Grande Fratello, l’addio di Enzo Paolo Turchi e la crisi con Carmen Russo

Qualcosa non sta funzionando nell’esperienza di Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello. Aveva voglia di rifarsi dopo l’ultima drammatica avventura, ma ora sta patendo terribilmente la nostalgia di casa.

Si è aperta una vera e propria crisi, con Alfonso Signorini che ha risposto in maniera positiva alla richiesta di Carmen Russo, sua compagna di vita, di entrare in casa. Non come concorrente, sia chiaro, ma come suo grande amore, così da dargli sollievo.

La triste storia di Enzo Paolo Turchi

Prima di affrontare il tema della crisi, Alfonso Signorini ha voluto raccontare al pubblico “che uomo è Enzo Paolo Turchi”. Non è soltanto la nostalgia di casa a pesare su di lui. Gravano i ricordi dell’infanzia, che sono tremendamente amari.

Suo padre ha abbandonato la famiglia e sua madre non era più in sé, dopo aver perso due figlie, morte schiacciate da un carro armato. Ha poi sentito il gravissimo peso d’essere un figlio non voluto, nato per scacciare i fantasmi del passato: “Ricordo ancora come se fosse oggi una notte seduto in terra, piangendo. Lei non è venuta da me per tutto quel tempo. La mia fortuna è stata poi l’iscrizione al San Carlo. Mi ha dato la gioia. Per fortuna al tempo mia madre ritrovò un po’ di lucidità. Al tempo giudicai male i miei genitori e oggi chiedo loro scusa”.

Un’infanzia atroce

Dopo tante ferite, il grande amore con Carmen Russo. Una donna che non smetterà mai di ringraziare. Ha saputo curare il suo cuore e da anni e anni non lasciano l’uno il fianco dell’altra. Anche per questo restare separati in questa circostanza pesa enormemente.

In puntata è riuscito a far scorrere le lacrime, liberandosi di un peso. Il Grande Fratello è stata la sua terapia e oggi si sente meglio. Per questo ha voluto lanciare un messaggio alle sue sorelle: “Appena esco di qui, voglio parlare con voi perché per 70 anni non ne abbiamo mai parlato”.

Tutt’intorno i suoi compagni d’avventura non trattengono le lacrime, mentre Enzo Paolo Turchi racconta esperienze tremende. A 8 anni puliva nelle bische per 20 lire, così da poter mangiare. Si sentiva non considerato da sua madre e, piano piano, le storie vengono fuori.

Ha visto tanti amici scegliere una strada sbagliata e ha poi svelato d’aver conosciuto anche un angelo silenzioso: Carolina. Una prostituta che condivideva il denaro guadagnato grazie ai soldati americani con alcune persone del quartiere. Un contributo alla loro spesa e sopravvivenza.

L’amore e la crisi con Carmen Russo

Ha dato tanto e ricevuto altrettanto dal Grande Fratello, ha spiegato. Ora però non crede di poter dare altro. Ha offerto tutto ciò che sentiva e ora necessita della sua famiglia. Sente soprattutto il bisogno di stare con sua figlia Maria. Non vuole starle lontano, anche per tutti i suoi trascorsi. Lei ha bisogno del suo papà e lui di lei.

La voce è un po’ rotta e la decisione è ormai presa: il ritiro è ufficiale. Giunta Carmen Russo, ecco il suo messaggio: “Amore, sono qui per dirti solo una cosa. Ti amo alla follia, ti ho sempre amato e ti amerò. Te lo volevo dire, perché sei un uomo speciale. Ho insistito con Alfonso perché avevo capito che avevi bisogno di me. Ti devo tantissimo, professionalmente perché hai creduto in me, umanamente mi hai fatta innamorare alla follia. Sono 42 anni e in questo tempo abbiamo costruito una famiglia”.

Di colpo si è però creata una situazione strana. Una discussione coniugale che forse le telecamere non avrebbero dovuto riprendere. L’idea che passa è che Enzo Paolo sia pronto a uscire, ma tema il giudizio di Carmen, sempre pronta ad accettare le chance che lo spettacolo offre.

I toni si sono alzati, non di poco. Alla fine lui è stato portato in confessionale: “So bene dove lei intende arrivare, ovvero farmi restare”. Ha vissuto tutto questo come una forzatura e ad Alfonso Signorini ha spiegato: “Prima di parte, per un periodo, ho avuto il sentore che Carmen fosse stufa del mio comportamento. Ora non ballo più, insegno soltanto e lei l’ho vista distaccata e un po’ fredda. Ora vado via dal Grande Fratello e se a lei non piaccio più, me ne vado da casa”.

Uno studio raggelato da una crisi inattesa che, stando alle parole di lei, esiste soltanto nella mente di lui. Lei gli ha confessato tutto il suo amore ma lui, candidamente, spiega come lei sia una donna di spettacolo e non è da escludere che certe frasi siano a favore di camera.

Un confronto difficile

Durante il nuovo confronto, la tensione non viene stemperata. Enzo reagisce nuovamente male al tentativo di convincimento di Carmen. Soprattutto lui detesta il fatto che lei agisca in maniera teatrale, mentre lui prova a essere onesto e vulnerabile: “Portami a casa, amore, altrimenti me ne vado a casa di altri”.

La situazione diventa paradossale, soprattutto perché Enzo Paolo Turchi continua a ripetere di voler riabbracciare sua figlia. Propone ad Alfonso di lasciar entrare lei, permettendo a lui di uscire. Una storia che si conclude con l’ingresso di Carmen Russo. Dovrebbe trascorrere una notte, per poi ridiscutere della situazione. Non è da escludere, infine, che la coppia possa restare almeno fino alla prossima puntata.

Anche il commento di Cesara Buonamici è molto amaro: “Aveva i toni di una crisi, di un divorzio in diretta. Lui non la vuole in casa e intende discuterne in privato. Non è stata un’improvvisata che ha funzionato”.

Per Beatrice Luzzi, invece, il “problema” sarebbe sorto tra loro a causa della figlia Maria. Lui si è legato enormemente alla bambina, il che ha fatto allontanare un po’ Carmen. Questo il pensiero dell’opinionista: “Non ha nulla contro Carmen Russo ma ha visto nella sua presenza un tentativo di tenerlo lontano da sua figlia”.