale era solita annodare il foulard con un ampio fiocco attorno al volto, per proteggere la testa dal sole e dal vento. Jane Birkin, poi, ne faceva al contrario uso prettamente estetico, lasciando che scendesse morbido attorno al collo. Ma come è cambiato questo, oggi? Il metodo favorito della Gen Z sarebbe quello della bandana, stretta sul capo a ricordare lo stile tipico dei pirati.

Foulard: la “Gen Z” adora indossarlo come bandana, Angelina Mango su tutte

A capitanare la nave del trend è Angelina Mango, la quale ha recentemente scongiurato La Noia inserendo proprio la bandana nei suoi ultimi look da concerto. Evento pioniere è stato il firmacopie di Poké Melodrama a Milano, dove la cantante ha accolto i suoi fan con un outfit a prova di caldo completo di tale accessorio, scelto per l’occasione nei toni del crema e del rosso granata. Un tocco, questo, che ben si sposa con il retrogusto approssimativamente gitano proprio della sua firma di stile, lo stesso che richiama definendolo “vita da gitana” nel suo ultimo singolo.

Fonte: IPA

Nonostante sembri che la ragazza del momento abbia fatto della bandana uno dei suoi tratti distintivi in tempi recenti, non è affatto l’unica che tra le più giovani avrebbe sviluppato quella che ha tutta l’aria di essere una autentica ossessione per questa. Di chi parliamo? Un attimo di pazienza.

Angelina Mango e il foulard da gitana

La mise dal sapore casual che Angelina ha sfoggiato al firmacopie di cui poco sopra era invero molto semplice: la dimostrazione pratica di come il foulard sia in grado di caratterizzare la più sconfinata semplicità. In foto lo vediamo sdrammatizzare una maglietta bianca, sapientemente infilata nella vita degli shorts in jeans solo sul davanti, abbinata ad un paio di stivali alti.

Billie Eilish, diva ultramoderna

Tra chi ama smisuratamente il rimando dell’accessorio incriminato all’iconico universo delle dive del passato c’è senza ombra di dubbio Billie Eilish: la stravagante artista statunitense ha fatto sua la tendenza abbinando un foulard in seta marrone cioccolato ad un outfit elegante.

Il completo prevedeva un blazer gessato nella stessa tonalità ed un paio di occhiali dalla montatura sottile e leggera, il quale rendeva facile trasmettere l’allure da diva di gran classe probabilmente ricercato.

Hunter Schafer porta il foulard a Cannes

E chi avrebbe mai pensato di rivedere un accessorio come questo esibito su di un red carpet: ebbene, il merito sarebbe tutto di Hunter Schafer.

Impossibile dimenticare la sofisticata ed insieme geniale ensemble a ricalcare un tipico look “da lavandaia” con cui la modella transgender si è recata al Festival di Cannes lo scorso mese Maggio.

La bandana è l’accessorio perfetto per le vacanze secondo Valentina Ferragni

Se ancora vi state interrogando in merito a quale sia il perfetto outfit da vacanza da adottare questa estate lo spunto arriva da Valentina Ferragni in persona.

L’influencer ha optato per un foulard indossato a mo’ di bandana in uno dei suoi ultimi viaggi, dando vita ad un look da deserto semplice ma incisivo. Semplice come conferire carattere ad una canotta con ciclista ed anfibi.

Veronica Ferraro: il foulard completa l’outfit da viaggio

Secondo Veronica Ferraro, invece, viaggiare non deve necessariamente rimare con trasandatezza. La ragazza si è mostrata in una serie di scatti che la ritraevano in spostamento con un foulard attorno al viso che ha stravolto uno dei suoi look da manuale.

Maxi blazer, mocassini e calzino bianco a vista erano accordati in toni neutri, fatta eccezione per la stoffa coloratissima del fazzolettone.

Sabrina Carpenter, il foulard alla “Dolce Vita”

Pare che Sabrina Carpenter si senta nata nell’epoca sbagliata: lo si deduce dal carosello postato sul suo profilo Instagram in ricordo delle sue ultime vacanze in spiaggia, il quale trasuda una brezza vintage da tutti i pori.

In una delle foto la vediamo in una posa rilassata sulla sdraio sfoggiare un costume intero con scollo a cuore, nei toni del celeste chiarissimo, rigorosamente accompagnato da un foulard in seta rosa acceso.

La bandana di Maria Esposito fa il look

Anche Maria Esposito ha ceduto al fascino della bandana. La star di Mare Fuori è ricorsa proprio a tale accessorio per creare il suo look da turista a Barcellona.