Illustrazioni dal vivo, la nuova tendenza conquista il wedding

Illustrazioni dal vivo in un matrimonio

I wedding favor, piccoli regali o pensieri da destinare agli ospiti di un matrimonio, sono una consuetudine ormai diffusa anche nei fiori d’arancio italiani. Gli sposi spesso puntano su oggetti simbolici che possano fungere da ricordo come una candela, un pacchetto di caramelle personalizzate oppure un accessorio su cui sia incisa la data del sì.

Negli ultimi anni, tuttavia, i regali materiali stanno lasciando spazio ad un altro tipo di doni: invece di incartare e infiocchettare accessori e monili, gli sposi preferiscono regalare ai loro ospiti delle esperienze interattive da godere nel corso della cerimonia. La più richiesta? Le illustrazioni dal vivo, realizzate da un artista sul momento.

Cos’è l’illustrazione dal vivo nuziale

La tradizione dei wedding favor, arrivata dagli Stati Uniti, si è ben presto diffusa anche nelle cerimonie nuziali italiane: desiderosi di ringraziare amici e parenti per aver preso parte alla loro festa, gli sposi pensano spesso a piccoli gadget da offrire al termine del ricevimento.

Il regalo perfetto da questo punto di vista? Qualcosa di abbastanza generico che possa mettere d’accordo invitati di tutte le età, ma che allo stesso tempo possa rispettare pienamente la personalità della coppia. Non è detto, tuttavia, che si debba necessariamente trattare di un presente costoso: vista anche la dimensione sempre più interattiva assunta dalle cerimonie nuziali, gli sposi preferiscono in molti casi puntare su esperienze e doni immateriali.

In particolare, tra le tendenze maggiormente in ascesa c’è quella di allestire durante il ricevimento un angolo da dedicare alle illustrazioni dal vivo, trasformando il regalo in un’opera d’arte che prende vita davanti agli occhi degli invitati. A differenza di un wedding favor tradizionale, un ritratto o un disegno pone l’ospite al centro dello scambio, rendendolo realmente protagonista del grande giorno.

Come funziona l’illustrazione dal vivo

Un angolo da dedicare alle illustrazioni si sposa particolarmente bene con cerimonie dal sapore sontuoso, meglio se allestite in location scenografiche come castelli o ville. In un ambiente in cui siano già presenti affreschi e statue, infatti, risulterà ancor più naturale la presenza di un pittore o di un illustratore con la sua tela.

Tuttavia questa forma di intrattenimento può essere declinata in diverse forme, adattandosi anche a contesti meno artistici e più conviviali. Assicuratevi semplicemente di avere a disposizione nella sala del ricevimento di una piccola area appartata, in cui l’artista possa posizionarsi con cavalletto e materiale e mettersi all’opera in tranquillità. A seconda delle vostre esigenze, avrete a disposizione diverse soluzioni:

Ritratti dal vivo: affidandosi alla tecnica dell’acquerello, l’artista realizza dei ritratti semplici di ciascun invitato in circa 7-10 minuti. Una soluzione passepartout, ma che si sposa meglio con cerimonie all’aperto o dal tocco elegante e ricercato.

affidandosi alla tecnica dell’acquerello, l’artista realizza dei di ciascun invitato in circa 7-10 minuti. Una soluzione passepartout, ma che si sposa meglio con cerimonie all’aperto o dal tocco elegante e ricercato. Live sketching : in questo caso, l’illustratore realizza delle opere più stilizzate di ciascun invitato a matita o inchiostro . Si tratta di una soluzione particolarmente efficace nel caso di cerimonie molto numerose, perché più rapida rispetto ai ritratti tradizionali.

: in questo caso, l’illustratore realizza delle opere più stilizzate di ciascun invitato a . Si tratta di una soluzione particolarmente efficace nel caso di cerimonie molto numerose, perché più rapida rispetto ai ritratti tradizionali. Caricature : le illustrazioni assumono in questo caso un aspetto più umoristico e divertente. Questa soluzione è perfetta se avete organizzato una cerimonia con un numero di invitati non troppo elevato, in un contesto più leggero e meno formale.

: le illustrazioni assumono in questo caso un aspetto più Questa soluzione è perfetta se avete organizzato una cerimonia con un numero di invitati non troppo elevato, in un contesto più leggero e meno formale. Illustrazioni digitali: probabilmente di minor effetto rispetto al live-painting, ma sicuramente più apprezzate dai Gen Z. Si tratta di disegni realizzati con computer, tablet e pennelli digitali, che possono essere stampati oppure semplicemente essere caricati sul sito di matrimonio. Con un notevole risparmio economico.

Come organizzare l’esperienza per gli ospiti

In molti casi, gli sposi lasciano agli ospiti la libertà di avvicinarsi all’artista per richiedere il proprio ritratto in qualsiasi momento del ricevimento. Solitamente basta mettersi in fila e attendere il proprio turno. Potete anche pensare di dedicare a ciascun gruppo (amici, familiari stretti, colleghi, parenti) una parte della giornata, dividendoli tra mattina, pomeriggo e pre-serata.

Se volete che tutto si svolga in modo più ordinato, tuttavia, potete assegnare a ciascuno un numero o un segnaposto che corrisponda al momento esatto in cui si dovrà raggiungere la postazione artistica. Specificate in ogni caso che l’esperienza si limiterà ad un massimo di 10 minuti, e che non sarebbe quindi giusto avanzare richieste troppo specifiche al’illustratore.

Quando regalare i ritratti

Nella maggior parte dei casi, i ritratti vengono consegnati agli ospiti al margine della cerimonia nuziale, insieme alle bomboniere. Tuttavia non c’è una regola generale: se si tratta di cerimonie con un numero di invitati molto alto, potete anche decidere di recapitare le opere a ciascun amico e parente anche in un secondo momento.

In questo modo, l’artista avrà modo di prendersi cura con calma di ciascun dipinto, curando i particolari con maggior dovizia. Puntando su una soluzione di questo tipo, gli sposi potranno anche aggiungere un biglietto di ringraziamento scritto a mano.

I vantaggi dell’illustrazione dal vivo

Ciò che distingue l’illustrazione dal vivo come regalo di nozze è il modo in cui gli ospiti reagiscono: questi regali non corrono il rischio di essere riposti in un cassetto, ma sono conservati e incorniciati. Al termine della cerimonia nuziale, i quadri formano un registro visivo di chi ha partecipato e condiviso la giornata.

Si tratta inoltre di un regalo che coglie a pieno la caratteristica più importante dei matrimoni della Gen Z: la necessità di personalizzare ogni singolo dettaglio della cerimonia. E che cosa c’è di più personale di un ritratto?

Non va trascurato neppure il fattore socialità: l’atto di dipingere diventa infatti lo scenario ideale in cui gli ospiti si avvicinano, fanno domande e indugiano per vedere l’opera prendere forma.

Il costo del servizio

Potrebbe davvero valere la pena includere un’esperienza di illustrazione dal vivo in una cerimonia nuziale, ma attenzione al budget: una soluzione di questo tipo comporta spese decisamente più alte rispetto ai tradizionali wedding favor.

Le cifre partono dai 600 euro per prestazioni di live sketching di alcune ore e superano di gran lunga i 1000 qualora abbiate pensato a ritratti più elaborati. Le tariffe, inoltre, spesso non comprendono le spese di packaging in loco, ma si limitano ai servizi offerti dagli artisti.

In caso di matrimoni con numeri elevati di ospiti, alcuni professionisti mettono a disposizione pacchetti o soluzioni su misura, sostituendo ad esempio quadri individuali con ritratti familiari.