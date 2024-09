I look di fine estate delle celebs, ecco quali imitare

Guida di stile - gentilmente offerta dalle star - in merito a come vestirsi per accogliere la fine della stagione estiva. Come e cosa indossare a settembre

Fonte: Getty Images Shay Mitchell in un look autunnale firmato Tommy Hilfiger

Sebbene per pochi eletti le vacanze estive non siano ancora archiviate tra i ricordi più lontani, per molti di noi è già tempo di tornare alla cara, vecchia routine quotidiana. Il rischio di lasciarsi vincere dalla puntuale summertime sadness con l’arrivo di settembre è dietro l’angolo, ma anche l’autunno – come ogni altra cosa al mondo, d’altronde – ha il suo rovescio della medaglia. Persino le temperature caratteristiche di questo momento dell’anno mostrano un umore ballerino, che certo non permettono di rimanere vestiti allo stesso modo per l’intera giornata, figurarsi di attuare definitivamente il cambio armadio.

La moda si trova attualmente in un cosiddetto periodo di transizione, proprio come noi, tanto che capire cosa indossare può rivelarsi la più ardua delle imprese. La via da percorrere è sicuramente quella di stratificare i capi che si decidono di indossare: nel vocabolario modaiolo questo espediente prende il nome di layering, ed ensemble di questa sorta sono onnipresenti se si guarda al panorama dello street style del momento. A dargli vita sono le celebrities che, in quanto a look, si sa: la sanno lunga.

Cosa indossare a settembre secondo le star: i look degni di replica

Il caldo non accenna ancora a voler sparire una volta per tutte, motivo per il quale i capi da prediligere in questo periodo secondo le trendsetter più note vantano ancora tessuti tutto sommato leggeri. La vestibilità di giacche e sovracamicie è ora contrassegnata perlopiù da volumi oversize, e le tonalità favorite esplorano ancora le nuance tendenzialmente neutre vigenti durante l’ultimo anno, quelle tipiche dell’estetica quiet luxury. Blazer e chiodi in pelle iniziano a cingere le spalle in queste serate di fine estate, conferendo un inaspettato tocco in più alle mise che abbiamo indossato sino ad ora.

Sopravvivono al cambiamento le gonne, lunghe e corte, i bermuda ed i jeans. Le camicie e le bluse costituiscono la via di mezzo ottimale quando è l’indecisione a regnare sovrana, ed i gilet sartoriali sono sicuramente da annoverare tra i capi cardine di questo epilogo di stagione. Alcuni esempi pratici in quanto ad ispirazione fashion? Di seguito un’accurata selezione.

Cecilia Rodriguez

È stato uno dei trend più forti dell’estate, e non accenna ancora a volersi eclissare presso le zone d’ombra del guardaroba: l’accoppiata gilet e bermuda è tuttora perfetta, complici le temperature tendenzialmente incerte del momento, e Cecilia Rodriguez pare saperlo bene.

Nelle giornate di pieno sole è ancora possibile indossarlo senza t-shirt al di sotto: il completo scelto dalla sorella minore di Belen è sartoriale e blu notte, particolareggiato da un paio di bermuda dal taglio a farfalla e pince sul davanti a renderlo iperfemminile. Delle ballerine a punta in vernice concorrono nell’assicurare il risultato, così come la clutch bag intrecciata Bottega Veneta.

Shay Mitchell

A New York, invece, il clima sembra essere ben diverso. Lo suggeriscono gli outfit sfoggiati dalle celebrities a formare il panorama streetstyle, costellato di capispalla tra i più cool in circolazione.

Il look di Shay Mitchell è interamente Tommy Hilfiger ma il protagonista è sicuramente il lungo trench color sabbia, che si prospetta essere tra i pezzi più in voga dell’autunno a venire. Il resto dell’ensemble si compone di miniabito a camicia rigato, al quale è sovrapposto un maglione bianco senza maniche con grandi trecce e bordi a contrasto, anfibi e cappellino da baseball.

Lucy Hale

A partire dalla scorsa primavera abbiamo assistito all’ascesa dello stile country sino all’Olimpo del fashion, e la buona notizia è ora che questo non smetterà di mietere vittime nei prossimi mesi.

Lucy Hale, per l’occasione, ha ben pensato di fornire alle amanti della tendenza preziosi spunti per indossarla come moda comanda. Nella prima foto la vediamo in camicia e pantaloni in suede color cammello, profilati da lunghe frange per tutta la lunghezza. La vita è alta e le estremità, ovviamente, a zampa. Coerente, infine, la scelta di aggiungere il cappello da cowboy. Nella seconda foto eccola invece in una mise da perfetta cowgirl: a mostrare le frange è, questa volta, la giacca in pelle nera. Una gonna corta in jeans e dei camperos chiudono il look coerentemente.

Giulia Salemi

La futura mamma Giulia Salemi sin trova attualmente in quel di New York, ed il suo look settembrino mostra infatti un layering da manuale che strizza l’occhio al clima instabile.

Punto focale della mise è senza ombra di dubbio la giacca in stile collegiale, la favorita in ottica del back to school che gli studenti italiani stanno attualmente per vivere. La t-shirt oversize ed i bermuda ciclisti, entrambi neri e logati, costituiscono il puntuale esempio di come funziona l’estetica athleisure attualmente in auge, connubio contrastato con decisione dalla borsetta in pelle effetto coccodrillo (la Hourglass XS) di Balenciaga.

Bella Hadid

È country anche l’ensemble indossato da Bella Hadid. La supermodella ha deciso di affrontare l’imminente addio all’estate indossando un corpetto decisamente sensuale, accessoriato di scollo quadrato sul décolleté, pizzo e ruffles in ogni dove. Il tessuto, trasparente ed arricciato, vanta un motivo floreale decisamente al passo con le tendenze.

Il paio di jeans dal lavaggio scuro e dalle estremità svasate sembrano essere il completamento ideale per un bustier del genere, mentre i sandali con cinturino e listini sottili color nude smorzano al punto giusto.

Elodie

Elodie, ancora, preferisce un look di ispirazione orientale.

Il colore predominante del look è il giallo, che appare luminosissimo sul vestitino corto satinato a fantasia. Le maniche sono corte, la gonna svasata ed il generoso scollo sulla schiena – impreziosito da lacci intrecciati – bilancia perfettamente quello vagamente castigato (ma tipico) sul davanti. Una sferzata di grinta extra è data dallo stivale alto a punta, lucido e rosso fuoco, provvisto anch’esso di lacci.

Kendall Jenner

Lo abbiamo già detto che l’estetica athleisure sarà tra le più forti dell’autunno che verrà?

Kendall Jenner è senza ombra di dubbio tra le più grandi anticipatrici della tendenza, in grado di alternare con nonchalance senza pari look sofisticati e sportivi con il medesimo successo. Per una tranquilla uscita la supermodella statunitense opta per una tutina aderente rosso corallo, con shorts ciclisti e spalline sottilissime. Come completare una mise tanto semplice? Ovviamente con accessori di tendenza, e si dà il caso che gli occhiali da sole siano tuttora più che necessari.

Annalisa

Anche Annalisa ama il layering. Questo costituisce l’escamotage esemplare per continuare – almeno ancora per un po’ – ad indossare tutti quei capi dai quali, con i primi freddi, sarà d’obbligo temporaneamente separarsi.

La cantante di Beatrice ha infatti scelto di accostare una canotta bianca basic su gonna di jeans con orlo a taglio vivo e camicione XXL, dello stesso lavaggio, per rischiarare l’outfit double denim assolutamente in linea con il panorama moda corrente. A cambiare il mood del look – invero molto versatile – e volgerlo al rock ci pensano gli anfibi neri con platform.