La festa più paurosa dell'anno sta per arrivare e questa è la lista deifinitiva degli ascuisti da fare per essere pronti per Halloween

iStock I migliori gadget per Halloween

Con l’arrivo dell’autunno la nostra mente non può che correre anche alle prossime feste in calendario e, soprattutto, a quella di Halloween che ormai ha preso piede anche in Italia diventando un appuntamento imperdibile.

E non c’è nulla di più divertente del creare l’atmosfera giusta, soprattutto se ci piace quella un po’ paurosa e al tempo stesso divertente. Quindi spazio a luci da inserire per la casa, cancelleria da utilizzare anche in ufficio, gadget particolari e dolcetti a tema. Le giornate più corte e fredde ci consentono di trascorrere più tempo tra le mura domestiche e quindi di goderci questa festa e l’ambientazione più adatta.

Tutti gli oggetti e i gadget perfetti per trascorrere un Halloween da brivido.

Luci che passione: quelle adatte ad Halloween

Le luci sono un complemento d’arredo capace di modificare l’aspetto di un ambiente: colmano gli spazi, li rendono più invitanti e, perché no, se serve anche paurosi.

Ecco perché le luci a tema Halloween sono uno degli accessori da avere per abbellire la propria casa in occasione di questa festa paurosa. Ce ne sono di tantissime tipologie diverse e adatte a ogni stile.

Sono molto divertenti, ad esempio, quelle di Joomer: si tratta di tre figure diverse (zucca arancione, fantasma bianco e ragno viola) da appendere alle finestre con un’apposita ventosa.

Tre luci Joomer Si attaccano con ventosa

È super cute, invece, la luce a forma di zucca con sorriso di Yissvic: ha tre livelli di luminosità, che regalano un’atmosfera morbida e calda. Inoltre è dotata di un timer di 30 minuti e il sensore tattile di controllo.

Luce di Yissvic A forma di zucca

Un grande classico, poi, ce lo offre la stringa di luci: questa venduta da EvaStary è lunga dieci metri, è composta da 100 led, è impermeabile ed è (ovviamente) arancione. Attenzione: la scatola della batteria non è impermeabile.

Offerta Stringa di luci EvaStary Composta da 100 led e lunga 10 metri

Per chi ama le lanterne, EverBrite ne propone tre: sono le Pumpkin Lantern, a forma di zucca, leggere e compatte. Si possono appendere, oppure sistemare in punti strategici dell’abitazione.

Pumpkin Lantern Tre lanterne a forma di zucca di EverBrite

Per arredare il tavolo, invece, ci sono 12 lanterne di Boyatong con decorazioni a tema: pipistrelli, ragnatele, streghe e molto altro. Sono in pellicola di plastica.

Infine, Jsdoin propone luci a forma di zucca: sono impermeabili e alimentate a batteria, la stringa è lunga 5 metri ed è composta da 20 led. Ed è adatta per la casa, ma anche per gli esterni.

Stringa di luci Jsdoin Lunga 5 metri e composta da 20 led

Le decorazioni più spaventose (e divertenti) per la casa

Halloween è l’occasione giusta per farci volare con la fantasia, sperimentare e giocare con le decorazioni, fino a creare l’ambiente domestico più spaventoso di tutti. Ecger, ad esempio, propone quattro quadri in 3D davvero terrificanti con il volto che cambia quando ci si sposta. Spaventosi è dire poco.

Offerta Quadri 3D Quattro ritratti di Ecger

Non è Halloween senza uno scheletro e Jonami lo propone in tre pezzi realizzati in plastica durevole: un teschio e due braccia, da posizionare dove si preferisce. Anche in giardino, mentre spunta dalla terra.

Scheletro in plastica Composto da un teschio e due braccia

Davvero divertenti, poi, i due fantasmi luminosi di Bseical: da appendere, sono in poliestere bianco, leggeri e hanno una corda per posizionarli dove si preferisce.

E, infine, con la Mercoledì mania, che segue l’uscita della seconda stagione della serie tv, una Mano è tutto ciò che serve. La vende Ciao ed è in vinile e molto verosimile. Peccato che non sia un ottimo amico come lo è quella della famiglia Addams.

Mano di Mercoledì Super divertente e paurosa

Come portare Halloween in cucina

E per chi non vuole rinunciare all’atmosfera da brividi del 31 ottobre neppure in cucina, la risposta arriva dagli accessori giusti per preparare piatti a tema. Come gli stampi a forma di zucca di Rhsemi: sono in silicone e si possono utilizzare anche nel forno e fino a 220 gradi. Ne arrivano due pezzi.

Stampi a forma di zucca Sono due e possono ssere messi in forno

Da non perdere anche quelli a forma di fantasma: sono venduti da Kuataty, sono in silicone e ne arrivano due e si possono mettere nel forno, ma anche nel congelatore. Ad esempio, per creare cubetti di ghiaccio a tema.

Lecca-lecca fai da te? Ovviamente sì, grazie agli stampi di Haowul ideati per fare caramelle, cioccolato, gelatina e altro.

Stampi per lecca-lecca Favolosi e prodotti da Haowul

Servono per i biscotti, poi, le formine di Legami dalle fantasie più disparate: adatte anche ai più piccoli, ci consentono di cucinare tutti insieme.

Offerta Formine per biscotti Sono cinque e di Legami

Cancelleria (e non solo) paurosa per grandi e bambini

Per fare un piccolo regalo, ma anche per studiare e lavorare immergendosi nelle atmosfere paurose di Halloween, la risposta arriva dalla cancelleria. Chi la ama, lo sa: non è mai abbastanza. E quindi spazio, ad esempio, alle matite: Suloli mette in vendita 24 matite colorate e in perfetto stile 31 ottobre. Hanno la gomma incorporata.

Di Legami, poi, sono molto apprezzate da grandi e piccini le penne cancellabili: il set del momento da tre si chiama The Boo Crew ed è composto da gatto nero, scheletro e Frankenstein.

Penne cancellabili Legami The Boo Crew è un set di tre penne

E per chi sogna un set completo, quello di Kawaii è davvero ricco: c’è l’astuccio in silicone a forma di Dracula, ci sono 12 matite, sei gomme e un temperino.

Set di Kawaii Composto da astuccio, matite, gomme e temperino

Gli accessori per noi, ma in versione Halloween

Se vogliamo indossare qualche gadget pauroso, l’occasione giusta è proprio quella del 31 ottobre, quando va in scena la notte più terrificante dell’anno.

Si può optare per dei tatuaggi temporanei e luminosi come quelli venduti da Leesgel: i fogli nella confezione sono 10 e contengono diverse immagini. Promettono di durare dai 3 ai 5 giorni.

Tatuaggi luminosi Dieci fogli venduti da Leesgel

Luminosi anche i bracciali di Ziitty: nella confezione ce ne sono 100, facili da attivare, promettono di durare dalle 8 alle 12 ore. Possono andare a comporre anche collane e tutto ciò che riusciamo a inventare.

Offerta Bracciali luminosi la confezione da cento pezzi è di Ziitty

E il capo da indossare? Sono i calzini di Moyel: la confezione composta da due paia, hanno una caratteristica molto particolare; infatti, sono magnetici così che le figure rappresentate si “tengano per mano”. Fantastici.

Offerta Calzini di Moyel Si tengono per mano grazie al magnete

Per una festa wow (o boooooo! per rimanere nel mood giusto), infine, ci sono gli occhiali di Legami: sono in carta e di forme diverse, per travestirsi in maniera giocosa. Ne arrivano otto, con fantasie differenti.