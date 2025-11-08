Enzo Paolo Turchi stronca Ballando e confessa: “Sogno di fare il giudice ad Amici”

Enzo Paolo Turchi non ha dubbi: tra Ballando con le Stelle e Amici, sceglierebbe a occhi chiusi il talent show di Maria De Filippi

IPA Enzo Paolo Turchi stronca Ballando e sogna Amici

Il mondo della danza sa (citando la Maestra Celentano) quanto peso abbia avuto Enzo Paolo Turchi nel mondo dello spettacolo. Quel giovane dal fisico snello e dai lunghi capelli dorati ha fatto sognare intere generazioni di telespettatori, affiancando un mito come Raffaella Carrà. Chi meglio di lui potrebbe esprimere un giudizio sulla danza in TV, oggi? Senza troppi giri di parole, il coreografo ha parlato dei due capisaldi dello show danzereccio televisivo, Ballando con le Stelle e Amici, e non ha nascosto di sognare un posto nel talent di Maria De Filippi.

Enzo Paolo Turchi su Amici e Ballando con le Stelle

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, dopo aver parlato del suo passato e della sua carriera in TV, Enzo Paolo Turchi si è trovato dinanzi a una domanda ben precisa: qual è il suo sogno nel cassetto. La risposta è arrivata dritta al punto: “Fare il giudice di Amici. Per poter dire anche la mia che è un po’ diversa da quello che dicono loro”.

Sarebbe un ruolo di pregio in uno dei talent show più longevi del piccolo schermo, quella creatura di Maria De Filippi che accompagna generazioni di teenager (e non solo) ormai da oltre vent’anni. Chissà se la padrona di casa accoglierà il suggerimento del ballerino e coreografo e se lo vedremo sul pulpito rosso già occupato da nomi come Eleonora Abbagnato, Samanta Togni e Oriella Dorella, per citarne solo alcuni. O, meglio ancora, sulla poltrona al Serale.

Inevitabile spostarsi, poi, sull’altro grande show dedicato alla danza, Ballando con le Stelle. Qui, però, Enzo Paolo Turchi ha espresso un parere tutt’altro che positivo, ammettendo che non ne prenderebbe parte: “No, perché lì non sono giudici ma opinionisti, la maggior parte non è competente. Ballando con le stelle non è un programma di danza, contiene balli per persone che non sono ballerine. Faccio un esempio: se le do il testo di una canzone in inglese e le dico: devi impararla, l’impari anche se non conosci l’inglese. Così è il ballo. Per diplomarsi in danza ci vogliono 10 anni, sarebbe troppo comodo poterlo fare in tre mesi!”.

La carriera nella danza e l’intesa con Raffaella Carrà

Oltre a parlare degli show di Milly Carlucci e Maria De Filippi, il coreografo ha ripercorso la sua lunga e brillante carriera nel mondo della danza e dello spettacolo. Da quando era ballerino al San Carlo di Napoli al ruolo da protagonista al fianco del mito dei miti: Raffaella Carrà.

Come dimenticare il Tuca Tuca che “nacque per scherzo”, un “ballo osceno” agli occhi dei dirigenti Rai, al punto che la Carrà pensò davvero di esser tagliata fuori: “Raffaella mi disse preoccupata: mi sa che stavolta ci licenziano. Alla fine riuscimmo a convincerli, ma solo per una puntata. Fu un grande successo, poi arrivò Alberto Sordi che pose come condizione della sua ospitata quella di ballare il Tuca Tuca con Raffaella. E così da quel momento l’abbiamo ballato in tutto il mondo”.

E alla domanda impertinente se quello con l’iconica Raffa fosse “più di un rapporto di lavoro“, ha glissato: “Questi sono affari nostri”.

Al netto di un’infanzia difficile, segnata da un rapporto conflittuale con i genitori, dal bullismo e dalla perdita delle due sorelline, oggi la vita di Enzo Paolo Turchi è felice. Tutto grazie all’amore per la danza, ma anche a Carmen Russo, sua compagna anche sul palco, e alla figlia Maria, nata nel 2013.