Otto libri da leggere per chi ama la serie tv Mercoledì e vuole cercare in una storia le stesse atmosfere dalle tinte dark

IPA Mercoledì: i libri che devi leggere se ti piace la serie

Atmosfere cupe, dark, ricche di misteri, di magia, di colpi di scena e pericoli. Chi ama la serie Mercoledì, girata da Tim Burton e che racconta la vita di uno dei personaggi più amati della celebre famiglia Addams, sa esattamente di cosa stiamo parlando.

E, in attesa che escano i nuovi episodi della seconda stagione (sono previsti su Netflix a partire dal 3 settembre), cosa c’è di meglio del ricercare quelle vibes nei libri di lettura? Storie che sappiano regalarci un po’ di quegli elementi che hanno fatto il successo della serie: personaggi cinici, unici nel loro genere, sfaccettati, misteri, un senso di paura stisciante, cattivi che tramano nell’ombra e una piccola dose di ironia.

I romanzi da comprare e da leggere ora se hai amato le atmosfere di Mercoledì e vuoi una nuova storia dalle tinte gotiche, oscure e misteriose che ti catturi.

Il mercante di vendette di Bianca Marconero

Intrigante, misterioso e ambientato in una scuola antica e prestigiosa: è Il mercante di vendette di Bianca Marconero, pubblicato da Giunti e retelling di Otello di Shakespeare. Un romanzo che non solo tiene con il fiato sospeso perché ci sono delle figure che tramano nell’ombra, ma che ci regala anche una scenografia capace di ammaliarci. Non ci sarà la magia, ma sicuramente ci sono nemici da sconfiggere, una buona dose di adrenalina, colpi di scena, vendette e anche una bella storia d’amore. La lettura consigliata per chi cerca le tinte dark ma non vuole rinunciare al romanticismo.

Il mercante di vendette di Bianca Marconero

Uno di noi sta mentendo. One of us is lying di Karen M. McMannus

La raccolta definitiva per tutti coloro che amano i teen crime e che vogliono indagare su sospetti e crimini: Uno di noi sta mentendo. One of us is lying di Karen M. McMannus, pubblicato da Mondadori, contiene la serie completa di successo. E, infatti, è una lettura piuttosto corposa, che ammonta a 816 pagine, uscita in questa nuova edizione che raccoglie tutti i volumi in libreria a luglio. C’è anche la serie tv, in due stagioni. Per chi vuole leggere i libri e poi vedere la trasposizione sul piccolo schermo.

Notturno. Dark tales. La serie gotica della British Library di Mike Ashley

Facciamo un piccolo passo indietro nel tempo con Notturno. Dark tales la serie gotica della British Library a cura di Mike Ashley. Il volume è stato pubblicato nel 2023 e potrebbe essere una lettura adatta proprio dalla stessa Mercoledì Addams; infatti, si tratta di una serie di racconti che fanno accapponare la pelle, come quello di una donna che si muove con gli occhi chiusi per un palazzo, potrebbe essere posseduta oppure un’assassina. Da brividi.

La foresta degli alberi ritorti di Jennifer Radulovic

Un mistery thriller dalle tinte gotiche che ci porta nel 1898 insieme al giovane studioso del Museo di storia naturale specializzato in alberi Alexander Esbury: si tratta di La foresta degli alberi ritorti di Jennifer Radulovic, pubblicato da Mursia. Un viaggio, costellato di morti inspiegabili, attraverso la campagna (compresi i boschi inquietanti con gli alberi ritorti) e nel periodo dell’età vittoriana, è quello che promette questo libro che ci fa immergere in una storia misteriosa: “che strizza l’occhio alla psicologia disturbante di Poe e che è ricca di curiosità storiche puntuali su una delle epoche più tenebrose e affascinanti di sempre”. La lettura capace di portarci in un passato intrigante e misterioso.

Butcher & Blackbird di Brynne Weaver

È il primo volume della Ruinous Love trilogy e ci porta a conoscere Sloane e Rowan, due serial killer a caccia di serial killer: si tratta di Butcher & Blackbird di Brynne Weaver, un romanzo che ci presenta due protagonisti simili ma, al tempo stesso, in profonda competizione. Inutile dire che tra i due scocca l’inevitabile scintilla e il risultato è “un’esilarante dark romantic comedy “friends-to-lovers” piena di omicidi, caos e chimica effervescente”. Una storia piena di ombre in cui non mancano i sentimenti, per chi cerca un mix delle due cose.

Chiamateci streghe di Gemma Camblor

Dieci racconti, che ci parlano di uno degli archetipi femminili che riesce a essere – al tempo stesso – affascinante e temuto: le streghe. Dieci storie che le vedono protagoniste in epoche e luoghi diversi che ci fanno fare un giro intorno al mondo. Si tratta di Chiamateci streghe, scritto da Gemma Camblor e arricchito dalle belle illustrazioni di Esther Gili pubblicato da Rebelle Edizioni. Atmosfere intriganti e un volume tutto da sfogliare, perfetto per chi ama collezionare libri speciali.

Chiamateci streghe

Il mangiasogni di Rosa Ventrella

Due sorelle, una di loro rapita anni prima, un nuovo incubo che si affaccia nelle loro vite: è il mangiasogni, che poi è anche il titolo del romanzo scritto da Rosa Ventrella e pubblicato da Giunti. Un libro che ci accompagna in un’avventura che sembra dipanarsi sul sottile confine tra normale e paranormale, mentre mette in mostra le paure più ataviche. Per chi cerca atmosfere cupe.

Il mangiasogni di Rosa Ventrella

Mercoledì. Il romanzo della serie. Stagione uno di Tehlor Kay Mejia

Per ultimo parliamo di un volume che non può mancare nelle librerie dei fan della serie tv. Perché è la lettura giusta per rivivere le vicende di Mercoledì Addams durante il suo primo anno alla Nevermore Academy, per ritrvare quella sottile ironia, l’adrenalina e per ricostruire quanto accaduto nella prima stagione della fortunata serie televisiva con Jenna Ortega. Da segnare come prossimo acquisto è Mercoledi. Il romanzo della serie. Stagione uno di Tehlor Kay Mejia. Per i fan e per chi ha bisogno di risploverare le atmosfere del primo libro.