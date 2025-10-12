Con l’arrivo dell’autunno la nostra mente non può che correre anche alle prossime feste in calendario e, soprattutto, a quella di Halloween che ormai ha preso piede anche in Italia diventando un appuntamento imperdibile.
E non c’è nulla di più divertente del creare l’atmosfera giusta, soprattutto se ci piace quella un po’ paurosa e al tempo stesso divertente. Quindi spazio a luci da inserire per la casa, cancelleria da utilizzare anche in ufficio, gadget particolari e dolcetti a tema. Le giornate più corte e fredde ci consentono di trascorrere più tempo tra le mura domestiche e quindi di goderci questa festa e l’ambientazione più adatta.
Tutti gli oggetti e i gadget perfetti per trascorrere un Halloween da brivido.
Indice
Luci che passione: quelle adatte ad Halloween
Le luci sono un complemento d’arredo capace di modificare l’aspetto di un ambiente: colmano gli spazi, li rendono più invitanti e, perché no, se serve anche paurosi.
Ecco perché le luci a tema Halloween sono uno degli accessori da avere per abbellire la propria casa in occasione di questa festa paurosa. Ce ne sono di tantissime tipologie diverse e adatte a ogni stile.
Sono molto divertenti, ad esempio, quelle di Joomer: si tratta di tre figure diverse (zucca arancione, fantasma bianco e ragno viola) da appendere alle finestre con un’apposita ventosa.
È super cute, invece, la luce a forma di zucca con sorriso di Yissvic: ha tre livelli di luminosità, che regalano un’atmosfera morbida e calda. Inoltre è dotata di un timer di 30 minuti e il sensore tattile di controllo.
Un grande classico, poi, ce lo offre la stringa di luci: questa venduta da EvaStary è lunga dieci metri, è composta da 100 led, è impermeabile ed è (ovviamente) arancione. Attenzione: la scatola della batteria non è impermeabile.
Per chi ama le lanterne, EverBrite ne propone tre: sono le Pumpkin Lantern, a forma di zucca, leggere e compatte. Si possono appendere, oppure sistemare in punti strategici dell’abitazione.
Per arredare il tavolo, invece, ci sono 12 lanterne di Boyatong con decorazioni a tema: pipistrelli, ragnatele, streghe e molto altro. Sono in pellicola di plastica.
Infine, Jsdoin propone luci a forma di zucca: sono impermeabili e alimentate a batteria, la stringa è lunga 5 metri ed è composta da 20 led. Ed è adatta per la casa, ma anche per gli esterni.
Le decorazioni più spaventose (e divertenti) per la casa
Halloween è l’occasione giusta per farci volare con la fantasia, sperimentare e giocare con le decorazioni, fino a creare l’ambiente domestico più spaventoso di tutti. Ecger, ad esempio, propone quattro quadri in 3D davvero terrificanti con il volto che cambia quando ci si sposta. Spaventosi è dire poco.
Non è Halloween senza uno scheletro e Jonami lo propone in tre pezzi realizzati in plastica durevole: un teschio e due braccia, da posizionare dove si preferisce. Anche in giardino, mentre spunta dalla terra.
Davvero divertenti, poi, i due fantasmi luminosi di Bseical: da appendere, sono in poliestere bianco, leggeri e hanno una corda per posizionarli dove si preferisce.
E, infine, con la Mercoledì mania, che segue l’uscita della seconda stagione della serie tv, una Mano è tutto ciò che serve. La vende Ciao ed è in vinile e molto verosimile. Peccato che non sia un ottimo amico come lo è quella della famiglia Addams.
Come portare Halloween in cucina
E per chi non vuole rinunciare all’atmosfera da brividi del 31 ottobre neppure in cucina, la risposta arriva dagli accessori giusti per preparare piatti a tema. Come gli stampi a forma di zucca di Rhsemi: sono in silicone e si possono utilizzare anche nel forno e fino a 220 gradi. Ne arrivano due pezzi.
Da non perdere anche quelli a forma di fantasma: sono venduti da Kuataty, sono in silicone e ne arrivano due e si possono mettere nel forno, ma anche nel congelatore. Ad esempio, per creare cubetti di ghiaccio a tema.
Lecca-lecca fai da te? Ovviamente sì, grazie agli stampi di Haowul ideati per fare caramelle, cioccolato, gelatina e altro.
Servono per i biscotti, poi, le formine di Legami dalle fantasie più disparate: adatte anche ai più piccoli, ci consentono di cucinare tutti insieme.
Cancelleria (e non solo) paurosa per grandi e bambini
Per fare un piccolo regalo, ma anche per studiare e lavorare immergendosi nelle atmosfere paurose di Halloween, la risposta arriva dalla cancelleria. Chi la ama, lo sa: non è mai abbastanza. E quindi spazio, ad esempio, alle matite: Suloli mette in vendita 24 matite colorate e in perfetto stile 31 ottobre. Hanno la gomma incorporata.
Di Legami, poi, sono molto apprezzate da grandi e piccini le penne cancellabili: il set del momento da tre si chiama The Boo Crew ed è composto da gatto nero, scheletro e Frankenstein.
E per chi sogna un set completo, quello di Kawaii è davvero ricco: c’è l’astuccio in silicone a forma di Dracula, ci sono 12 matite, sei gomme e un temperino.
Gli accessori per noi, ma in versione Halloween
Se vogliamo indossare qualche gadget pauroso, l’occasione giusta è proprio quella del 31 ottobre, quando va in scena la notte più terrificante dell’anno.
Si può optare per dei tatuaggi temporanei e luminosi come quelli venduti da Leesgel: i fogli nella confezione sono 10 e contengono diverse immagini. Promettono di durare dai 3 ai 5 giorni.
Luminosi anche i bracciali di Ziitty: nella confezione ce ne sono 100, facili da attivare, promettono di durare dalle 8 alle 12 ore. Possono andare a comporre anche collane e tutto ciò che riusciamo a inventare.
E il capo da indossare? Sono i calzini di Moyel: la confezione composta da due paia, hanno una caratteristica molto particolare; infatti, sono magnetici così che le figure rappresentate si “tengano per mano”. Fantastici.
Per una festa wow (o boooooo! per rimanere nel mood giusto), infine, ci sono gli occhiali di Legami: sono in carta e di forme diverse, per travestirsi in maniera giocosa. Ne arrivano otto, con fantasie differenti.