Destination wedding: le mete perfette per il sì in Italia nel 2024

Dagli evergreen, come la Toscana, a Pesaro, Capitale della Cultura 2024: ecco le migliori location per un destination wedding nei prossimi mesi

L’Italia, con le sue città d’arte e le location a picco sul mare, è da sempre la meta perfetta per chi voglia organizzare un destination wedding, ovvero un matrimonio lontano dalla propria residenza. Da Nord a Sud della Penisola, infatti, esistono moltissime strutture pensate apposta per fare da cornice al vostro ‘sì’, provvedendo allo stesso tempo ad alloggi e sistemazioni per il pernottamento degli ospiti. E l’anno in corso, complici numerosi eventi, potrebbe rivelarsi un momento particolarmente propizio per i fiori d’arancio. State pensando anche voi ad un destination wedding in Italia nel 2024? Ecco quali sono le mete da tenere d’occhio.

Cos’è un destination wedding

Il destination wedding, come suggerisce la stessa etimologia del nome, è un matrimonio celebrato a molti km di distanza da casa. Solitamente questi eventi si svolgono su un arco temporale di più giorni, ed includono una rehearsal dinner di benvenuto, una giornata da destinare alla cerimonia nuziale vera e propria, ed un brunch successivo per salutare gli ospiti prima della partenza. Gli sposi sono quindi chiamati ad organizzare anche spostamenti e pernottamento degli invitati, per cui si preferisce spesso optare per una struttura che possa rispondere a tutte le esigenze del caso.

Destination wedding in Italia: quali mete scegliere nel 2024

L’Italia, complici i paesaggi mozzafiato e le innumerevoli bellezze architettoniche ed artistiche delle sue città, è da sempre una meta molto gettonata per i destination wedding, tanto di cittadini stranieri, quanto di futuri sposi italiani. Le coppie che vogliano infatti organizzare una cerimonia nuziale diversa dal solito e siano favorite da un numero di invitati non troppo alto, potrebbero quindi pensare di scegliere una delle numerose location della Penisola per dei fiori d’arancio ancor più romantici.

Le destinazioni, da Nord a Sud, sono moltissime: che stiate cercando un agriturismo immerso nel verde delle colline toscane o un resort di lusso a picco sul mare, non avrete che l’imbarazzo della scelta. E i wedding trend del 2024 sembrano confermare questa ipotesi, incoronando l’Italia e alcune delle sue città come cornice ideale per i matrimoni nell’anno in corso. Scopriamo insieme quali sono le più popolari.

Pesaro, la città della cultura

Castelli, antichi monasteri ed agriturismi immersi nel verde: Pesaro Urbino offre moltissime soluzioni per gli sposi che scelgano di sposarsi tra le sue mura. La città marchigiana potrebbe rivelarsi un’ottima scelta nel 2024 anche in virtù della nomina di ‘Capitale italiana della cultura’: visti i numerosi eventi e manifestazioni previsti nei prossimi mesi, quindi, potreste fare doppiamente felici i vostri ospiti.

La costiera amalfitana: la più amata dalla Gen Z

Complice la crescente popolarità acquisita su Tik Tok, la costiera amalfitana è in cima alle preferenze tra le mete matrimoniali del 2024. Da Amalfi a Positano, passando per Ravello, le coppie potranno scegliere tra luxury hotel e ville private da cui godere di una vista mozzafiato sul Mediterraneo. Senza dimenticare il buon cibo, che in questa destinazione rappresenta un vero e proprio valore aggiunto.

Essendo la costiera amalfitana una meta turistica molto amata, è forse preferibile evitare il periodo di luglio ed agosto, in cui potrebbe rivelarsi troppo affollata. Decisamente meglio la primavera e l’inizio dell’autunno: il clima sarà certamente ancora mite, ma potrete godere con maggior tranquillità la celebrazione del vostro amore.

Il glamour del Lago di Como

Se sognate un matrimonio glamour e romantico circondati da scogliere e calme acque, l’opzione ideale per voi è senza alcun dubbio il lago di Como. Sulle sue rive esistono moltissime strutture pensate per fare da cornice a cerimonie di altissimo livello (e altissimo budget): potrete scegliere tra ville private ed iconici hotel, da prenotare tuttavia con largo anticipo. Il periodo migliore? Dalla primavera all’inizio dell’autunno, così da esser certe di godere delle temperature ideali per un sì a bordo lago.

L’eleganza senza tempo di Venezia

Un destionation wedding a Venezia è una delle esperienze più incredibili che una coppia di sposi possa vivere. Complici i romantici canali, l’architettura maestosa e l’inarrivabile atmosfera decadente, Venezia è la location ideale se sognate delle nozze dal fascino enigmatico e senza tempo. Facilmente raggiungibile grazie alla presenza del vicino aeroporto Marco Polo, la città della Serenissima è stata spesso scelta anche da star e celebrities per il proprio sì, inclusi George Clooney ed Amal.

A causa delle temperature invernali piuttosto rigide, i mesi tra Dicembre e Febbraio potrebbero non rivelarsi la scelta migliore, a patto che non intendiate far combaciare le vostre nozze con il periodo più suggestivo dell’anno a Venezia: quello del Carnevale, che nel 2024 sarà celebrato dal 12 al 14 febbraio.

Le colline della Toscana

La Toscana è da sempre una delle mete preferite per i destination wedding. Le sue colline, con gli storici cipressi e le antiche cascine, sono la cornice ideale se sognate delle nozze dallo stile cottagecore o rustico. In alternativa, la magica Firenze con i suoi storici palazzi o i boutiques hotel della Val D’Orcia potrebbero rappresentare un’ottima soluzione. Anche in questo caso, il periodo migliore include soprattutto i mesi primaverili ed estivi, ma anche l’autunno potrebbe rivelarsi estremamente affascinante in queste zone.

Il Salento e le sue masserie

Il magazine The Knot non sembra avere dubbi: un matrimonio in Puglia è la scelta più ‘in’ che una coppia possa fare nel 2024. Oltre alle celebri spiagge, infatti, il Salento offre la soluzione ideale per un matrimonio che celebri le antiche tradizioni, grazie alle masserie immerse nel verde o ai trulli della Valle d’Itria. Una soluzione ideale per gli sposi che siano alla ricerca di nozze intime ed originali, impreziosite dai sapori del buon cibo locale.

Anche in questo caso, trattandosi di una zona molto gettonata, sarebbe bene prenotare con largo anticipo la location dei vostri sogni. Meglio se in primavera ed autunno.