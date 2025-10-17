Hallowen, costumi per tutta la famiglia? Trovati! E costano meno di 10 euro

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

iStock Photos I migliori costumi di Halloween

La notte più spaventosa dell’anno è alle porte e non sai ancora cosa metterti? Niente paura, su Amazon Haul si possono trovare diversi costumi di Halloween…a meno di 10 euro! Eh sì, perché non serve spendere un patrimonio per trovare il travestimento giusto fra vampiri, gatti neri e zucche. I costumi fra cui scegliere sono tantissimi e sono per tutta la famiglia, compresi i tuoi animali domestici! In più grazie alla promo valida in questo periodo se acquisti 3 o più prodotti avrai uno sconto del 50%

Migliori costumi di Halloween sotto i 10 euro

Per lei

Strega o vampiro? La scelta sta solo a te, nel frattempo però puoi acquistare un mantello, rigorosamente rosso e nero. Su Amazon Haul lo trovi a soli 6 euro, per rendere davvero speciale la notte più paurosa dell’anno.

Fra i costumi più divertenti da trovare online quello da gatto. Il set per trasformarti in un felino nero viene 7,34 euro e comprende un cerchietto con le orecchie, un collare con la campanella e una coda da applicare all’abito che indosserai. Più facile di così!

Per lui

Cosa c’è di più spaventoso di un teschio spettrale? Su Amazon Haul trovi il costume completo a meno di 6 euro, per un costume di Halloween che ti trasformerà in un mostro spaventoso, pronto a bussare alla porta per il classico “dolcetto o scherzetto” oppure a scatenarsi ad un party da brividi per tutta la notte.

Il costume più spaventoso però resta la maschera spettrale da zombie. Costa 5 euro ed è davvero paurosa!

Per lui e per lei

Sei in cerca di un costume di coppia per Halloween? Allora abbiamo quello che fa per te. Con 7 euro puoi acquistare il mantello da mago: viola per lei e nero per lui. Il costume perfetto per rendere terrificante la notte più spaventosa dell’anno, spendendo pochissimo!

Per bimbi

Halloween è una fra le feste più amate dai bambini e per regalargli una serata speciale, a base di dolcetti, scherzi e racconti di paura, basta davvero poco. Su Amazon Haul infatti puoi trovare tantissimi accessori per creare costumi divertenti e d’effetto con meno di 10 euro.

Gli accessori per capelli, ad esempio, sono tantissimi. Spendendo 5 euro, ad esempio, puoi regalare al tuo bimbo un cerchietto con delle morbidissime antenne e occhi spiritati.

Con 2,54 euro invece puoi acquistare dei deliziosi fermagli gotici a forma di mani di scheletro, per realizzare delle paurose acconciature!

Per i maschietti più coraggiosi e che adorano spaventare tutti ad Halloween il consiglio è quello di acquistare i guanti con artigli. Sono paurosi, d’effetto e low cost! Costano infatti appena 5 euro.

Deliziosi pure i guantini mini, per far vivere la notte delle streghe anche ai più piccoli, senza la costrizione di un costume intero.

Per cani e gatti

Anche cani e gatti fanno parte della famiglia, dunque è giusto dedicargli un travestimento per Halloween. Su Amazon Haul ci sono tantissimi costumi low cost per pet. I nostri preferiti? Quello con le ali di pipistrello per il tuo gatto. L’ideale per organizzare un set di fotografie paurose (e diciamolo, anche tenerissime)!

Il cane invece si trasforma in un fantasma, grazie ad un costume, disponibile in diverse taglie, che costa 6 euro e puoi trovare in vari colori.