Carnevale si avvicina e quale occasione migliore al mondo esiste, se non questa, per impersonare i protagonisti più amati della storia del cinema? Tutti i costumi da provare quest'anno, tratti dagli ultimi successi

Fonte: IPA Ariana Grande e Cynthia Erivo sul set di Wicked

Le strade italiane stanno per trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto: cade domenica 2 Marzo il Carnevale 2025, ricorrenza annuale attesa con gioia da grandi e piccini impazienti di poter vestire, almeno per un giorno, i panni dei propri personaggi del cuore. Trattasi di un momento di festa e allegria, una gradita pausa dalla monotonia che ricorre nella routine, il quale conserva da tempo immemorabile immortali tradizioni a dar vita a grandiose celebrazioni note in tutto il mondo.

Forse per molti gran parte della magia ad aleggiare attorno alla festività – come per tutte le cose, del resto – è andata via via affievolendosi ed è ora puramente associata a preziosi ricordi legati all’infanzia, eppure potrebbe essere questa l’occasione giusta per rientrare in contatto con quella parte di sé, prendendosi meno sul serio per qualche ora, indossando le vesti di qualcun altro.

Carnevale è da considerarsi il momento perfetto per lasciare che a regnare sia la fantasia, da sguinzagliare nell’ottica di mettere a punto un travestimento che sia quanto più possibile originale e accattivante.

Carnevale 2025: i migliori travestimenti ispirati al mondo del cinema

In quanto distrazione prima di ognuno di noi, è dal mondo del cinema e della TV che il guardaroba per Carnevale trae la principale ispirazione: a partire dai personaggi dei grandi cult sino ai miti d’infanzia, vi è solo che l’imbarazzo della scelta. Più difficile è, però, riuscire a distinguersi senza cadere nella banalità cedendo a look fin troppo gettonati.

Se è pur vero che i più conosciuti online store pullulano di costumi da urlo, rifiniti nei minimi dettagli e perciò incredibilmente fedeli al modello di riferimento da cui nascono, preferirne una personale interpretazione fai da te garantisce maggiori possibilità di riuscita quando l’obiettivo è spiccare sulla massa.

Fortunatamente le nuove idee non si sono fatte attendere, tanto che i recenti spunti derivanti dal piccolo e dal grande schermo appaiono parecchio variegati, complici anche le ultime svariate uscite nelle sale cinematografiche. Che questo possa aumentare il rischio di ritrovarsi di fronte duplicati in serie? Può darsi, ma in fondo fa parte del gioco.

Su quali puntare, dunque? Lo sveliamo nelle prossime righe.

Wicked: Glinda o Elphaba?

Nell’oramai lontano 2003, presso il teatro Gershwin di Broadway, andava in scena per la primissima volta quello che di lì in avanti sarebbe divenuto uno dei musical più popolari, longevi e amati di sempre: Wicked.

Da quel momento le repliche hanno preso a susseguirsi senza sosta, non solo a Manhattan ma nei teatri di mezzo mondo e, finalmente, la magica storia di Glinda ed Elphaba è approdata anche al cinema divenendo un fenomeno di massa – e di costume – che non possiamo più toglierci dalla testa.

Come riproporre i loro look per Carnevale? Se travestimenti simili agli abiti indossati dalle protagoniste sono facilmente reperibili sul web, Ariana Grande e Cynthia Erivo per tutto il periodo promozionale del film hanno dato sfoggio di mise a loro ispirate che non attendono altro che essere ripetute. Un tocco di rosa oppure di verde e delle scenografiche maniche a sbuffo basteranno di certo.

Mercoledì Addams

Dopo il leggendario balletto – nella serie sulle note di Goo Goo Muck dei Cramps, ma su TikTok replicato con in sottofondo la versione accelerata di Bloody Mary di Lady Gaga – che tutti, ma proprio tutti, conoscono, l’inconfondibile stile di Mercoledì Addams (nella più recente variante di Netflix, firmata da Tim Burton) è riuscito a convertire praticamente ogni fashionista al gothic-chic.

Ebbene, in occasione di Carnevale 2025 e nella speranza che la data della seconda stagione venga fuori il prima possibile, la Nevermore Academy potrebbe spalancare le sue porte a chi indosserà l’uniforme migliore: è consigliato sfoderare i toni più cupi di cui si è capaci.

Beetlejuice Beetlejuice: Delores

Dopo ben trentasei anni di silenzio – e si dà il caso che qui, tombale, calzi a pennello – il subdolo Beetlejuice è tornato sui nostri schermi, e nei nostri incubi: il sequel è stato fatto, ricco di colpi di scena che forse ci saremmo dovuti aspettare, con il vecchio cast stellare arricchito di nuove (e più o meno oscure) presenze.

Ancora una volta Jenna Ortega potrebbe essere la nostra primaria fonte d’ispirazione nei panni di Astrid, figlia adolescente della più conosciuta Lydia Deetz, ma chi ci ha stregato con il suo fascino letale è senza dubbio Delores LaFerve: a vestire i sensuali quanto malvagi panni della ex moglie dello “Spiritello Porcello” è stata Monica Bellucci, confermando una volta per tutte il ritorno tra le tendenze moda attualmente in auge dello stile gotico. Insomma, reperire abiti neri ricchi di lacci e trasparenze non è affatto un’ardua impresa, grazie alla popolarità di quest’ultimo.

Biancaneve o la Regina Cattiva: chi è la più bella del reame?

Nel nuovo Live Action targato Disney in uscita il prossimo 20 Marzo, Rachel Zegler e Gal Gadot sono prontissime a riscrivere la celebre fiaba dei fratelli Grimm: è tutto vero, l’amata storia che ha incantato generazioni sta per tornare nelle sale in una strepitosa rivisitazione cinematografica di Biancaneve.

Ad interpretare l’iconica protagonista sarà come anticipato Rachel Zegler (più famosa per Hunger Games – La Ballata dell’usignolo e del serpente e West Side Story), mentre Gal Gadot (la nostra Wonder Woman) impersonerà Grimilde, la Regina Cattiva tanto bella quanto spietata.

Seppur questo non abbia reso il film esente da polemiche di varia sorta, i costumi indossati dalle due sono fedelissimi a quelli del cartone del 1937: e allora preparatevi a veder fiorire graziosi esemplari di Biancaneve per Carnevale 2025, infilate nel tipico abito turchese e giallo dalla gonna a corolla e con ballerine rosse ai piedi, prese di mira da stilosissime Regine con diadema e balaclava.

Nosferatu: Ellen Hutter

E torniamo alla svolta dark della moda degli ultimi tempi con un travestimento per Carnevale tratto nientemeno che da Nosferatu:

l’abile costumista Linda Muir ha saputo trasformare il film in un autentico capolavoro estetico, intrecciando con maestria moda e terrore in un guardaroba in pieno stile gotico vittoriano.

Perché non calarsi nei bei vestiti di Ellen Hutter – nel film Lily-Rose Depp – per qualche ora?

Bridgerton: quale Lady vuoi essere?

Debuttare in società ed incappare nel proprio Duca di Hastings è desiderio comune ad ogni appassionata di Bridgerton sin dalla prima stagione, una realtà certamente utopica ma quantomeno vagamente probabile durante un party di Carnevale.

Le meravigliose maniche a sbuffo emblematiche dell’estetica coquette della serie tv – particolarmente viste in passerella quest’anno -dovrebbero essere sufficienti a trasformare temporaneamente ogni ragazza dei giorni nostri in una vera Lady in cerca di marito.

Angelica Sedara de “Il Gattopardo”

L’ultimo spunto fashion di questa rassegna di tenute per Carnevale 2025 ci è ancora una volta fornito da una splendida fanciulla in abiti eleganti: con le musiche originali di Paolo Buonvino, Il Gattopardo arriverà finalmente su Netflix a partire dal prossimo 5 Marzo.

Basato sul più grande dei romanzi italiani di tutti i tempi, la protagonista del racconto epico ambientato in Sicilia durante i moti del 1860 sarà Deva Cassel: chi non vorrebbe essere lei almeno per un giorno? In aiuto i look Rococò ora in voga.