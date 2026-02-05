iStock I costumi di Carnevale per cani sono travestimenti divertenti

Carnevale è una delle feste preferite dai bambini e anche dagli adulti, fatta di colori e allegria. Proprio perché è un evento divertente si è tentati di coinvolgere nei festeggiamenti amici, parenti e i nostri amici a quattro zampe.

La tradizione di condividere il momento del travestimento con il cane è sempre più diffusa, a confermarlo è la vasta gamma di costumi per cani presenti online e su Amazon. Se state pensando che è arrivato il momento di travestire anche il vostro pelosetto, prima di scegliere il soggetto ci sono alcune cose da sapere sui costumi di Carnevale per cani. La cosa importante è che i vestiti lascino libertà di movimento a Fido. Accertatevi poi che il materiale dei tessuti sia traspirante e leggero. Inoltre è fondamentale non stressare il cane, quindi no a costumi che abbiano parti rigide, maschere o accessori rumorosi. Il Carnevale è una festa in cui bisogna divertirsi e così deve essere anche per Fido che deve vivere l’esperienza senza stress.

Tra personaggi dei cartoni, di fantasia o supereroi vediamo i costumi di Carnevale per cani più simpatici da avere per una passeggiata o una festa pet friendly.

Un grande classico è il costume da maggiordomo

Se volete andare su un grande classico, uno dei travestimenti più apprezzati è quello da maggiordomo. Il vestito in cotone morbido e delicato sulla pelle è disponibile in differenti misure così da calzare a pennello sia nel caso di cani di grande taglia sia quelli più piccoli. Facile da indossare, il vestito formato da giacca e papillon è completato dal velcro sul collo e sul petto, permettendo a Fido di muoversi liberamente.

Kuoser Abito Smoking per cani Il costume da maggiordomo è un grande classico

Superman è il costume di Carnevale per cani che piace sempre

Addentrandoci nel mondo dei supereroi, Superman è un personaggio che piace ad adulti e bambini e potrà diventare anche il preferito del vostro amico a quattro zampe. Il modello è composto da un mantello rosso e una pettorina con l’iconico simbolo del supereroe e l’immancabile cinta gialla. Perfetta per i cani di taglia media, non dovete fare altro che legare i laccetti e Fido si trasformerà in pochi secondi nel vostro personaggio preferito.

Rubie's Costume Superman Il costume è facile da indossare

La bambola assassina è il travestimento adatto tutto l’anno

Che sia Carnevale o Halloween c’è un travestimento che non stanca mai ed è quello della bambola assassina. La salopette con la maglia a righe bianche e completata da braccia con coltello che lasceranno libertà di movimento al cane.

Bprtcra costume bambola assassina Il costume può essere indossato a Carnevale e Halloween

Il costume di Carnevale per cani ispirato a Stitch

Stitch è uno dei personaggi della Disney più di tendenza e se è tra i vostri preferiti questo Carnevale potete realizzare un travestimento di coppia con Fido. Da indossare come un cappottino, il costume è completato da un cappuccio con la faccia del simpatico alieno, ideale per proteggere il cane dal freddo e dalle basse temperature. Disponibile in differenti taglie dovete scegliere quella che consentirà al vostro amico a quattro zampe di vivere la festa senza stress.

Rubie's Disney Lilo & Stitch Il costume da Stitch è caldo e divertente

Il costume di Carnevale da Wonder Woman

Se avete una cagnolina e per voi è la vostra supereroina, il costume ideale per questo Carnevale è quello da Wonder Woman. Il top con lo stemma e la gonna con le stelle che hanno reso celebre questo personaggio sono curati nei minimi dettagli. Facile da indossare come un cappottino, la chiusura in velcro è comodissima.

Rubie's Wonder Woman Il costume è curato nei minimi dettagli

