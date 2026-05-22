Slow wedding, nel 2026 il matrimonio diventa lento

Gli slow wedding sono dei matrimoni all’insegna della “lentezza”: ma perché piacciono così tanto?

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

123RF Slow wedding

La filosofia dello slow living investe anche i matrimoni. Se in passato le celebrazioni nuziali erano all’insegna di lusso e di rigide tappe da seguire, oggi si preferisce prestare maggior attenzione all’esperienza autentica della coppia e degli invitati.

Slow wedding non è tuttavia sinonimo di matrimonio piccolo o economico: l’idea centrale è fare meno cose, ma più significative, così che sia gli sposi che i loro invitati abbiano modo di godere al massimo dell’esperienza. Per quanto variegate possano essere questo tipo di cerimonie, ci sono alcune caratteristiche comuni piuttosto semplici da individuare.

Caratteristiche tipiche dello slow wedding

Gli slow wedding sono contraddistinti da ritmi rilassati, ricevimenti intimi e location immerse nella natura. Se state pensando di organizzare una cerimonia di questo tipo, ci sono tuttavia una serie di aspetti a cui prestare attenzione.

Una cerimonia per pochi intimi

Spesso per gli slow wedding gli sposi preferiscono una dimensione più intima. Gli invitati, quindi, comprendono solo persone davvero vicine alla coppia, a prescindere da cosa impongano le consuetudini. Il risultato si traduce quindi in un’atmosfera più familiare e informale, in cui si senta molto meno il peso delle responsabilità. Anche un matrimonio grande però può essere “slow” a patto che mantenga questa filosofia.

Attenzione alla sostenibilità

L’attenzione all’ ambiente è un’altra caratteristica degli slow wedding. In particolare, il menù viene solitamente composto utilizzando prodotti e catering a km zero, e preferendo verdure e frutta di stagione. Per evitare gli sprechi, invece, molti sposi scelgono di puntare su abiti usati oppure a noleggio, così da ridurre l’impatto ambientale.

Location immerse nel verde

Le location più adatte ad uno slow wedding? Quelle immerse nella natura, come agriturismi, fattorie e ville storiche, in cui lo stress e la frenesia della vita di città possano essere definitivamente annullati. Nel periodo invernale, che per definizione non si presta alle cerimonie outdoor, si può invece scegliere una baita di montagna con un accogliente camino acceso nella sala centrale.

L’Italia, ad ogni modo, è una meta perfetta per chi stia cercando di organizzare una cerimonia di questo tipo. Regioni immerse nel verde come Toscana e Umbria sono sicuramente le più gettonate, ma anche le masserie pugliesi sono una valida e suggestiva alternativa.

Decorazioni minimal

Per allestire la sala del ricevimento è meglio puntare su materiali naturali come legno, lino e ceramica, indicati anche da un punto di vista dell’impatto ambientale. Per la mise en plance, cercate di incoraggiare la socialità scegliendo delle lunghe tavolate che permettano a tutti di scambiare qualche chiacchiera.

Non dimenticate, nel caso in cui la cerimonia si svolga in una location indoor, di aggiungere delle piante e dei dettagli green, che possano rendere l’ambiente più rilassante e informale.

Centralità del significato

In uno slow wedding si tende a dare peso al significato della celebrazione, che viene quindi spogliata del suo aspetto più superficiale e materiale. Per questo motivo, non è raro che gli sposi organizzino dei rituali personalizzati oppure scrivano di proprio pugno lettere e voti nuziali. L’emotività è quindi più importante dell’etichetta, e i momenti più “sentimentali “ possono essere dislocati in diverse fasi della cerimonia.

Minor pressione sulle convenzioni

Se nella maggior parte dei matrimoni gli sposi, anche i più giovani, cercano di rispettare le tradizioni e i riti imposti dall’etichetta, negli slow wedding il peso delle convenzioni è meno incombente. Le coppie potrebbero infatti decidere di sacrificare il taglio della torta oppure il classico primo ballo.

Allo stesso modo, anche gli abiti potrebbero differenziarsi rispetto al classico total white per la sposa e allo smoking per lo sposo.

Vantaggi e svantaggi dello slow wedding

Per quanto alla moda possano essere, gli slow wedding non sono un evento adatto a tutte le coppie. Prima di puntare su una cerimonia di questo tipo, quindi, sarebbe bene analizzarne nei minimi dettagli pro e contro, che potrebbero comunque essere del tutto relativi.

I vantaggi

Gli slow wedding sono un’esaltazione dell’amore in tutte le sue forme. Il vantaggio principale di queste cerimonie, infatti, riguarda prevalentemente la possibilità di trascorrere del tempo di qualità in compagnia di amici e parenti. Liberi da convenzioni nuziali e rigide tabelle di marcia, gli sposi potranno concentrarsi sulle persone care, soprattutto se si tratta di invitati che risiedono in Paesi lontani.

Anche la possibilità di personalizzare il tutto è sicuramente un “pro”. La coppia tende a sentirsi più libera di eliminare tradizioni inutili per organizzare attività meno convenzionali senza sentirsi “giudicata”: cene conviviali, playlist del cuore e weekend fuori porta sono perfettamente in linea con lo spirito del tema.

Infine, difficilmente qualcuno si sentirà fuori posto in uno slow wedding. Molte persone percepiscono questi matrimoni come meno performativi e meno centrati sull’apparenza: per questo motivo, anche chi non ama stare troppo al centro dell’attenzione potrebbe apprezzare il tutto.

Allo stesso tempo, anche gli invitati si sentiranno più liberi e meno incastrati, vivendo un clima più rilassato. Per questo motivo, anche in futuro, conserveranno un ricordo più autentico della cerimonia, ricordando meglio le conversazioni e i piccoli momenti.

Gli svantaggi

Vista la particolarità degli slow wedding, non è detto che questi eventi possano rispecchiare le esigenze di tutti i tipi di sposi. In particolare, se preferite feste in grande stile con dettagli e decorazioni opulente, questa soluzione non è probabilmente la più adatta. Vista la sobrietà e la naturalezza tipica dei matrimoni lenti, temi come l’Old Money o il fairytale potrebbero rivelarsi più in linea con le vostre esigenze.

Alcune coppie, inoltre, potrebbero trovarli troppo rilassati e, di conseguenza, anche noiosi. Se siete persone dinamiche e vi piacerebbe vedere amici e parenti scatenarsi sulla pista da ballo, dovreste orientare la vostra scelta verso un altro tipo di cerimonia. L’intrattenimento, pur essendo presente negli slow wedding, non rappresenta il fulcro del ricevimento, ma serve per accompagnare e favorire la socialità tra gli invitati.

Infine, per quanto rilassanti e lente queste cerimonie possano essere, non sono immuni né da stress organizzativo né da costi elevati. Assicurarsi che tutto sia curato nei dettagli e che in tavola arrivino solo prodotti freschi, infatti, potrebbe tradursi in un ingente dispendio di energie e denaro per i futuri coniugi. Per questo motivo, valutate la possibilità di rivolgervi ad un wedding planner: per quanto possa apparire poco in linea con la filosofia della cerimonia, vi aiuterà a vivere l’esperienza al meglio.