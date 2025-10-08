Wedding favor di matrimonio, cosa sono e come sceglierli

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Una cerimonia di nozze non è solo un evento pensato per celebrare l’amore di una coppia, ma anche l’occasione per condividere con amici e parenti un momento unico e speciale. Per questo motivo, sempre più sposi preferiscono “coccolare” i propri invitati con regali e omaggi, ringraziandoli per l’affetto e la vicinanza.

I wedding favor sono gadget e piccoli doni per gli ospiti pensati proprio con questo obiettivo: scegliere quello giusto per il proprio matrimonio contribuirà a rendere la giornata ancora più indimenticabile per i fortunati invitati.

Cosa sono i wedding favor

I wedding favor sono dei piccoli doni offerti dagli sposi ai loro ospiti. Spesso si tratta di gadget pensati come una vera e propria “coccola” per amici e parenti, e personalizzati anche in base alle loro esigenze. Possono essere distribuiti in vari momenti del ricevimento, poiché non c’è una vera e propria etichetta a riguardo. Particolarmente amati negli Stati Uniti, si stanno diffondendo molto rapidamente anche in Italia, soprattutto tra le coppie più giovani, che ne apprezzano la vivacità e la praticità.

Rispetto alle classiche bomboniere, i wedding favor appaiono decisamente più freschi e informali: non sono necessariamente accompagnati da confetti e composizioni dolciarie, e possono costare anche pochi euro. L’idea alla base di questo presente è la volontà degli sposi di far sentire i loro ospiti viziati e coccolati: gli omaggi possono infatti spaziare da dolcetti personalizzati a gift box più curate, in cui ciascuno scelga il regalo da portare a casa.

Come scegliere un buon wedding favor

Un buon wedding favor dovrebbe essere personale e utile, oltre a riflettere lo spirito della cerimonia nuziale. Nel caso di un matrimonio all’aperto, ad esempio, potrebbe trattarsi di coperte calde personalizzate con il nome degli ospiti, o di ciabatte con le proprie iniziali se i fiori d’arancio si svolgono a bordo piscina.

A seconda dell’evento organizzato, si potrebbe pensare anche ad etichette personalizzate per bagagli in un destination wedding, oppure chiedere ad un artista di ritratti di creare disegni personalizzati durante l’ora del cocktail. Per le coppie attente alla sostenibilità, creare piccoli bouquet dalle composizioni floreali dei tavoli è un ricordo davvero carino che dona una seconda vita a piante e boccioli. I più nostalgici, invece, possono stampare e incorniciare foto di coppie, famiglie o gruppi di amici e inviarle dopo il matrimonio insieme a un biglietto di ringraziamento.

Nel dubbio, i regalini commestibili sono sempre una buona idea: si possono preconfezionare dolci da portare a casa, ma anche realizzare macaron personalizzati, popcorn gourmet o mini barattoli di miele locale.

Le confezioni

Attenzione al packaging: una bella custodia vi aiuterà sicuramente a fare la differenza, a prescindere dai regali su cui deciderete di puntare. A seconda dell’omaggio scelto, potete selezionare sacchetti in tela, scatole di cartone, o contenitori in plastica rigida. Tutti rigorosamente personalizzati. Qualunque sia la vostra scelta, rivolgetevi ad una tipografia che possa aiutarvi a rendere unici gli oggetti selezionati. Esistono anche diverse piattaforme online che offrono lo stesso tipo di servizio: con una ricerca mirata potrete risolvere la questione in pochissimi clic.

Idee di wedding favor

Se avete deciso di rivolgervi ad un wedding planner per il vostro sì, saprà sicuramente indicarvi il wedding favor più adatto alla cerimonia. In caso contrario, i trend del momento possono rivelarsi un’ottima fonte di ispirazione.

Regalini dal tocco artistico

I favor basati sull’esperienza diretta sono sempre ben accolti dagli ospiti. Tra quelli più apprezzati, ci sono probabilmente gli omaggi artistici: potreste rivolgervi ad un poeta che componga sul momento un sonetto per ciascuno dei vostri invitati, ma anche ad un fumettista che realizzi delle caricature live di amici e parenti.

Al margine della cerimonia, potete quindi donare loro una pergamena con i fatidici versi oppure un quadretto con il disegno.

Kit da hotel

Se avete organizzato un destination wedding e avete provveduto anche alla sistemazione in hotel dei vostri invitati, potete sorprenderli con dei piccoli omaggi in camera. Pensate ad esempio ad una colazione a letto, con scatole di dolcetti personalizzati e caffè fumante servito in tazze con le loro iniziali.

Ma anche una bag con piccoli regali di diverso tipo sarà sicuramente apprezzata: potete inserire all’interno biscotti con il monogramma della coppia, candele con fiammiferi personalizzati, e caricabatterie per il cellulare.

Regali commestibili

Tra gli intramontabili ci sono senza dubbio i favor commestibili. Caramelle e dolcetti non sono comunque l’unica opzione possibile: potete in alternativa scegliere vasetti di salse, marmellate, liquori e allegare anche delle ricette stampate.

iStock

Se cercate qualcosa di più originale, potete anche sorprendere i vostri ospiti con uno snack mentre tornano in hotel o a casa. Al margine della cerimonia potete quindi allestire un piccolo food truck che serva piadine, patatine fritte, pizze oppure biscotti. L’elemento sorpresa creerà un momento indimenticabile per tutti.

Gadget di uso quotidiano

Tra le qualità immancabili di ogni wedding favor che si rispetti, c’è senza dubbio l’utilità. Piccoli giochi che gli ospiti possano usare durante il viaggio di ritorno a casa, ad esempio, sono un’ottima idea. Si potrebbe trattare di una scatola di dadi o di un piccolo scarabeo da viaggio, così come di un mini puzzle. Per una soluzione ancora più personale, potete scegliere delle carte da gioco con delle illustrazioni realizzate ad hoc per l’occasione e le iniziali della coppia in un angolo.

Via libera anche ad oggetti che possono essere utilizzati nel corso della cerimonia, come scialli e coperte per proteggersi dal freddo nel caso di un evento in spiaggia. Allo stesso modo, potete regalare teli mare prima di un pool party, abbinandoli a un biglietto personale. Oltre all’uso immediato, questi oggetti possono rivelarsi molto utili anche a casa.

Wedding favor solidali

Anche dei piccoli regali etici possono rivelarsi una scelta perfetta, soprattutto se avete organizzato una cerimonia all’insegna della sostenibilità. Se la location scelta è un agriturismo o una serra, non potete non donare ai vostri invitati dei sacchetti con semi da piantare o delle piccole piante grasse da portare con sé a casa.

iStock

Potete anche rivolgervi ad una cooperativa locale per realizzare i gadget, così da contribuire ad una nobile causa.