Ralf Schumacher si è sposato, il matrimonio da favola con Étienne diventa una serie tv

IPA Ralf Schumacher ed Étienne

Saint Tropez ha fatto da cornice al nuovo capitolo sentimentale di Ralf Schumacher: l’ex pilota ha sposato il compagno Étienne Bousquet-Cassagne in una cerimonia elegante. Non solo un matrimonio privato, però: Sky ha seguito la coppia per un progetto televisivo in quattro episodi, Ralf & Etienne: Wir sagen Ja, che racconterà il loro percorso fino al “sì”.

Ralf Schumacher ed Étienne si sono sposati: le nozze da favola

Ralf Schumacher è convolato a nozze con il compagno Étienne Bousquet-Cassagne: una festa lunghissima, che si è tenuta nella perla del Mediterraneo francese. Del resto, è una sorta di “seconda casa” per la coppia, che proprio nei pressi della cittadina possiede una villa. L’annuncio era arrivato qualche mese fa con una dichiarazione congiunta: “Siamo lieti di confermare che Ralf Schumacher e il suo compagno Étienne Bousquet-Cassagne convoleranno a nozze. Entrambi sono felicissimi delle tante congratulazioni ricevute”.

Per il loro grande giorno, Ralf ed Étienne hanno scelto un look coordinato e raffinatissimo: completi blu scuro abbinati a cravatte celesti dalla nuance delicata, perfettamente in linea con l’atmosfera elegante della giornata. La cerimonia si è svolta in municipio, davanti a una platea ristretta di amici e parenti più stretti. Tra le assenze più significative, inevitabilmente, quella di Michael Schumacher, le cui condizioni restano segnate dall’incidente sugli sci del 2013.

Dopo il rito civile, la festa si è spostata sul mare, in una delle location più note e suggestive della zona, la spiaggia della Bouillabaisse. Un party che si è protratto fino al tramonto e che ha avuto il suo momento più suggestivo nei fuochi d’artificio accesi nel cielo sopra il mare.

La serie tv sull’amore tra Ralf Schumacher ed Étienne

A documentare ogni dettaglio del matrimonio c’erano le telecamere di Sky, che sta lavorando da tempo a un progetto televisivo dedicato alla coppia. Il titolo del format, in quattro episodi, è Ralf & Etienne: Wir sagen Ja (Diciamo di sì). Una serie che racconterà l’intera storia d’amore tra i due, fino al fatidico “sì” pronunciato nelle ultime ore in Costa Azzurra, un docu-evento.

L’ex pilota aveva fatto coming out nel luglio 2024, dopo la separazione dall’ex moglie Cora con cui era stato sposato per tredici anni e con cui ha avuto il figlio David. La reazione di Cora, all’inizio, era stata durissima: aveva raccontato pubblicamente il proprio dolore, arrivando anche a compiere gesti simbolici molto forti legati al passato matrimoniale con Ralf (per esempio dando fuoco al vestito con cui si era sposata). Una ferita profonda, che però con il tempo si è cicatrizzata.

Non è infatti mancata una sua reazione alle nozze: Cora, che ha ormai ricominciato una nuova vita accanto al compagno Steven Bo Bekendam, nelle ultime ore avrebbe persino inviato agli sposi un messaggio d’affetto, chiudendo definitivamente un cerchio doloroso ma necessario. “Io e Steven auguriamo a Ralf ed Étienne tutto il meglio e tanta felicità”, aveva commentato così dopo l’annuncio delle nozze. Ora anche per Ralf si prospetta una nuova vita, l’inizio di una favola con Étienne da raccontare in quattro puntate.