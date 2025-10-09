Halloween non è mai stato così divertente per i nostri pet: abbiamo trovato accessori e costumi per vivere la notte più spaventosa di sempre con il tuo cane o gatto.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori costumi Halloween cani e gatti

La notte più spaventosa dell’anno sta arrivando e anche i nostri pet si preparano ad affrontarla…travestendosi! Su Amazon infatti si possono trovare tantissimi costumi e accessori super divertenti e cute da far indossare al tuo cane oppure al gatto in occasione di Halloween. Immagina di trasformarlo in Dracula oppure in un ragno, ma anche far vestire il tuo animale come una zucca o un pipistrello.

Le soluzioni su Amazon sono davvero tante e sono anche low cost! Da scoprire e comprare subito!

I migliori costumi di Halloween per cani e gatti

Halloween tempo di…pipistrelli! Allora perché non trasformare il tuo pet in uno spaventoso animale dalle ali nere? Il costume di Crewell è semplicissimo da usare perché è composto da ali e da una fascia che si adatta al corpo del cane o del gatto. Il costume è simpatico e originale, con una cintura che non stringe e non limita i movimenti per vivere la notte più spaventosa dell’anno con il tuo amico a quattro zampe.

Offerta Costume Halloween Crewell Costume pipistrello cane e gatto

E se invece il tuo pet si trasformasse in Dracula? Su Amazon a meno di 10 euro puoi trovare un completo per travestire il cane o il gatto come il principe delle tenebre. Per farlo ti basterà un mantello rosso e nero, caratterizzato dal tipico colletto a tela di ragno. Non ti servirà nemmeno prendere le misure, perché si adatta a qualsiasi tipologia di taglia. Morbido e leggero, trasformerà in un secondo il tuo animale domestico nel signore della notte!

Costume Halloween Rhsemi Costume Dracula cane e gatto

Con 20 euro invece puoi fare ancora di più, rendendo il tuo cane o gatto un pericoloso…serial killer per spaventare chiunque la notte di Halloween. Il costume cosplay è fra i più amati e recensiti di Amazon, si infila con facilità grazie ai fori e alla chiusura morbida. E in pochi secondi il tuo pet avrà una parrucca arancione, gambe e braccia, ma soprattutto un coltello sporco di sangue. L’effetto quando inizierà a correre sarà davvero esilarante!

Costume Halloween Delifur Costume Halloween cane e gatto

Divertentissimo e originale anche il costume di Halloween a forma di tarantola. Iper realistico, è realizzato in panno di feltro nero e morbido con otto gambe pelose super realistiche. L’effetto sarà buffo e adorabile!

Costume Halloween Yaca Costume Halloween cane e gatto

Non poteva mancare il vestito da zucca, l’ideale per un Halloween dolce e divertente con il tuo animale domestico. Su Amazon trovi un cappello semplicissimo da usare e che non infastidisce l’animale. Lo paghi meno di 5 euro ed è morbidissimo, così tanto che il tuo cane (o il gatto) l’adorerà.

Costume Halloween XJKLBYQ Costume maghetto cane e gatto

Favoloso pure il vestito da mago, con tante zucche e un cappellino a punta. Il mantello è decorato alla perfezione, mentre il cappello è arricchito con un campanellino che renderà l’arrivo in scena del tuo animale ancora più divertente.

Costume Halloween KufaerBeam Costume zucca cane e gatto

Se vuoi davvero stupire tutti prova il vestito di Halloween in stile Maleficent. Con tanto di corna, mantello nero e viola, e ovviamente ali. Il risultato? Eccezionale! Spendendo solo 15 euro.

Costume Halloween Shyllin Costume Maleficent cane e gatto

Risultato super con minima spesa anche per il costume da fantasma, questa volta firmato Walopola. Va benissimo sia per i cani di taglia grande che per quelli di taglia piccola, e si adatta a tutti i gatti. Non stringe e si indossa facilmente, trasformando l’animale in un dolcissimo fantasmino.

Costume Halloween Walopola Costume fantasma cane e gatto